רשות התחרות בוחנת מגבלות חדשות על יבואני הרכב בישראל

רשות התחרות מבצעת בדיקה רוחבית על התחרות בענף הרכב במטרה לזהות נקודות כשלים תחרותיים שלא טופלו בעבר. זאת כחלק מהשינויים המואצים שפוקדים את שוק הרכב והשפעתם על התחרות והריכוזיות בשוק, כך מעריכים בענף.

הרשות שלחה לאחרונה ליבואנים בקשות למסירת מידע נוסף ובענף מעריכים כי אחד התחומים שהרשות מעוניינת לבדוק הוא מערכת היחסים בין היצרנים, היבואנים ומפיצי המשנה בישראל. זאת כחלק מרפורמת כללי התחרות הכלכלית שנידונה כיום ברשות.

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על פי ההערכות, נבחנת האפשרות לקבוע סף עליון לנתח השוק של מותג רכב מסוים שמיובא ביבוא ישיר, או אף להציב סף כזה לנתח השוק של מותג מסוים בפלח ספציפי של שוק הרכב. בנוסף עשויה רשות התחרות להגביל את תקופת ההסכם של יבואנים עם יצרנים, עם התייחסות לכלל היבואנים ולא רק למובילים עם נתח שוק גדול.

עוד מוערך בענף כי הרשות עשויה לדרוש כי "הבנות בעל פה" שקיימות בין היבואן ליצרן, כמו יעדי מכירות, טריטוריה, תמחור וכדומה, יצטרכו להיות מעוגנות בכתב ויהיו גלויות יותר לבדיקה של הרשות.

מרשות התחרות נמסר: "הרשות מתכננת בדיקה רוחבית של תחום יבוא הרכב הפרטי במטרה לטייב את עבודת הייעוץ שלה בתחום. זאת במקביל ובלי קשר לבדיקות השוטפות כמו למשל במסגרת הליכי אכיפה, בחינת עסקאות וייעוצים נקודתיים". 

הייצור יוגבל: סין הציגה תוכנית חומש חדשה לתעשיית הרכב

ממשלת סין הציגה השבוע את תוכנית החומש החדשה שמתווה את כיווני הפיתוח של תעשיית הרכב הסינית עד סוף העשור. לתוכנית צפויות להיות השפעות מהותיות גם על שוקי היצוא של כלי הרכב הסיניים בשנים הקרובות, כולל בשוק הישראלי.

הפרקים העוסקים ביצוא מנחים לשפר את השירות לכלי רכב שמשווקים בחו"ל. בנוסף מונחים הגופים הפיננסיים של סין לספק שירותי מימון משופרים ליצרניות הרכב הסיניות בחו"ל ולהעניק ביטוח אשראי ליצוא. בתחום הלוגיסטיקה קוראת הממשלה להרחבת היצוא באמצעות רכבות משא בין סין לאירופה והקמת מחסני חלפים מעבר לים, שיהיו משותפים למספר יצרניות כדי להפחית את עלויות הלוגיסטיקה. יצוין כי יצרניות סיניות כבר בוחנות את האפשרות להקים מרכזים לוגיסטיים אזוריים בישראל.

פרק מרכזי בתוכנית כולל הנחיות לייצב ולרסן את היקפי ייצור הרכב, בעיקר של דגמים עם הנעה חשמלית. זאת כדי למתן את מלחמת המחירים בין המותגים הסיניים שפוגעת ברווחיות, ולשכך את טענות הרגולטורים במערב שסין נוקטת מדיניות של היצף ביצוא כלי רכב. התוכנית מפרטת מגבלות על הקמת חברות ומפעלי ייצור רכב; חיסול כושר ייצור מיושן; בקרה על עודפי כושר ייצור של סוללות, ועוד.

בנוסף מפורט עידוד ממשלתי למיזוגים בין חברות ובענף מעריכים שהמיזוגים היזומים ממשלתית, אם יתממשו, עשויים להשפיע על התמונה התחרותית בשוק הרכב הישראלי כבר בשנתיים הקרובות, כאשר זיכיונות היבוא של מותגים מסוימים ימוזגו וייעלמו.

בינה מלאכותית בכל שרשרת הערך

פרק אחר בתוכנית מנחה את תעשיית הרכב הסינית להאיץ את ה"אינטליגנציה" של כלי הרכב באמצעות הטמעת בינה מלאכותית וחיבור לרשתות ולענן בכל שרשרת הערך - משלב הייצור, דרך כלי הרכב ועד לשירות אחרי המכירה. התוכנית כוללת בין השאר הרחבת "תחזוקה דיגיטלית" מרחוק של כלי הרכב, מעבר לביטוח מבוסס נתוני רכב, החלפת מעבדים ותוכנות של ספקים מערביים ברכיבים מפיתוח סיני ועוד.

