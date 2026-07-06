העסקה למכירת חברת התובלה הימית צים ממשיכה להקים עליה מתנגדים. שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הודעה שבה נמסר כי הוא "אימץ את עמדת המלמ"ב וגורמי המקצוע במשרד הביטחון, שלפיה מכירת חברת צים במתכונת המוצעת אינה מאפשרת שמירה על האינטרסים הביטחוניים של ישראל", מבלי לפרט מהם הנימוקים לכך.

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ההודעה הגיעה שעות ספורות לאחר ישיבת הממשלה, שבה סגן השר אלמוג כהן התריע על מכירת צים לחברה שבעלי המניות שלה כוללים גורמים קטאריים וסעודיים, וראש הממשלה בנימין נתניהו השיב כי "זה בכלל לא על הפרק". כ"ץ הוסיף כי גם במשרד הביטחון מתנגדים, ולא פסל אפשרות של הפעלת "מניית הזהב" שבה מחזיקה המדינה, שנועדה לשמור על האינטרסים שלה בחברה.

בשלב זה עדיין מדובר במהלך הצהרתי ולא החלטה שסותמת את הגולל על העסקה. מהפג-לויד נמסר כי "חתמנו על הסכם מחייב למיזוג צים, שאושר על-ידי בעלי המניות של החברה. אנחנו עובדים כעת עם גופי הרגולציה השונים במטרה לקבל את האישורים הנדרשים".

דירקטוריון צים מסר כי "החברה פועלת בהתאם להסכם המכירה ובשיתוף-פעולה מתמשך עם רשויות המדינה, במסגרת תהליך הבחינה הרגולטורי" (תגובה זו נמסרה רשמית גם כדיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית).

במקביל, יו"ר ועד העובדים של צים, אורן כספי, אמר לגלובס כי "עכשיו הממשלה צריכה לתרגם הצהרות למעשים, להוציא החלטת ממשלה רשמית ולקבל החלטה להפיל את העסקה. זה מה שמצופה לאור ההצהרות של כל השרים וגורמי המקצוע נגד העסקה". במילים אחרות, נראה כי עננת חוסר הוודאות סביב עסקת צים רק מתגברת.

בחודש פברואר האחרון סוכם על מכירת צים ב-4.2 מיליארד דולר לידי חברת הספנות הגרמנית הפג-לויד וקרן פימי מישראל, עסקה שאושרה ברוב גורף של 97.4% מבעלי המניות של צים וממתינה לאישורים רגולטוריים, בראשם של מדינת ישראל.

העסקה נוקבת במחיר של 35 דולר למניית צים , בעוד שהיא נסחרת כיום במחיר נמוך בשליש כמעט. העסקה בנויה כך שצים תימכר להפג-לויד, והחלק "הישראלי" שלה יועבר לידי קרן פימי בראשות ישי דוידי ("צים החדשה"). על החלק הזה, שבו תחזיק פימי, חלה "מניית הזהב" של המדינה, ולטענת הקרן, היא עומדת בתנאיה (בין היתר תחזיק צים החדשה 16 אוניות בבעלות, יותר מהנדרש בתנאי "מניית הזהב").

ככל שהמדינה תעשה שימוש ב"מניית הזהב" כדי למנוע את העסקה - החלטה זו עשויה להתגלגל לפתחם של בתי המשפט. או-אז תצטרך המדינה להוכיח את הסיבות המקצועיות להתנגדותה אל מול טענות להתערבות פוליטית.

בהנחה שהעסקה לא תושלם בשל הפעלת "מניית הזהב", סביר להניח שבעלי מניות בצים יפתחו בהליך משפטי בשל ההפסד שנגרם להם בעקבות כך.

נציין כי מספר משרדי ממשלה, בהם החקלאות והכלכלה, הביעו התנגדות רשמית לעסקה, בשל החשש לאובדן שליטה על העורק הימי הראשי של המדינה ועל שרשרת האספקה לישראל.

לחץ על שרים וראשי ועדות

גורמים בממשלה ששוחחו עם גלובס התנערו מדבריו של שר הביטחון. הם ציינו כי רבים מחברי ועד העובדים של צים קנו אחיזה במפלגת השלטון באמצעות התפקדות אליה (אחרים טוענים כי אין התפקדות מסיבית כמו בנמל אשדוד או ברשות שדות התעופה), ופעילים שקרובים לעובדים בהחלט לוחצים על השרים בנושא ערב הפריימריז במפלגה.

הוועד הצליח להיפגש עם רבים מהשרים שהגישו התנגדויות לעסקה, בהם שרים בכירים מהליכוד, לרבות במשרדים כלכליים. גם חברי הכנסת של הליכוד שעומדים בראש הוועדות הכלכליות בכנסת קיימו על כך דיונים. כך ח"כ דוד ביטן, יו"ר ועדת כלכלה, אמר כי "כמו שהתנגדתי למכירת נמל אשדוד, כך צריך חברת ספנות אחת בידינו. אני מצפה מרשות החברות להתייחס לכך ברצינות כשיגיע הזמן. אי-אפשר למכור (את צים) לחברה שחברות סעודיות וקטאריות מחזיקות בה מניות, זה אלמנטרי".

