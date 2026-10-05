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דוראל

החברה הישראלית שבונה את השדה הסולארי הגדול במערב

פרויקט Mammoth של דוראל באינדיאנה צפוי להגיע עד 2029 לכושר ייצור של 2.9 ג’יגה-וואט ולהשתרע על שטח הגדול מתל אביב-יפו • החברה תשקיע קרוב למיליארד דולר בהרחבת הפרויקט, וצופה תוספת של כ-350 מיליון שקל להכנסות השנתיות

עידן ארץ 12:50
יוני חנציס, מנכ''ל דוראל / צילום: תמר מצפי
יוני חנציס, מנכ''ל דוראל / צילום: תמר מצפי

פרויקט Mammoth ("ממותה") במדינת אינדיאנה שבארה"ב עומד להתרחב משמעותית ולהפוך לשדה הסולארי הגדול במערב ולאחד הגדולים בעולם. המתקן, שחלקו הצפוני כבר פועל, צפוי להגיע עד 2029 לכושר ייצור של 2.9 ג’יגה-וואט. בכך הוא יתברג כשדה הסולארי הגדול ביותר בארה"ב והגדול ביותר מחוץ לסין, שידועה בשדות הסולאריים העצומים שהיא מקימה. החברה היזמית היא דוראל LLC, החברה האמריקאית של קבוצת דוראל הישראלית. עלות הקמת השלב הקרוב מוערכת ב-2-3 מיליארד שקל.

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חברת האנרגיה המתחדשת הישראלית דוראל, שנמצאת ב"רשימת ההמתנה" לכניסה למדד תל אביב 35, הגדילה לאחרונה משמעותית את החזקתה בחברה האמריקאית. באוגוסט האחרון השתלטה דוראל על רוב המניות (53%) בחברה, באמצעות השקעה של 415 מיליון דולר במזומן והקצאת מניות של החברה האם הישראלית. השותפות הנוספות הן ענקית הפנסיה ההולנדית APG, שתחזיק ב-35.3%, ומגדל, שתחזיק ב-11.4%. הכסף שהוזרם לחברה האמריקאית ישמש למימון המשך הפיתוח שלה בארה"ב, ללא צורך בגיוסי הון נוספים.

פחות מחודשיים לאחר מכן, דוראל מכריזה כעת על השקעת עתק של קרוב למיליארד דולר בהרחבת השדה הסולארי הגדול ביותר שלה. לפי הודעת החברה, היא צופה תוספת של כ-350 מיליון שקל להכנסותיה השנתיות בעקבות ההרחבה, לאחר קבלת היתרי הבנייה הרשמיים מהרשויות האמריקאיות. הפרויקט ישתרע על שטח עצום, כאשר ההרחבה לבדה תתפרס על כ-53 קמ"ר - שטח הגדול משטחה של תל אביב-יפו.

יוני חנציס, מנכ"ל קבוצת דוראל, מסר כי "כניסתם לתוקף של היתרי הבנייה לפרויקטים בשלב ב’ היא אבן דרך משמעותית נוספת בהרחבת האב האנרגיה שלנו באינדיאנה. עם השלמת השלב החדש, צפוי ההאב להגיע להיקף של כ-2.9 ג’יגה-וואט DC, להשתרע על שטח הגדול משטחה של תל אביב-יפו ולהיות מהפרויקטים הסולאריים הגדולים בעולם".