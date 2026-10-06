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ירושה

סכסוך הירושה חוצה דורות: העליון אישר עיקולים של 30 מיליון שקל

יותר מ־50 שנה אחרי הנישואים, המאבק על נכסי נדל"ן וחברות בשווי מיליונים ממשיך בין יורשי בני הזוג המנוחים • לאחר שמניות אחת החברות נמכרו לצד שלישי במהלך ההתדיינות, הותיר העליון על כנו עיקול של עד 30 מיליון שקל להבטחת זכויות יורשי האישה

ג'ניפר סילון 15:22
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

בית המשפט העליון החליט להשאיר פסק דין של בית המשפט המחוזי על כנו, לאחר שהטיל עיקול של 30 מיליון בקשר למניות באחת החברות של המנוח, במסגרת סכסוך רכושי שנמשך לאחר מותו ומות אשתו.

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בני הזוג התחתנו לפני יותר מחמישה עשורים, לא הביאו לעולם ילדים משותפים, אך הסכסוך הרכושי ביניהם ממשיך להתנהל גם אחרי ששניהם כבר הלכו לעולמם. מי שמנהלים היום את המאבק הם ילדיהם מנישואיהם הקודמים, שנלחמים על זכויות בנכסים בשווי מיליוני שקלים.

בלב הפרשה נמצאות שתי חברות ובניין בהרצליה פיתוח, ולאחר שנים של הליכים משפטיים נקבע כי יורשי האישה זכאים לחלק מההשבחה שנצברה בנכסים בתקופת הנישואים, והצדדים נשלחו להמשך התחשבנות כדי לקבוע כמה כסף מגיע להם בפועל. אלא שאז הגיעה תפנית: בזמן שהמאבק על הכספים עדיין התנהל, התברר כי המניות באחת החברות שבמוקד הסכסוך נמכרו לצד שלישי.

יורשי האישה טענו כי המכירה מעוררת חשש שבסופו של ההליך יתקשו לקבל את הכספים המגיעים להם ופנו בדחיפות בבקשה להטיל עיקולים. הסכום שביקשו להבטיח עמד על 30 מיליון שקל. לדבריהם, גם הסכום הזה משקף פחות ממחצית מהתמורה שקיבל הצד השני עבור מכירת הזכויות.

מהצד השני הציגו תמונה שונה לחלוטין: לטענתם, לא היה כל ניסיון להעלים או להבריח נכסים. הם טענו כי המכירה נעשתה משיקולים עסקיים ובין היתר כדי לייצר נזילות שתאפשר להם לעמוד בהוצאות המשפטיות ובתשלומים שייקבעו בעתיד. הם אף טענו שהעיקולים שהוטלו על חשבונותיהם היו כה מכבידים, עד שהתקשו לשלם עבור מזון, תרופות ומסים. אלא שהטענות לא הביאו לביטול העיקולים.

המאבק להסרתם עבר מערכאה לערכאה והגיע עד לבית המשפט העליון, שם נדחתה הבקשה להסיר את העיקול, והעיקולים בהיקף של עד 30 מיליון שקל נותרו על כנם.

לדברי עו"ד בעז קראוס ועו"ד חמוטל צרי סמינה המייצגים את יורשי האישה הזוכים בשאלת העיקולים: "הניסיון להסיר את העיקולים נדחה פעם אחר פעם. כאשר נכסים נמכרים בזמן שמתנהל מאבק על זכויות בהיקף של מיליוני שקלים, יש חשיבות מכרעת להבטיח שפסקי דין לא יישארו רק על הנייר. ההחלטה מותירה את ההגנה על זכויות היורשים ומאפשרת להמשיך בהליך עד להשלמת ההתחשבנות בין הצדדים, והראיות יחשפו את רצונה האמיתי של המנוחה".

עו''ד בעז קראוס / צילום: משה טסלר
 עו''ד בעז קראוס / צילום: משה טסלר