למרות הוזלת הבלו: מחיר הדלק צפוי לזנוק שוב השבוע

מוקדם יותר החודש החליט שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לסבסד את מס הבלו ומחיר הדלק, שעלה כבר ל-8.25 שקל לליטר 95, ירד ל-7.75 שקל. אלא שהשבוע בין רביעי לחמישי, כך נראה, המחיר צפוי להתייקר בכ-35 אגורות ולחצות שוב את רף 8 שקלים לליטר. זאת, בין היתר, בעקבות המשבר המעמיק במפרץ, והפגיעה בבתי הזיקוק ברוסיה.

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"ההתייקרות נובעת מעליית מחירי הנפט בשווקיים העולמיים, עקב העמקת המשבר במפרץ גם לזירה החות'ית", מסביר הכלכלן הראשי של BDO חן הרצוג. "זאת, במקביל למחסור עולמי מתמשך בכושר זיקוק עקב חסימת מצרי הורמוז, מלחמת אוקראינה והפגיעה בבתי הזיקוק ברוסיה".

אמנם מחיר הדלק מורכב בחלקו הגדול ממס הבלו, שהופחת החודש, אך השינוי הנוכחי נובע בעיקר ממחיר הנפט. "בימים האחרונים אף חצה מחיר חבית נפט את 100 הדולר. "למעשה, המחיר נמוך היום בכ-15 דולר בלבד מהמחירים הגבוהים שהיו בשיא המלחמה באיראן. הם משקפים כשל שוק משולש בשוק הנפט העולמי: מיצרי הורמוז, החות'ים והפגיעות האוקראיניות ברוסיה.

ברקע, כאמור בחודש שעבר מחיר הדלק כבר עלה ב-16 אגורות ל-8.25 לליטר, והשווה את שיא כל הזמנים שהיה בספטמבר 2012. עם זאת, בהוראת שעה החליט סמוטריץ' להוזיל את מס הבלו ומחירו עמד על 7.75 שקל. "ההתייקרות הנוכחית מראה את חוסר האפקטיביות של מדיניות הפחתת המס על הבלו", אומר הרצוג. "המדינה נאלצת לסבסד את הפחתת המס ממקורות אחרים, על חשבון הציבור, ולא יכולה להביא לשינוי של המגמות העולמיות".