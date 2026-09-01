בזמן שהמדינה בוחנת את עסקת מכירת צים לחברה הגרמנית הפג-לויד, מנהל רשות הספנות והנמלים צדוק רדקר שיגר הבוקר (ג') מכתב לשרים הרלוונטיים והפציר בהם לקבל החלטה ולהתנגד.

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"מאז פברואר קיימה רספ"ן עבודת מטה מקיפה, ונשמעו הסברים והתחייבויות מטעם הצדדים לעסקה, אולם אף אחד לא הצליח להפריך את החששות המרכזיים שעלו כבר בראשית ההליך", נכתב במכתב לשרים.

​"עמדת רספ"ן נותרה חד-משמעית - העסקה אינה מחזקת את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל. היא אינה יוצרת חברת ספנות ישראלית עצמאית וחזקה יותר, אלא מחליפה חברה ישראלית גלובלית קיימת בחברה קטנה יותר, המפעילה פחות אוניות, פריסה מצומצמת יותר ותלות מוגברת בגורם זר... היא בהכרח תחליש את היכולות הימיות הלאומיות של מדינת ישראל".

"מי שולט במוקדי הכוח"

​ברספ"ן אף התייחסו לשאלת השליטה בחברה. "לאורך כל ההליך הודגש כי הבעלות בחברה תהיה ישראלית, ואולם בחינת העסקה מלמדת כי שאלת הבעלות הפורמלית אינה השאלה המרכזית. השאלה המהותית היא מי שולט במוקדי הכוח, במשאבים וביכולת הקיום של החברה. על-פי החומרים שהוצגו, הפג-לויד צפויה להחזיק או לשלוט בפועל במרבית המנגנונים החיוניים לקיומה של החברה החדשה.

​"משמעות הדבר היא שגם אם החזקת המניות תהיה בידי גורמים ישראליים, מתקיים פער מהותי בין שליטה פורמלית לשליטה מעשית. השליטה המשפטית הישראלית אינה מבטיחה שליטה אסטרטגית אפקטיבית במוקדי הכוח המשפיעים על פעילות החברה".

​ברשות מציינים כי למיטב ידיעתם, "מרבית משרדי הממשלה המעורבים בבחינת העסקה כבר השלימו את עבודתם המקצועית והביעו התנגדות לעסקה במתכונתה הנוכחית, ובהם משרד הביטחון, הכלכלה, החקלאות והתחבורה. חרף הזמן הרב שחלף, טרם גובשה עמדה סופית במשרד האוצר".

נזכיר כי לפני כחודשיים ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ יצאו באופן פומבי נגד השלמת העסקה.

​"בנסיבות אלה, ולאור היקף החומר שכבר נבחן והדיונים שכבר התקיימו, סבורה הרשות כי אין הצדקה עניינית להמשך דחיית ההכרעה. המשך הימנעות מקבלת החלטה אינו מצב ניטרלי, ובפועל עלול להביא לדחיית ההכרעה לתקופה ממושכת... המלצת רספ"ן היא להתנגד לעסקה ולעשות שימוש בסמכויות המוקנות לשרים מכוח מניית המדינה המיוחדת".

נדרשים אישורים רגולטוריים

ברקע, הפג-לויד הודיעה לפני כחצי שנה על רכישת צים תמורת 4.2 מיליארד דולר. לפי תנאי הרכישה, החברה הגרמנית תחזיק בפעילות הבינלאומית, ואילו הפעילות הישראלית ("צים החדשה") תהיה בבעלות קרן פימי בראשות ישי דוידי.

בעלי המניות של צים אישרו את המכירה ברוב גדול, וכעת לצורך השלמת העסקה נדרשים אישורים רגולטוריים, ובראשם האישור ממדינת ישראל שמחזיקה ב"מניית זהב" בצים.