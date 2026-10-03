איך מוכרים אחוזה בשווי 130 מיליון דולר? מסתבר שלא בהכרח באולם מפואר בלוס אנג’לס. במקרה של Casa Encantada, אחת האחוזות המפורסמות בבל־אייר, המכירה נערכה ביולי מאחורי מזרקה במרכז מסחרי בקליפורניה.

המכרזנית ישבה על כיסא קמפינג מתקפל, חבשה כובע בייסבול וניהלה את אחד ממכרזי הנדל"ן היקרים בתולדות ארה"ב.

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כשההצעות הגיעו ל־130 מיליון דולר, התברר שהקונה אינו אדם פרטי שהגיע לשם במקרה. הוא שלף מעטפת קרטון ובה המחאות בנקאיות, שילם את הסכום וזכה באחת האחוזות האיקוניות בלוס אנג’לס. רק עכשיו נחשף כי מאחורי הרכישה עומד פיטר ת’יל, ממייסדי פייפאל ופלנטיר אחד המשקיעים הבולטים בעמק הסיליקון.

ת’יל ביצע את הרכישה באמצעות חברה, ולכן זהותו לא הייתה ידועה בזמן המכרז. לפי הדיווחים, הוא אינו מתכנן לעבור להתגורר באחוזה, אלא לשפץ אותה ולהחזיק בה כהשקעה.

והמחיר? הוא נמוך משמעותית מהמחירים שבהם ניסו למכור את הנכס בשנים האחרונות. ב־2019 הוצעה Casa Encantada תמורת 225 מיליון דולר, וב־2023 הגיע מחירה המבוקש ל־250 מיליון דולר. באפריל השנה עוד ביקשו עבורה כ־170 מיליון דולר. בסופו של דבר היא נמכרה ב־130 מיליון דולר, במסגרת הליך עיקול.

בתמורה מקבלים בית שקשה להתחרות בו גם בשוק היוקרה של לוס אנג’לס: האחוזה נבנתה ב־1938 ומשתרעת על כ-34 דונם. יש בה שבעה חדרי שינה ו־20 חדרי רחצה, ספרייה מצופה עץ אגוז, חדרי אוכל ואירוח, גנים רחבי ידיים, מגרש טניס ובריכת ענק. מהנכס נשקף נוף למועדון הגולף של בל־אייר.

בין בעלי האחוזה בעבר: מייסד רשת המלונות הילטון

גם ההיסטוריה של הבית יוצאת דופן. ב־1980 הוא נמכר תמורת 12.4 מיליון דולר, מחיר שהיה אז שיא לבית פרטי בארה"ב. בשנת 2000 הוא נמכר שוב, הפעם תמורת 94 מיליון דולר - ושבר פעם נוספת את שיא המכירה במדינה. אחד מבעליו בעבר היה קונרד הילטון, מייסד רשת המלונות הילטון.

הבעלים האחרון של האחוזה היה איש העסקים גארי ויניק, שרכש אותה בשנת 2000 והשקיע סכומים משמעותיים בשיפוצה. לאחר מותו ב־2023 התברר כי הנכס שימש כבטוחה להלוואות בהיקפים גדולים. לאחר שלא נמצא קונה במחירים המבוקשים, האחוזה הגיעה בסופו של דבר להליך עיקול ולמכירה הפומבית בפומונה.

עכשיו היא תעבור לידיו של פיטר ת’יל. ת'יל בן 58, הוא אחת הדמויות הבולטות בדור המייסדים של עמק הסיליקון. הוא היה ממייסדי פייפאל, ובהמשך הקים יחד עם שותפים את פלנטיר. הוא היה גם המשקיע החיצוני הראשון בפייסבוק, ובהמשך הקים את קרן ההון־סיכון Founders Fund, שהשקיעה בין היתר ב־SpaceX ובחברות טכנולוגיה נוספות.