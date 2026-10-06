קשר ישראלי: ראש שירות המודיעין הגרמני לשעבר נעצר בחשד לבגידה

אוגוסט הנניג, שכיהן כראש שירות המודיעין הגרמני עד שנת 2005, נעצר היום (ג') בביתו בעקבות חקירת פרשה שבה הוא חשוד בבגידה בשל שימוש עסקי במידע סודי ביותר. לפי דיווח בתקשורת הגרמנית, הנניג (80) נעצר הבוקר על ידי כוחות מיוחדים בעיירה שטיינפורט, שבה הוא מתגורר. החוקרים חושדים בו בעבירות חמורות של בגידה ומסירת סודות מדינה. לפי החשד, לאחר שסיים את כהונתו המשיך הנניג לקבל באופן לא חוקי מידע סודי ביותר, שבו השתמש לצרכים מסחריים אישיים שונים.

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לפרשה יש קשר ישראלי: היא נחשפה במסגרת המשפט המתנהל נגד המיליארדרית כריסטינה בלוק, החשודה כי חטפה את ילדיה במסגרת מאבק מול בעלה לשעבר, בסיוע חברה ישראלית. הנניג חשוד, לפי מסמך שפורסם בתקשורת, כי היה מעורב בניסיונות לגייס חברים לחולייה שתסייע במעשה. כמה ישראלים כבר העידו בבית המשפט בהמבורג בפרשה וטענו כי חשבו שהם מבצעים משימה הומניטרית. בספטמבר 2025 נערך חיפוש בביתו של הנניג, שבו ככל הנראה נתפסו חומרים שהיו הבסיס לחשדות החדשים.

"הנניג נחשד כמי שהיה מעורב בניסיון חטיפה קודם (לכאורה) של שני ילדי משפחת בלוק - טענה שראש ה-BND לשעבר מכחיש", נכתב הבוקר ב"שפיגל". לפי הדיווח, "הפרקליטות אף החדירה סוכן סמוי למעגל המקורבים אליו ובספטמבר 2025 ערכה המשטרה הפלילית של מדינת המבורג חיפוש במשרדי חברת אבטחה שבה כיהן הנניג כחבר דירקטוריון; כמו כן, נערך חיפוש בביתו הפרטי במדינת נורדריין-וסטפאליה".

בכיר נוסף נעצר

בפרשה הנוכחית נעצר גם בכיר אחר ב-BND, בן 64, שכיהן כראש הלשכה של הנניג בשירות המודיעין הגרמני. הנניג עמד בראש השירות בשנים 1998-2005. לפי החשד, אותו בכיר הוא שסיפק להנניג את החומרים הסודיים ששימשו אותו בעסקיו הלא חוקיים. הוא המשיך לעבוד ב-BND עד מרץ 2026, וככל הנראה הייתה לו גישה לחומרים סודיים ביותר. לפי "שפיגל", השניים סיכמו ביניהם ב-2010 כי הבכיר יעביר להנניג חומרים שישמשו אותו במסגרת עסקי הביטחון הפרטי שלו, ובתמורה יקבל תשלום.

לפי החשד, בין 2010 ל-2022 סיפק הבכיר, שרק שמו הפרטי פורסם - מנפרד - כ-2,000 מסמכים סודיים להנניג. המסמכים שימשו את הנניג להכנת "סקירה מודיעינית" בתשלום עבור לפחות "לקוח שהוא למעשה בכיר בשירות מודיעין זר". לפי המגזין, לא מדובר ברוסיה. עד כה הייתה תדמיתו של הנניג של משרת ציבור, והוא אף מונה לתפקיד פוליטי במשרד הפנים לאחר פרישתו וסייע בחקיקת חוקים רבים נגד טרור. הפרשה מטלטלת הבוקר את שירות המודיעין הגרמני ואת המערכת הפוליטית במדינה, ומעוררת דרישות לחשיפה מלאה ולשקיפות בנוגע למעשיו ולקשריו עם מעצמות זרות ופוליטיקאים גרמנים.