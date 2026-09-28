קרן התשתיות אלומה של אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש, ממשיכה ברצף העסקאות שלה. כעת היא מעוניינת לעבות את זרוע האנרגיה החדשה שלה, אלומנרג'י. לגלובס נודע כי אלומה תרכוש את "או.פי.סי. מבוזרות", חברה בת של חברת או.פי.סי של עידן עופר תמורת 272 מיליון שקל, בתקווה שזו תייצר לה הכנסה שנתית של 120 מיליון שקל ו-EBITDA של 48 מיליון שקל (משתי פעילויות נרכשות) בשנת הפעלה מלאה. או.פי.סי אנרגיה תכיר בעקבות המכירה ברווח של 65-75 מיליון שקל.

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ל"או.פי.סי מבוזרות" יש 12 מתקנים לייצור חשמל אצל הצרכנים עצמם, ומכאן השם 'מבוזרות', לתקופות של 15-25 שנים (למשל בבתי חולים, מפעלי תעשייה, קניונים ומרכזיים מסחריים. כלומר, אצל צרכני אנרגיה בינוניים-גדולים שצורכים גז טבעי או חשמל). לפי דוחות או.פי.סי רוב הלקוחות הללו גם חתומים עם הסכמים מול תחנות הכוח רותם או חדרה.

סך ההספק במתקנים הללו עומד על 52 מגה-וואט יחד עם צבר אגירה של קרוב ל-200 מגה-וואט שעה וכן מתקני חשמל סולארי על גגות בהיקף של 3 מגה. מאחר שייצור מקומי זול יותר לחברות מאשר אספקת חשמל מבחוץ, הרצון יהיה לבצע ייצור חשמל אצל אותם צרכנים של אלומה. בנוסף, היא תקים מתקן קוגנרציה (ייצור משולב של חום וחשמל) כדי לייעל את תהליכי החשמל אצל אותם צרכנים ובעצם להגדיל את הפעילות שלה בתחום ולייצר סינרגיה עם הפעילות הקודמת שרכשה.

אלא שרכישת החברה כעת תכניס את אלומה גם לשני תחומים נוספים: אגירת אנרגיה וכן אפשרות לסחר בחשמל העודף שייווצר אצל הצרכנים שלה. בכך אלומה בעצם תפתח לעצמה One Stop Shop בתחום.

יצוין כי חלק מהמתקנים טרם הושלמו והמטרה של אלומנרג'י תהיה להשלים אותם וכן לחבר אליהם גם מתקני קוגנרציה כאמור.

בעקבות הרכישה, אלומה תגיע להספק של 85 מגה-וואט, שכולל גם את 12 מתקני הייצור שיש לאלומנרג'י בעקבות השלמת העסקה הקודמת בחודש יולי האחרון, רכישת חברת "סופרגז טבעי" מידי חברת סופרגז (הספק של 33 מגה-וואט) תמורת 395 מיליון שקל.

אגב, בעסקה הקודמת אלומה גם נכנסה לתחום הגז הטבעי לענף התחבורה, למשל לטובת חברות תחבורה ציבורית כמו מטרופולין, קווים ואחרות, שהאוטובוסים שלהן מונעים בגז טבעי. מנכ"ל אלומנרג'י הוא עמית פרגמנט, שעבר לאלומה מסופרגז (לשעבר אלקטרה פאוור) יחד עם רכישת הפעילות.

בחודש שעבר החליטה דיסקונט קפיטל להשקיע באלומנרג'י סכום של 80 מיליון שקל תמורת 16.5% מזרוע האנרגיה של אלומה, מה שמעניק לה שווי של כ-400 מיליון שקל.

עמית פרגמנט מנכ''ל אלומרג'י / צילום: אלומרג'י

האקזיט הגדול ב-2025

לצד פעילות האנרגיה של אלומנרג'י, מחזיקה אלומה גם ב-20% ממניות חברת ההתייעלות האנרגטית אסקו (ESCO) וכן בפעילות בתחום התקשורת עם החזקה של 91% מ"עוגנים בירוק", לשעבר תיבר, שמקימה ומתפעלת אתרי תקשורת לחברות סלולר. פעילות נוספת שלה היא בתחום איכות הסביבה שם היא מחזיקה ב-35% מחברת חן המקום בתחום איסוף הפסולת, 50% מחברת גרינמיקס (GreenMix) שממחזרת חומרי בניין וב-30% מחברת שילוני בתחום הפסולת האורגנית והחקלאות.

הרכישה הזו היא השנייה של אלומה אחרי האקזיט הגדול שלה בסוף 2025. אלומה מכרה את החזקותיה (81.6%) בחברת התקשורת אקסלרה לקרן אסנס פרטנרס של האחים וייל, משפחות ליימן, ליברמן ויסלזון, תמורת 408 מיליון שקל. אקסלרה נותנת שירותי תקשורת באמצעות כבל תת ימי מבוסס סיבים אופטיים, מחזיקה אתר נחיתה בקפריסין ומפעילה חוות שרתים. אירוע מצער מבחינתה של אלומה הייתה שחברת התקשורת בזק תכננה לקנות אותה בסכום גבוה יותר אך ביטלה את הרכישה.

קודם לכך מכרה אלומה את 38% ממניות חברת אסקו אלומה תמורת 61 מיליון שקל, לידי שותפיה דיסקונט קפיטל ומייסד החברה דני בר משיח.

מתחילת השנה הנוכחית עלתה מניית אלומה ב-23% והיא נסחרת לפי שווי שוק של 319 מיליון שקל.

"הביקוש לחשמל בישראל גדל מהר יותר מקצב הפיתוח של רשת ההולכה והחלוקה, ואת הפער הזה אי אפשר לסגור רק בתחנות כוח חדשות", אומר יאיר הירש, מנכ"ל קרן אלומה. "מפעלים, בתי חולים, קמפוסים ומרכזים לוגיסטיים יכולים לייצר חלק משמעותי מהאנרגיה שהם צורכים בעצמם, באמצעות שילוב של גז טבעי, קוגנרציה ואגירה. אנחנו מחפשים תחומי תשתית שבהם הביקוש יציב וצומח וההתקשרויות ארוכות טווח".