סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

הבוקר בשווקים נפתח לאחר שאתמול חלה תפנית חדה בקצב בו הסוחרים מצפים שהריבית בארה"ב תטפס. לקראת סוף יום המסחר החולף, נשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס צוטט בכלי התקשורת הכלכליים בחו"ל באומרו כי "אין צורך בדחיפות" לגבי העלאת ריבית נוספת בקרוב (ראו הרחבה מטה).

בעקבות הדברים, תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח נסוגו מהגבהים החדשים אליהן הגיעו אתמול, והתשואה לשנתיים אף עברה לירידה. במקביל, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית נוספת באוקטובר נחתכה בחדות מרמה של קרוב ל-70% לכ-47% הבוקר, והמדדים בוול סטריט מחקו את רוב הירידות שלהם.

על רקע זה, התשואה לעשר שנים יורדת הבוקר בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 5.24% והתשואה ל-30 שנה יורדת בקרוב ל-3 נקודות בסיס לרמה של 5.56%. גם החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירוק.

אך זהו רחוק מלהיות סוף פסוק. היום צפויים להתפרסם מספר נתוני מאקרו חשובים שצפויים להשפיע על כיוון הריבית בארה"ב, ולכן עלולים להשפיע גם על תשואות האג"ח.

בגזרת האינפלציה, ה-PCE לחודש אוגוסט - מדד האינפלציה המועדף על הפד - צפוי להציג היום עלייה חודשית של 0.4%, בעוד מדד הליבה המנכה את מחירי האנרגיה והמזון צפוי לטפס ב-0.3%; ברמה השנתית, המדד צפוי לעמוד על 3.7% או לטפס מעט ל-3.8%, בעוד מדד הליבה צפוי לטפס ל-3.4% - עדיין נתונים שנמצאים במרחק רב מיעד ה-2% של הפדרל ריזרב.

בנוסף, לקראת דוח התעסוקה הקריטי שיפורסם ביום שישי, היום יפורסם מדד התעסוקה של ADP, שעוקב אחר המשרות בחברות הפרטיות בארה"ב.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הבורסה בטוקיו עולה בכ-1.7% ובורסת שנגחאי מטפסת בכ-0.2%, בעוד הבורסות בהונג קונג ובסיאול נחלשות שתיהן בכ-0.2%.

וול סטריט

אתמול, הבורסה בניו יורק חתמה את יום המסחר בירידות, אך מתונות ביחס לאלו שנרשמו מוקדם יותר באותו היום. מדדי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נסוגו שניהם בכ-0.2%, בעוד הנאסד"ק איבד מערכו כ-0.1%.

מחירי הנפט ותשואות האג"ח הממשלתיות המשיכו להכתיב את הכיוון של השווקים. התשואה ל-30 שנה טיפסה בשלב מסוים אל מעל לרף ה-5.6% - רמה שנראתה לאחרונה רק ב-2002. גם התשואה לעשר שנים טיפסה ונותרה סביב רמה שנראתה רק ב-2007, אך בהמשך העליות בקרב התשואות הארוכות הצטמצמו, והתשואה לשנתיים - שמשקפת את ציפיות הריבית לטווח קצר - עברה לירידות. הסיבה: דבריו של ג'ון וויליאמס, נשיא הפד בניו יורק.

וויליאמס אמר כי הוא רואה בהעלאת ריבית נוספת אפשרית, אך לא רואה סיבה למהר. לדבריו, "אחרי צעד המדיניות שנקטנו בפגישה שלנו בספטמבר, אין צורך בדחיפות, ויש לנו זמן לאסוף מידע נוסף. הצטברות של נתונים נוספים אמורה לספק בהירות רבה יותר לגבי המגמות בכלכלה והסיכונים הנלווים להשגת היעדים שלנו - וכך גם להשגת ההתאמה הנכונה של המדיניות המוניטרית". עם זאת, הוא ציין כי "התאמה כלפי מעלה אחת נוספת של טווח היעד של ריבית הפד עשויה להיות מתאימה בשלהי שנה זו, כדי לתמוך בחזרה במועד מוקדם יותר של האינפלציה ליעד".

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט סיימו את היום החולף בירידות של עד 3.5%. הבוקר, הם רושמים עליות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 103 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר מעט מתחת לרף ה-90 דולר.

ברקע לירידות שנרשמו אמש, ב-CNBC דווח שדוח של חברת המודיעין Kpler הראה כי יצוא הנפט הסעודי מראה סימני התאוששות. החברה ציינה כי תמונות לוויין אישרו "התאוששות תפעולית משמעותית" במסופי יצוא הנפט הסעודיים יאנבוּ ומוּאג'יז. לפי החברה, בין יום שבת ליום שני, סך של 12.5 מיליון חביות הוטענו על תשע מכליות ביאנבוּ.

