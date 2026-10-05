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הנפט בנסיגה, הניקיי שובר שיאים היסטוריים וגם: מתי משקיעי האג"ח צריכים להתחיל לדאוג?

גלובס מגיש עדכון ראשון לגבי מצב השווקים מסביב לעולם • והבוקר: הנפט הגולמי מאבד כ-1.1% ונסחר סביב 90 דולר לחבית; הברנט נסוג לכיוון 101 דולר • מדד הניקיי היפני מזנק וחצה לראשונה את רף ה-70,000 נקודות; מחזורים דלילים בשל חופשות בסין ודרום קוריאה • בוול סטריט, הנאסד"ק שבר שיא שבוע שעבר בהובלת השבבים; הבוקר, החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה יציבה • וגם: מתי משקיעי האג"ח צריכים להתחיל לדאוג? ב-UBS ובשוואב עושים סדר

שירות גלובס 06:57
נפט / צילום: Shutterstock
נפט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:55

מגמה חיובית ואופטימיות זהירה מאפיינות הבוקר את השווקים הגלובליים, בזכות אנחת רווחה המגיעה מכיוונו של שוק האנרגיה. לאחר תקופה מתוחה שבה מחירי הנפט נותרו מקובעים ברמות שיא עקב שילוב של חרדה גיאופוליטית, זינוק בעלויות התובלה הימית ומשבר במלאי החירום העולמי - הבוקר מסתמנת סוף סוף הקלה. הנסיגה הנוכחית במחירי "הזהב השחור" מספקת למשקיעים אוויר, ונותנת את הטון לסנטימנט החיובי שמוביל את פתיחת יום המסחר.

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אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, כאשר המוקד המרכזי הוא ביפן: מדד הניקיי מזנק ב-2.5% וחוצה את רף ה-70,000 ההיסטורי. מנגד, מגמה שלילית נרשמת בהונג קונג עם ירידה קלה של 0.3% במדד ההאנג סנג. מחזורי המסחר ביבשת דלילים יחסית, שכן הבורסות בסין היבשתית (שנגחאי) ובדרום קוריאה (קוספי) סגורות היום לרגל חופשה, ולא מתקיים בהן מסחר פעיל.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה יציבה במגמה מעורבת, כאשר החוזים על מדד הנאסד"ק עולים ב-0.2%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס רושמים ירידות מזעריות של פחות מעשירית האחוז.

בשבוע שעבר, על אף הדחיפה החיובית שקיבלו המדדים בסוף השבוע בזכות דוח התעסוקה, שוק המניות האמריקאי סיכם את השבוע במגמה מעורבת הממחישה את הפיצול בין הכלכלה הישנה לחדשה. בעוד מדד הדאו ג'ונס השיל 1.3% וה-S&P 500 איבד 0.3%, הנאסד"ק המשיך בשלו וטיפס ב-0.4% לשיא כל הזמנים חדש. מנוע הצמיחה המרכזי ממשיך להיות סקטור השבבים - קרן הסל SOXX השלימה שבוע חמישי ברציפות של עליות (עם זינוק של 15% בחמישה שבועות), כשהענקיות אנבידיה ו-AMD שוברות שיאים היסטוריים.

עם זאת, למרות השיאים במדדים, האנליסטים בוול סטריט מזהים סדקים. בנק אוף אמריקה מזהיר כי "אינדיקטור צד המוכרים" (SSI) מתקרב לאיתות מכירה - מצב של אופטימיות יתר בשוק שלרוב מקדים ירידות. נתון מטריד נוסף שמציגים האנליסטים חושף כי למעלה מ-50% מהמניות בתוך מדד ה-S&P 500 צנחו כבר ביותר מ-20% משיאן, מה שאומר שמתחת לפני השטח, רוב המניות בארה"ב נמצאות למעשה ב"שוק דובי".

