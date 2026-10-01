נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה לתקרית הדרמטית בטיסת פליי־דובאי מדובאי לישראל, וסיפר כי שוחח עליה בהרחבה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. טראמפ תיאר את האירוע כ"הסיפור המדהים ביותר", אך הדגיש כי אינו יכול לאמת בעצמו את כל הפרטים.

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"דיברתי עם ביבי נתניהו בהרחבה על האירוע הזה", אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. לדבריו, "נראה שטייס המשנה היה אולי טרוריסט, או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס".

טראמפ שיבח את הטייס שנפצע ואמר כי מצבו היה קשה מאוד, אך למרות זאת הצליח לפתוח את דלת תא הטייס. "הטייס היה במצב מאוד קשה… אבל היה לו השכל, באופן מדהים, להיות גיבור", אמר.

.@POTUS on the FlyDubai plane crash attempt: "It's the most amazing story." pic.twitter.com/SpGL4uXc4Z - Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 30, 2026

טראמפ הוסיף כי, "אינסטלטור ישראלי ראה מה קורה". הוא שמע את הצעקות, הבחין שהמטוס צולל ונכנס לתא הטייס.

"הוא מעולם לא הטיס מטוס", סיפר טראמפ בהתייחסו ליניב חיון שהיה אחד מגיבורי היום. לדבריו, הנוסע משך את התוקף ממושב הטייס והנוסעים האחרים השתלטו עליו. לאחר מכן, כשהמטוס עדיין היה בצלילה, הישראלי לקח את ההגאים.

"הוא לקח את הסטיק, הרים אותו, וייצב את המטוס לפני שהוא התרסק", אמר טראמפ.

טראמפ סיפר כי הנוסע אמר שהוא צופה בתוכנית תעופה בחקירה וכך ידע מה לעשות - "הוא אמר שהוא צופה בה הרבה, והוא למד מהתוכנית הזאת, סוג של, איך להטיס", סיפר טראמפ. על התוכנית עצמה הוסיף: "התוכנית הכי מטורפת".

גם נתניהו התייחס הלילה לאירוע בראיון ל־CBS News. נתניהו אמר כי בשלב הזה הוא אינו סבור שמדובר בחטיפה. לדבריו, על בסיס המידע שקיבל, האירוע נראה כמו ניסיון התאבדות.

נתניהו הסביר כי טייס המשנה לא ניסה לשבת בעמדת הטייס ולהטיס את המטוס, אלא ניסה לשבש את מערכות השליטה שבין שני מושבי הטייסים. לדבריו, הוא לא ניסה לייצב את המטוס אלא לפגוע ביכולת לשלוט בו.

נתניהו סיפר גם כי שוחח עם יניב חיון עליו דיבר טראמפ, שתיאר בפניו כיצד השתלט על התוקף, ולאחר מכן חזר לתא הטייס וניסה לייצב את המטוס. נתניהו אף אמר כי פעולות הטייסים והנוסעים מנעו, לדבריו, תרחיש חמור בהרבה, שאותו תיאר כ"אסון של 11 בספטמבר".