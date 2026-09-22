חברת מימון ישיר בניהולו של ערן גולן מרחיבה את פעילות האשראי החוץ-בנקאי שלה לתחום מימון יזמי הנדל"ן. החברה-הבת, מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות, חתמה על הסכם לרכישת 85% מהון המניות של סיגמא סיטי מימון נדל"ן, על בסיס דילול מלא, תמורת כ-34 מיליון שקל. המחיר משקף שווי של כ-40 מיליון שקל ל-100% מהמניות.

בנוסף תעמיד מימון ישיר לסיגמא סיטי הלוואות בעלים בהיקף של כ-29 מיליון שקל, כך שההתחייבות הכוללת בעסקה מסתכמת בכ-63 מיליון שקל.

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יתרת המניות, 15%, תישאר בידי מנהלי סיגמא סיטי, אורי דיין ונתן טוביאנה, שימשיכו בתפקידיהם לאחר השלמת העסקה. ההשלמה כפופה לתנאים מתלים, ובהם קבלת היתר שליטה מעודכן מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ואישורי הבנקים המממנים של סיגמא סיטי.

תחום עם פרופיל סיכון שונה

סיגמא סיטי, חברה פרטית שהוקמה ב-2015, מעמידה מימון לפרויקטים של בנייה למגורים בישראל. פעילותה כוללת השלמות הון (מזנין) ליזמים בתחום ההתחדשות העירונית וכן מימון לפרויקטים לאחר קבלת היתר בנייה ובליווי תאגיד פיננסי.

ההלוואות מאפשרות ליזמים להעמיד חלק מההון העצמי הנדרש לפרויקט באמצעות אשראי, והן מיועדות בעיקר ליזמים קטנים ובינוניים.

נכון ל-30 ביוני 2026 עמד תיק ההלוואות של החברה, כולל ריבית שנצברה, על כ-153 מיליון שקל.

מדובר בתחום בעל פרופיל סיכון שונה מזה של הפעילות המרכזית של מימון ישיר - הלוואות רכב ומשכנתאות ללקוחות פרטיים. מימון מזנין נחות בדרגתו ביחס לליווי הבנקאי, ולכן נושא ריבית גבוהה יותר לצד סיכון גבוה יותר.

בדירקטוריון סיגמא סיטי מכהנים כמה מוותיקי שוק ההון הישראלי, בהם עזרא עטר, בעברו מנכ"ל חברת קרנות הנאמנות של בנק הפועלים שכיהן בתפקידי מפתח נוספים. עטר מכהן כיו"ר, והוא למעשה השותף המייסד בחברה. עוד בדירקטוריון שמואל מסנברג, בעברו בכיר במערכת הבנקאית, ואחרים.

רבעון מוצלח למימון ישיר

העסקה מגיעה לאחר רבעון מוצלח למימון ישיר, שסייע למניה לזנק ב-30% בחצי השנה האחרונה לשווי שוק של 2 מיליארד שקל. הרווח הנקי ברבעון השני של 2026 הסתכם בכ-74.3 מיליון שקל, צמיחה של כ-324% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והרווח המיוחס לבעלי המניות הגיע לכ-68.7 מיליון שקל, גידול של כ-329%. מגזר הלוואות הרכב רשם רווח נקי של כ-37.4 מיליון שקל, פי חמישה מהרבעון המקביל.

חברת המשכנתאות רשמה רווח נקי של כ-37 מיליון שקל, לעומת כ-10.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. עם זאת, כ-16.8 מיליון שקל מתוכו נבעו מעסקת איגוח של תיקי משכנתאות מדרגה שנייה, הראשונה מסוגה שהשלימה החברה. בנטרול האיגוח הסתכם הרווח בכ-20.2 מיליון שקל - עדיין גידול של כ-100%.

היקף ההלוואות שהועמדו ללקוחות ברבעון הגיע לכ-3.14 מיליארד שקל, עלייה של כ-29%, ושיעור הפסדי האשראי המשוקלל ירד לכ-3.04%, לעומת כ-3.85% ברבעון המקביל. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-48.1 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון.