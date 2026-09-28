הטלטלה בשוק האג"ח מתחילה לזלוג למניות

בעוד שבעולם, איגרות החוב של ממשלת ארה"ב מרכזות עניין, מחירן צונח והתשואה לפדיון שלהן מרקיעה לרמות שיא היסטוריות (5.2%), הבורסות בעולם מגיבות לפי שעה בשאננות - לא רק בוול סטריט. יש כבר לא מעט גורמים שחוששים מבהלה בשוק המניות כמו למשל טוני פסקוואריאלו (Tony Pasquariello), האחראי על סיקור קרנות הגידור בגולדמן זאקס. לדבריו, האפקט של דוחות כספיים חיוביים בוול סטריט מתחיל לדעוך, מה שעלול להפיל בסופו של דבר גם את המניות.

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"אם הייתם שואלים אותי מהו גורם הסיכון הגדול והמיידי ביותר עבור שוק המניות, הייתי מצביע על שוק האג"ח", אמר פסקוואריאלו בשיחה עם עמיתו מגולדמן זאקס. "עם זאת, אני סבור שסוגיית החוב והגירעון, נושא שנוטה לעלות ולרדת בסדר העדיפויות של השוק, נמצא כעת במוקד תשומת הלב של השוק".

תרחיש של זליגה

בחודש האחרון מדד S&P 500 עלה ב־0.4% ומדד הנאסד"ק טיפס ב־2.5%. בבורסה המקומית, טיפס מדד ת"א 35 בחודש שחלף ב־0.7%, אך מדדי אירופה נמצאים בטריטוריה שלילית. מדד קאק־40 של פריז נפל ב־3% החודש, מדד הדאקס הגרמני ירד ב־3.6% ומדד יורוסטוקס 50 ירד ב־2%. באסיה מדד ניקיי היפני נותר מאוזן בחודש האחרון ומדד הקוספי הדרום קוריאני, מוטה מניות השבבים, עלה ב־1.5% באותו זמן. כך שנראה כי הבורסות עדיין רגועות.

החשש הוא כאמור מתרחיש של זליגה. ככל שהתשואה לפדיון של האג"ח של ממשלת ארה"ב מטפסת, המשקיעים בשוק המניות "נזכרים" שיש חלופה סולידית יחסית לכסף שנותנת ביצועים קבועים לאורך זמן. ולכן בשלב מסוים הם עשויים להתחיל לממש מניות ולקנות אג"ח במקומן, וכך מתחיל גל מימושים שעלול להוביל למפולות.

מי שכן מתחילים להתערער, הם משקיעים בשוק החוב. גם בבורסה בת"א יש סימנים המעידים על כך, ולא רק בארה"ב. בפתח שבוע המסחר המקומי נסחרו מדדי האג"ח של ממשלת ישראל, כדוגמת תל גוב־כללי, בירידות תוך־יומיות של 0.3%־0.4%, החדות יחסית למדדי אג"ח. החשש של המשקיעים בשוק הסולידי נובע מסחף במחירי אג"ח ממשלת ארה"ב. עם זאת, מתחילת השנה מדד תל גוב־כללי עלה ב־1.7%, עלייה נאה עדיין למרות הטלטלה בשוק החוב בארה"ב.

אלא שהחשש הנוכחי הוא שאג"ח אמריקאיות שנסחרות בתשואה לפדיון של 5.2% מדי שנה, גוררות גם את המקבילות השקליות להתנהג בצורה דומה. כך מדד תל גוב־שקלי 10+, עם סדרות האג"ח המקומיות הרחוקות ביותר לפירעון ולכן גם המסוכנות ביותר למשקיעים, נפל ב־2.7% מתחילת ספטמבר. התשואה לפדיון הגלומה בו עלתה ל־4.4%, מתקרבת לרמת שיא של שנה. ביולי 2024 אמנם הגיע כבר לתשואה לפדיון של 5.4%, אך ברגעי השפל ביוני, היא כבר נגעה ב־3.8%. העלייה החדה יחסית מסמלת עלייה במפלס הסיכון כפי שתופסים זאת המשקיעים גם בארץ.