בשוק המט"ח, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, התחזק אתמול בכ-0.2% לרמה של 101.3 נקודות - לא רחוק משיא של שלושה חודשים.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.5%. קמטק צפויה לבלוט לחיוב ולטפס בכ-4%, כאשר נובה וטאואר יעלו בכ-3.5% ובכ-1.8%, בהתאמה. גם טבע צפויה לתמוך בעליות ולטפס בכ-2%.

אתמול, הבורסה סגרה את היום בירוק, כאשר את העליות הובילו מניות השורה השנייה. מדד ת"א 35 רשם עלייה מזערית ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.7%.

מי שריכזה עניין רב במהלך המסחר היא מניית מיטב טרייד , שסבלה מירידה של 3.4%. ברקע, החברה דיווחה כי בסוף השבוע האחרון התרחש ניסיון פריצה לאלפי חשבונות בפלטפורמת המסחר שהיא מפעילה, המנהלת את כספם של כ־134 אלף לקוחות. על אף שהפורצים לא הצליחו להשיג גישה לחשבונות המסחר של הלקוחות, הם הצליחו לשלוף מידע אישי הכולל את מספר תעודת הזהות ומספר חשבון הבנק של לקוחות בודדים.

המניה שהובילה את העליות במדד ת"א 125 היא אלקטרה נדל"ן , שתיקנה חלק משמעותי מהירידות שרשמה בתחילת השבוע וטיפסה בקרוב ל-10%. בעת האחרונה סבלה החברה, שבשליטת אלקו , מעליית הריבית בארה"ב לצד תשואות פושרות שהציגו נכסיה.

אחריה, בלטה לחיוב גם ענקית אבטחת הסייבר פאלו אלטו , עם עלייה של מעל 6%. המניה נסחרת סביב שיא כל הזמנים שלה ושווי השוק שלה עומד על כ-984 מיליארד שקל - במרחק נגיעה מרף הטריליון שקלים.

עוד משהו שכדאי לדעת

בבנק ההשקעות מורגן סטנלי מצביעים על שני דגלים אדומים בשוק המניות האמריקאי, ומעריכים כי ה-S&P 500 עלול לרדת בקרוב בין 5% ל-10%.

בפודקאסט אותו הוביל מייק ווילסון, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק, הוא ציין כי בעוד ששוק המניות רושם עלייה נאה מתחילת השנה (ה-S&P 500 טיפס בכ-12%), כשמסתכלים מתחת למכסה המנוע רואים ירידה בולטת בשיעור המניות שמשתתפות בעליות - מה שנקרא בשווקים "רוחב שוק" (market breadth).

בעוד שבתחילת הקיץ, רוחב השוק השתפר, ווילסון מצביע על נקודת מפנה שהתרחשה בעקבות נאומו של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול בסוף אוגוסט, אז השווקים החלו לתמחר ציפיות מוגברות להעלאות ריבית. לדבריו, שיעור המניות ב-S&P 500 שנמצאות מעל לממוצע הנע ל-200 יום שלהן (מה שבניתוח טכני מצביע על מגמה חיובית) נפל מסביבות 75% אל מתחת לרף ה-50%, כאשר ה-S&P 500 ככללותו "הציג ביצועים הרבה יותר טובים".

במרקטוואץ' דווח אמש כי רק 40.8% מהמניות הכלולות ב-S&P 500 נסחרות מעל לממוצע הנע ל-200 יום שלהן. חברת המחקר העצמאית Bespoke Investment Group כתבה בהודעה ללקוחותיה אמש כי "מדובר ברמות שבדרך כלל נצפות במהלך תקופות של תיקון בשווקים".

"הפיצול הזה לא יכול להימשך לנצח", אמר ווילסון. "או שרוחב השוק ידביק את הפער מול המחיר [של ה-S&P 500], או שהמדד ינוע מטה כדי לפגוש את רוחב השוק. אם התנודתיות בשוק האג"ח לא תירגע בקרוב, זה עלול לחלחל לשוק המניות ואנחנו נראה את ה-S&P 500 יורד בין 5% ל-10%". ווילסון הוסיף כי התרחיש הזה לא בהכרח רע בעיניו: "אם להיות כנה, אני הייתי מברך על זה. תיקון סופי ברמת המדד הוא לרוב האופן בו תיקון של מספר חודשים שמתנהל מתחת לפני השטח מגיע לסיומו".

בנוסף, ווילסון ציין כי יותר מחצי מהמניות הכלולות במדד הראסל 3000 - מדד שעוקב אחר 3,000 החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב ומכסה כ-98% משווי השוק הכולל של השוק - הציגו ירידה של 20% לפחות מאז יוני האחרון. כלומר, ברמה הטכנית - יותר ממחצית מהמניות בשוק האמריקאי נמצאות בשוק דובי.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.