התוכנית גם מתווה הרחבה משמעותית של חדירת כלי רכב אוטונומיים בפועל, ולא רק כפיילוט, במטרה להפוך את סין למובילה עולמית בתחום ולהגיע עד 2030 לנהיגה אוטונומית "טובה מזו של בני אדם". יצוין שחלק מדגמי הרכב הסיניים שנמכרים בישראל מגיעים עם חבילת חומרה ותוכנה "רדומה" לתמיכה עתידית בנהיגה אוטונומית. זו עשויה להתחיל לפעול כבר בשנה הבאה, במקביל להשלמת הרגולציה של משרד התחבורה בתחום.

בתוכנית נכללים גם יעדי התייעלות אנרגטית, בהם הפחתת צריכת הדלק הממוצעת של דגמי בנזין והייבריד לכ־30 ק"מ לליטר עד סוף העשור. בכלי רכב חשמליים עתידיים נדרשים היצרנים להפחית את ממוצע הצריכה שלהם בכ־15%, לכ־11.5 קילוואט־שעה.

שתי חשמליות חדשות לסקודה

מחיר גרסת הבסיס מתחיל כבר ב־206 אלף שקל

חברת צ'מפיון החלה לשווק בישראל את הקרוס־אובר החשמלי המשפחתי החדש של סקודה, "אלרוק" (Elroq), שמיועד להתחרות במרכז השוק. אורכו של הרכב כ־4.49 מ', גובהו 1.63 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.77 מ'. תא המטען הוא בנפח 470 ליטר.

הרכב מגיע בשלב הראשון לישראל עם מנוע אחורי בהספק 190 כ"ס וסוללה בקיבולת 63 קילוואט־שעה עם טווח של עד 442 ק"מ. האבזור התקני כולל כבר בדגם הבסיס מושבים חשמליים עם חימום ועיסוי, חישוקי 20 אינץ' ועוד. המחיר נע בין כ־183 ל־197 אלף שקל בהתאם לגרסה.

סקודה ''אלרוק'' (Elroq), / צילום: יח''צ

במקביל החלה החברה לשווק בישראל את הדור המחודש של סקודה "אניאק" החשמלית הגדולה, במחיר התחלתי נמוך בעשרות אלפי שקלים משל הדור הקודם. אורכו של הרכב 4.66 מ', בסיס הגלגלים שלו באורך 2.77 מ' ותא המטען בנפח 585 ליטר.

הדגם מוצע בארבע גרסאות עם מנוע בודד או שני מנועים, עם הספקים של 190 עד 340 כ"ס ועם טווחי נסיעה של עד 450 ק"מ עד 537 ק"מ ב־WLTP.

לקסוס ES החדשה נחתה בישראל

מחיר הגרסה ההיברידית מתחיל בכ־355 אלף שקל | הגרסה החשמלית מתחילה בכ־380 אלף שקל

חברת לקסוס החלה לשווק בישראל את הדור החדש של מכונית הסאלון ES, שעברה שינוי מהותי בעיצוב החוץ והפנים ותוצע לראשונה גם בגרסה חשמלית מלאה. הרכב גדול משמעותית מקודמו עם אורך של 5.14 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.95 מ'.

הוא מוצע בישראל עם הנעה היברידית על בסיס מנוע בנזין 2.5 ליטר עם הספק של 197 כ"ס ועם הנעה חשמלית שכוללת מנוע בודד בהספק של 224 כ"ס וטווח נסיעה של עד 524 ק"מ בהתאם לגרסה. רמות האבזור והגימור גבוהות.

חשמלית קומפקטית במחיר קטן

המחיר מתחיל בכ־117 אלף שקל בלבד

חברת אוריון מוביליטי מקבוצת יוניון מוטורס החלה לשווק בישראל את החשמלית הקומפקטית החדשה של GAC, "איון UT" שמציעה מרחב פנימי רציני במחיר אגרסיבי. אורכה של המכונית 4.27 מ', גובהה 1.57 מ' ובסיס הגלגלים שלה באורך 2.75 מ', כמו של רכבי קרוס־אובר גדולים. נפח תא המטען הוא כ־440 ליטר.

''איון UT'' / צילום: יח''צ

המכונית מגיעה עם מנוע בהספק 204 כ"ס וסוללה של 60 קילוואט־שעה שמספקת טווח של עד 430 ק"מ. האבזור התקני כולל כבר בדגם הבסיס מסך בגודל 14.6 אינץ', ריפוד עור מלאכותי, מושבים חשמליים, מצלמות היקפיות ועוד. הגרסה המשודרגת כוללת גם חלון גג עם וילון חשמלי, דלת אחורית חשמלית ועוד.