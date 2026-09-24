1 עם מלאי של יותר מ־10,000 דירות: אביסרור מגייסת את יהודה לוי כפרזנטור ראשי

המצב הלא מזהיר בשוק הנדל"ן מוציא את היצירתיות מהשחקניות השונות, וכעת מגיע גם התור של אביסרור - שבימים אלה בונה כ-2,400 דירות, ומחזיקה במלאי מתוכנן של יותר מ-10,000 דירות.

מדובר במהלך כפול, שבמסגרתו החברה ממנה את דן שטרן למנהל השיווק הארצי, לאחר שקודם לכן שימש כמנהל השיווק של פרויקט ASHIRA בשדה דב, וכסמנכ"ל שיווק וטכנולוגיה בגינדי TLV; והופכת את יהודה לוי לפרזנטור הראשי של כל הפרויקטים למגורים שלה.

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אחרי שבשנתיים וחצי האחרונות קידם לוי את פרויקט ASHIRA (ואף רכש בו מיני פנטהאוז), לאחרונה צולמו שני קמפיינים חדשים בכיכובו, באמצעות משרד הפרסום והמיתוג Sabio. הקמפיין הראשון מקדם ארבעה פרויקטים חדשים של החברה בפריסייל - באשדוד, ברחובות, באשקלון ובכרמי גת, והקמפיין השני מתמקד בחבילת ריהוט לפרויקטים ברמת השרון, לוד, באר שבע ובני ברק.

נזכיר כי בתחילת אוגוסט הונפקה אביסרור בבורסה בתל אביב, לאחר 48 שנות פעילות כחברה משפחתית פרטית. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-530 מיליון שקל, והיא נסחרת לפי שווי של 3.2 מיליארד שקל.

לדברי המשנה למנכ"ל יורם אביסרור, "יהודה מלווה אותנו כבר שנתיים וחצי, ולאורך התקופה הזו נוצר בינינו חיבור אמיתי. אחרי שהפך לפנים המזוהות עם פרויקט הדגל שלנו, היה לנו טבעי להרחיב את שיתוף הפעולה ולהפוך אותו לפרזנטור הראשי". לוי מספר כי "במקביל לעבודה עם אביסרור בחרתי לרכוש את הבית שלי ב-ASHIRA, כך שהחיבור מבחינתי הפך גם לאישי. כשיש היכרות, אמון ודרך משותפת שנבנית לאורך זמן, טבעי לרצות להמשיך אותה".

2 ישראל מתגייסת

החל מהשבוע שלפני ראש השנה ועד אחרי חג סוכות, עובדות ועובדי קבוצת הרכב מאיר יוצאים לבסיסי צה"ל יחד עם עמותת "אחים ואחיות למנגל", ומחלקים ארוחות ללוחמי ולוחמות צה"ל בסדיר ובמילואים. מדובר במהלך המשך לזה שהובילה הקבוצה בפסח האחרון.

צילום: קבוצת מאיר

3 תערוכה

בימים אלה מוצגת במשרדי תאגיד המים של תל אביב-יפו "מי אביבים", תערוכת הצילומים "רגעים של מים בעיר ללא הפסקה", הכוללת 50 עבודות המתעדת את חיי היומיום בעיר - מתוך מאות שהוגשו.

העבודה הזוכה, ''יהלום של הטבע'' / צילום: נאוה קריתי

4 חול המועד סוכות

רשות הטבע והגנים מציעה שורה של פעילויות במהלך חול המועד סוכות, כולל משחק אינטראקטיבי באמצעות בוט בווטסאפ, שיהיה זמין ב-15 מתוך 65 גנים לאומיים ושמורות טבע. בנוסף, בחלק מהגנים יתקיימו תרגולי יוגה, סיורי עששיות, הקרנות סרטים, שווקים "עתיקים" ועוד. במקביל, החברה להגנת הטבע ורשות מקרקעי ישראל יציעו סיורים באתרי טבע ששוקמו ופותחו על ידי הקרן לשמירה על שטחים פתוחים של רמ"י.

מתוך פסטיבל ממשית / צילום: אייל פאר

5 מינויים חדשים

דנה אפשטיין מונתה למנכ"לית קבוצת התיירות Caspi. קודם לכן שימשה כסמנכ"לית פיננסים ופעילות פיננסית-צרכנית בשופרסל וכמנכ"לית PowerCard.

דנה אפשטיין / צילום: ליאת לרנר

כלמוביל מבצעת שורה של מינויים בכירים: רובי כהן מונתה למנהלת חטיבת מרצדס וסמארט, ורד מאנה מונתה למנהלת חטיבת מיצובישי ו-GWM ORA, רן ביאר ינהל את חטיבת Omoda & Jaecoo, וטל אביזרט ינהל את חטיבת ציי הרכב.