נפט

בשוק האנרגיה, למרות שייצוא הנפט מהמזרח התיכון כבר התאושש לכ-80% מהרמות שלפני המלחמה, מחירי הברנט סירבו לאחרונה לרדת ונותרו מקובעים מעל רף ה-100 דולר לחבית עקב שילוב של חרדה גיאופוליטית, זינוק בעלויות התובלה ומשבר במלאי הדלקים המזוקקים. "המצב נזיל והפכפך, והשאלה היא לא 'האם' הסכסוך יחזור למלוא עוצמתו, אלא 'מתי'", מזהיר בדר אל-סייף, נשיא חברת הייעוץ אל-סייף ל-CNBC, ומסביר את מפלס הפחד שמזניק את מחירי הביטוח ודוחף את תעריפי חכירת המכליות לשיאים היסטוריים.

במקביל, מאגרי החירום בעולם הידלדלו לשפל של חמש שנים, מה שמחדד את "פרדוקס האנרגיה" שעליו מצביע שו-יי ז'או, אנליסט נפט בכיר ב-Guotai Junan Futures, בראיון לבלומברג: "התאוששות בנפח ההיצע אינה שקולה לנורמליזציה של מערכת האספקה - השוק מתמחר כעת לא רק כמה נפט מועמס, אלא האם החביות הללו יכולות להגיע ליעדן בבטחה ובעלות נמוכה". כך, הקושי הלוגיסטי והכסף הספקולטיבי שזורם לשוק כגידור נגד אינפלציה, השאירו את הכלכלה העולמית שבויה במחירים התלת-ספרתיים.

עם זאת, הבוקר מסתמנת הקלה, ומחירי הנפט נסחרים במגמה שלילית: הנפט הגולמי (WTI) מאבד 1.09% לרמה של 90.12 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט משיל 0.69% ונסחר תמורת 101.54 דולר לחבית.

תל אביב

המסחר בבורסת תל אביב צפוי להיפתח השבוע במגמה חיובית, כאשר פערי הארביטראז' של המניות הדואליות גוזרים השפעה תיאורטית חיובית וצפויים לדחוף את מדד הדגל ת"א 35 לעלייה של כ-0.3% בפתיחה. בצד הירוק, בולטת מניית קמטק , שרשמה זינוק במסחר בניו יורק, ותשוב לתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי בולט של כ-3.85%. אליה מצטרפות שחקניות בולטות נוספות כמו אלביט מערכות שרושמת פער חיובי של כ-1.8%, אודיוקודס (כ-4.6%) ואורמת טכנולוגיות (כ-3.35%). מנגד, על המסחר תעיב מניית פורמולה מערכות שתחזור עם פער שלילי חד של כ-5.5%, לצד ירידות מתונות יותר בפערים של ענקיות דואליות כמו נייס (כ-0.7%), טבע (כ-0.7%) ופאלו אלטו נטוורקס (כ-1.3%).

עוד משהו שכדאי לדעת

למרות התשואות הגבוהות באיגרות החוב הממשלתיות בארה"ב (כאשר האג"ח ל-10 שנים נעה סביב 5.27% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2002), מומחים ב-UBS ובמכון המחקר של שוואב (Schwab) סבורים כי משקיעי ההכנסה עדיין אינם צריכים להיות מודאגים. ב-UBS מציינים כי התשואות הגבוהות כיום מספקות 'כרית ביטחון' מפני תנודתיות, כאשר לפי תחזיות הבנק, תשואת האג"ח ל-10 שנים תצטרך לעלות בכ-65 נקודות בסיס נוספות מהרמות הנוכחיות כדי שהפסדי ההון יקזזו את ההכנסה שנצברה מהריבית. אולריקה הופמן-בורכרדי, מנהלת ההשקעות הראשית באמריקה בבנק, הדגישה ל-CNBC כי "התשואות הנוכחיות הגבוהות מציעות כרית ביטחון נגד תנודתיות פוטנציאלית נוספת שלא הייתה זמינה ב-2022".

במקביל, קולין מרטין, ראש תחום מחקר הכנסה קבועה במכון המחקר שוואב, קורא למשקיעים להימנע מפאניקה ומציין כי "אנחנו רואים תשואות בשיאים של שני עשורים, והמשקיעים עדיין מגיבים בחרדה במקום להתמקד בנקודות החיוביות כאן. אלו תשואות אטרקטיביות, ומבחינת הכנסה מדובר בהזדמנויות טובות יחסית", תוך שהוא ממליץ למשקיעים להתמקד באג"ח קצרות ובינוניות כדי לצמצם סיכונים.

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