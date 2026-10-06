מיהו איציק בר-מוחא: מהבנק למסחר ועד לניסיון החיסול עם בנו

יעד החיסול היום (ג') בירושלים הוא העבריין הבכיר איציק בר-מוחא, שנפצע בפיצוץ מטען באורח קשה יחד עם בנו בן ה-13 שנפצע גם באורח קשה.

בר-מוחא, 59, היה בעבר ראש "הכנופייה הירושלמית", שנחשבה לאחד מארגוני הפשיעה החזקים בישראל. הוא אחד השמות המוכרים בעולם התחתון, לאחר עשרות שנים של פעילות ומאסרים ארוכים, ועד היום הוא נחשב ליעד מודיעיני של המשטרה.

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בר-מוחא נולד בירושלים. הוא הסתבך בפלילים מאז שהיה נער, ובמהלך השנים צבר הרשעות במגוון עבירות בתחום האלימות, רכוש, סמים, נשק ועוד, ונדון למאסרים ממושכים. הוא ישב בכלא 13 שנים בשל הצטברות עונשי מאסר על עבירות שרובן בוצעו כאשר היה מאחורי סורג ובריח.

עונש המאסר האחרון שנגזר עליו היה בפרשת עודה קוטייר, בהסדר טיעון שהסתיים לבר-מוחא בחמש שנות מאסר, מהם שוחרר בסוף 2021.

לאחר שחרורו הוא עבר להתגורר ביבנה בשכונת נאות רבין. שם נכנס, על-פי פרסומים, למלחמות שליטה עם ארגוני פשיעה מקומיים. זמן קצר לאחר שחרורו התגברה הפשיעה ביבנה, התפוצצו מטעני חבלה, שני רעולי-פנים על קטנוע ירו לעבור ביתו של עבריין המתגורר בבניין רב-קומות, והתפוצץ מטען חבלה סמוך למכוניתו של עבריין.

לאחרונה הוא חזר להתגורר בירושלים, וטיפולו במשטרה עבר ממחוז מרכז לירושלים.

עלה לכותרות בפרשת הבנק למסחר

בר-מוחא עלה לכותרות כאשר היה מעורב בסחיטת עופר מקסימוב, שגנב מיליונים מהבנק למסחר והוביל לקריסתו. הוא נדון בשנת 2003 לשלוש שנות מאסר על חלקו בפרשה ולחילוט של חצי מיליון שקל. שבוע לפני מעצרו בפרשה הוא התחתן. באותן שנים הוא ניהל סופרמרקט, שנסגר בעקבות מעצרו. בבית המשפט טען בר-מוחא כי המעצר והחשדות הכבדים הובילו את אשתו להתגרש ממנו. הוא התגרש, ונולד לו בן מהנישואים.

במסגרת פרשת הבנק למסחר הואשם בר-מוחא שקיבל 50 מיליון שקל מכספי המעילה בבנק למסחר באמצעות מקסימוב. הוא היה עצור בפרשה במשך 8 חודשים.

כתב האישום המקורי שהוגש נגד בר-מוחא ייחס את כליאתו של מקסימוב במלון מצודת דוד ובמלון ענבל בירושלים. עבירות הסחיטה והחטיפה נמחקו לבסוף בהסדר טיעון, והוא הורשע בהפעלת בתי הימורים, בעבירות מס ובהלבנת הון - בין היתר בכך שקיבל מיליוני שקלים ממקסימוב, שהימר בבתי הקזינו שהפעיל, צבר חובות עתק וריביות. הוא הורשע בכך שקיבל ממקסימוב כספים, כשהוא יודע שיש חשד סביר שהם גנובים.

המאסר ל-3 שנים הפך ל-13 שנים בשל הרשעות נוספות, חלקן על עבירות שביצע בר-מוחא במאסר. בשנת 2004 הוא הורשע יחד עם חברי "הכנופייה הירושלמית" בקשירת קשר לפגוע בנסיבות מחמירות ביעקב קקון שהיה מ"הכנופייה הצפונית" ובסחיטה באיומים. בתיק זה נגזרו עליו 8 שנות מאסר.

ניהל ארגון פשיעה דרך הטלפון בכלא

בזמן המאסר הוא נחשב למחולל פשיעה בכלא. בין היתר הוא הורשע כי החזיק סם שהבריחה עו"ד ליאורה ברקו לתוך הכלא, ונדון לשנת מאסר בחופף לעונש המאסר שריצה באותו זמן. עורכת הדין הבריחה קוקאין בתוך שפתון והעבירה את הסם במהלך מפגש.

בשנת 2011 הואשם בר-מוחא בניהול ארגון והכוונת פעילות בארגון פשיענ. נטען כי בעת שהיה במאסר, הוא ניהל ארגון פשיעה דרך הטלפון מכלא השרון. לפי כתב האישום, ניתנו הלוואות בניגוד לחוק, בהיקף של כ-3.3 מיליון שקל, והרוויחו מהריבית כ-350 אלף שקל בחודש. את הרווח הם השיגו בסחיטה ואיומים. לפי כתב האישום, בר-מוחא החליט על חלוקת הרווחים בין חבריו, קיבל עדכונים על פעילות הארגון, הנחה את החברים בו וכיוון את פעולותיהם.

שנה מאוחר יותר נמחקו האישומים הנוגעים לניהול ארגון פשיעה, והוא נדון ל-43 חודשי מאסר, רובם בחופף לעונש המאסר שריצה באותה עת.

בתחילת שנת 2016 בר-מוחא השתחרר מהכלא וחזר לירושלים. במשטרה נערכו אז לאפשרות שחזרתו תוביל להתחדשות מלחמות הכנופיות בעיר. בשנת 2018 הוא נעצר שוב, במסגרת פרשת אביב ערבי נגד עודה קוטייר העבריין הבכיר. הוא נחשד שניסה לחסל יריב של קוטייר וניסה לסחוט אדם שהיה חייב לו כסף. בהמשך ייחסה לו המשטרה גם מעורבות בניסיון רצח של שותפו בעבר יוסי מלכה ואחיו סמי.

למרות גל המעצרים המתוקשר של המשטרה והחשדות החמורים, הראיות נגדו בנוגע לניסיונות הרצח של האחים מלכה לא הבשילו לכדי כתב אישום. פרשה זו הסתיימה בהסדר טיעון בעבירות קלות יותר וחמש שנות מאסר, מהן שוחרר כאמור בסוף 2021.

תת"ע 5528-03-11 מדינת ישראל נ' בר-מוחא

ת"ק 12249-04-26 בר-מוחא נ' וי אפ ישראל (אפארל) בע"מ