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רשות החברות לצים: נעצרו הדיונים בעסקת המכירה

רשות החברות הממשלתיות הודיעה לצים כי היא מפסיקה את הטיפול במתווה למכירת החברה להפג-לויד ולקרן פימי, זאת לאחר שהאוצר ומשרד ראש הממשלה הביעו הסתייגויות מהעסקה, שמשקפת לצים שווי של 4.2 מיליארד דולר

שירות גלובס 19:13
אוניית צים / צילום: שמעון יונה
אוניית צים / צילום: שמעון יונה

התפתחות במגעים למכירת צים להפג-לויד ולקרן פימי: רשות החברות הממשלתיות הודיעה לצים כי היא מפסיקה את הטיפול במתווה העסקה המחודש שהוגש לה. ככל שהצדדים יבקשו להתקדם עם מתווה חדש, הם יידרשו לקבל את האישורים הנדרשים ולהגיש לרשות בקשה חדשה.

ההתפתחות מגיעה לאחר שמשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה הביעו התנגדות למתווה המקורי. באוצר העלו שורה של חששות הנוגעים בין היתר לתלות של הפעילות הישראלית בהפג-לויד, ליכולת להבטיח שליטה ישראלית אפקטיבית בחברה ולמאפייני צי האוניות שייוותר בישראל. חשש נוסף נגע למבנה הבעלות בהפג-לויד, שבה מחזיקות קטאר וסעודיה בכ־12.3% ובכ־10.2% בהתאמה.

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העסקה, שנחשפה בשלביה המוקדמים בגלובס, משקפת לצים שווי של 4.2 מיליארד דולר, או 35 דולר למניה. לפי המתווה, פעילותה הבינלאומית של צים אמורה לעבור להפג-לויד, בעוד הפעילות הישראלית תוחזק בידי קרן פימי. צים ישראל אמורה לקבל את הפעילות בקווים הפוקדים את ישראל, את המטה בחיפה, את העובדים הישראלים ולפחות 16 אוניות.

בשבוע שעבר הציגו הפג-לויד ופימי לממשלה עקרונות של הצעה משופרת, ללא שינוי במחיר העסקה. בין היתר, הצדדים הודיעו כי בכוונתם לחזק את סמכויות המדינה במסגרת מניית הזהב ולהגדיל ולחדש את צי האוניות שיהיה בבעלות צים ישראל. את מלוא התוכנית העסקית והמסגרת המשפטית של המתווה החדש הן מתכוונות להשלים בתוך 45 יום.

למדינה מניית זהב בצים, המקנה לה זכויות מיוחדות בכל הנוגע להעברת השליטה בחברה, ולכן השלמת העסקה כפופה גם לאישורה.