בדיון שהתקיים בחודש שעבר בוועדת הכספים בנושא אמר היו"ר, ח"כ חנוך מילבצקי, כי "ממה שאנחנו מבינים, זו עסקה רעה למדינת ישראל שלא צריכה לצאת לפועל". בהקשר זה נשמעת טענה במערכת הפוליטית שצים מעכבת את השלמת המסמכים הדרושים לעסקה כדי למשוך זמן עד לכניסתה של הממשלה הבאה, וזאת לנוכח עוינות הממשלה הנוכחית לעסקה והתנגדותה הגורפת.

ברקע הדברים ניתן לציין גם כי שירה דוידי, רעייתו של מנהל קרן פימי ישי דוידי, חתמה על ערבות למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט בסך 540 אלף שקל (ראו מסגרת). בתחילת החודש שעבר דווח בתקשורת כי הרוכשות נעזרות בגבי אשכנזי לצורך קידום העסקה.

אשתו של מנכ"ל קרן פימי העמידה ערבות של חצי מיליון שקל לאיזנקוט שירה דוידי, רעייתו של מנהל קרן פימי ישי דוידי, חתמה על ערבות למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט בסך 540 אלף שקל, אולם היא ממש לא היחידה. מפלגת ישר גייסה עד כה תרומות מ-163 תורמים, בסך 1.27 מיליון שקל, ו-19 ערבויות, בשווי של 10.6 מיליון שקל. איש העסקים אלפרד אקירוב העניק בחודש אפריל האחרון ערבות בסך מיליון שקל, וכך גם יו"ר קבוצת כלמוביל שמואל חרל"פ ואיש העסקים יונתן קולבר. גם איש העסקים והפילנתרופ פרנק לאוי העניק ערבות בסכום דומה; וכן מאיר אדסט, ממייסדי חברת סולאראדג'; והיזם מרדכי בן ש"ך העניק ערבות בסך 300 אלף שקל. עוד קודם לכן, בחודש פברואר, מריוס נכט, ממייסדי חברת צ'ק פוינט, העניק ערבות בסך 400 אלף שקל. איש ההייטק זוהר גילון העניק ערבות של חצי מיליון שקל. בגזרת התרומות, עם מי שתרמו את הסכום החוקי המרבי (14 אלף שקל) נמנים ניר פוצ'טר ממייסדי לייטריקס, איש העסקים עופר קרזנר ועוד. מפלגות קיימות זכאיות למימון מפלגות שוטף במשך ארבע שנות כהונת הכנסת - לפי מפתח מספר חברי הכנסת - ולמימון בחירות ספציפי למערכת הבחירות, גם הוא לפי מספר חברי הכנסת בכנסת היוצאת. מפלגות חדשות, לעומת זאת, מקבלות את סכומי מימון המפלגות רק בסיום מערכת הבחירות, כאשר הסכום מחושב לפי מספר המנדטים שהצליחו להכניס לכנסת, ולכן יש חשיבות רבה לגיוס כספים מבחינתן טרם היבחרותן. קראו עוד

כספי, יו"ר ועד עובדי צים, הדגיש בשיחה עם גלובס כי "אין פה עניין של ימין ושמאל, אנחנו עובדים מול גורמי מקצוע ומול הממשלה המכהנת והאופוזיציה. לא התפקדנו למפלגות, וזה לא עניין של פוליטיקה אלא סכנה לישראל".

כספי הוסיף כי עובדי צים מחכים לוודאות, וכי הוא מצפה שתתקבל החלטה עוד לפני פיזור הכנסת. לדבריו, "גורמי מקצוע אמרו לי שזה לא עניין פוליטי אלא החלטה שהיא לא טובה למדינה, וחבל למשוך את חוסר הוודאות עד אחרי הבחירות. זה מה שמצופה מממשלה אחראית לעשות".

דיון חסוי על היבטי הביטחון

בשלב זה נראה כי הרוכשים מתקשים להבין על בסיס מה נקבעה ההתנגדות לעסקה, כשהתהליך מול משרדי המדינה עדיין בעיצומו וכולל העברת חומרים שנדרשים ומענה על שאלות שעולות במהלכו. בדיון שנערך לאחר חתימת העסקה בוועדת הכלכלה של הכנסת, הבטיח דוידי מפימי כי "אנחנו הולכים להקים את צים החדשה, חברה שתענה על הביטחון הימי והכלכלי של מדינת ישראל, והיא חברה חזקה. צים היום נסחרת בניו יורק ללא בעל שליטה, ומחר יכול מישהו לקנות 20% מהחברה בלי לשאול אף אחד, לא מעניין אותו 'מניית הזהב'".

בדיון שנערך בחודש שעבר בוועדת הכספים הוחלט כי יש לקיים דיון נוסף חסוי בוועדת חוץ וביטחון על ההיבטים הביטחוניים בעסקה.