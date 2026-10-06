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בארץ חרף ההתנגדויות: הממשלה החליטה לקדם תחנת כוח במתחם בז”א
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בית זיקוק אשדוד (בז"א)

למרות התנגדות המשרד להגנת הסביבה: הממשלה החליטה לקדם תחנת כוח במתחם בז”א

הממשלה אישרה לקדם הקמת תחנת כוח בהספק של 800 מגהוואט במתחם בית הזיקוק באשדוד, שתספק חשמל למשק • המשרד להגנת הסביבה מתנגד למהלך ומזהיר מהגברת הזיהום באזור שכבר כולל כמה מתקני ייצור חשמל • במשרד האנרגיה מבהירים כי מדובר בשלב תכנוני ראשוני בלבד

עידן ארץ 19:48
בית זיקוק אשדוד / צילום: רפי קוץ
בית זיקוק אשדוד / צילום: רפי קוץ

הממשלה אישרה היום (ג’) לבית הזיקוק באשדוד (בז"א) לקדם הקמת תחנת כוח שתספק חשמל למשק החשמל הלאומי, במקום תחנת כוח זעירה שקיימת היום לשימוש המתקן עצמו. זאת למרות התנגדות המשרד להגנת הסביבה, שחושש מהגברת הזיהום באזור שבו קיימים כבר כמה מתקני ייצור חשמל.

הביקוש לחשמל בישראל צפוי לגדול משמעותית בשנים הקרובות, עם כניסתן של חוות שרתים והתרחבות השימוש ברכבים חשמליים, כמו גם בשל הגידול הדמוגרפי והצמיחה הכלכלית. במקביל, משרד האנרגיה ממליץ לאפשר לשפיר לרכוש את בז"א.

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בתי הזיקוק בישראל חווים כעת תקופה רווחית במיוחד עקב הפער בין מחירי הנפט הגבוהים למחירי הדלק הגבוהים עוד יותר. אך לא לעולם חוסן - בית הזיקוק החיפאי הגדול בזן אמור להיסגר בשנים הקרובות ולפנות מקום להרחבת העיר חיפה. ישנן תוכניות להעתיק אותו לנגב, אך בשלב הזה הן עדיין על הנייר. בית הזיקוק השני בגודלו, בז"א, צפוי להישאר בשוק - אך הוא חווה לאחרונה מספר תקלות, אסונות ובעיות, והמנכ"ל הקודם של בית הזיקוק פרש לאחר שנה בלבד בתפקיד.

אחת הדרכים להגדיל את הערך שמייצר המתקן היא לשדרג את יכולת ייצור החשמל הקיימת בבית הזיקוק, המייצרת 109 מגהוואט של חשמל לשימושו של המתקן עצמו. בבז"א מעוניינים להקים תחנת כוח בגודל מלא, בהספק של 800 מגהוואט, כמו מספר תחנות כוח שאמורות לקום בשנים הקרובות.

רמות זיהום גבוהות

המשרד להגנת הסביבה מתנגד למהלך ופרסם נייר עמדה בנושא. על פי המשרד, בצפון אשדוד ישנה פעילות ענפה של מפעלים מזהמים יחסית, לרבות בית הזיקוק עצמו, ולצדם תחנת הכוח הגדולה "אשכול" ונמל אשדוד. אזור זה כבר היום מציג רמות זיהום גבוהות ביחס לאזורי תעשייה אחרים בישראל. במשרד אף מזהירים כי בית המשפט עלול להתערב בהיתרי פליטה שכבר ניתנו.

יתרה מכך, בעיני המשרד להגנת הסביבה, "לא קיים מידע מספק אודות הצורך בהקמת תחנות כוח פוסיליות נוספות". כלומר, לגישת המשרד, החלטת הממשלה שלפיה יש לבנות עוד 13 תחנות כוח באזור המרכז בשנים הקרובות - צריכה ממילא להתבטל.

בממשלה, כך נראה, לא קיבלו את ההתנגדות והחליטו לקדם את המהלך. עם זאת, מדובר בשלב ראשוני יחסית בתכנון תחנת הכוח, והיא נדרשת עתה להגיש תוכניות לוועדת התשתיות הלאומיות. במשרד האנרגיה אומרים כי "מדובר בתחילתו של הליך תכנוני ראשוני בלבד להבטחת צורכי המשק, ולא באישור הקמה. במסגרת התכנון ייבחנו כלל ההיבטים הסביבתיים והתכנוניים. המשרד, שהיה שותף לקידום החלטת הממשלה האחרונה להפחתת הזיהום באזור, מחויב להמשיך ולפעול לאיכות הסביבה ולרווחת התושבים".

גם נציגי הרשויות המקומיות מתנגדים למהלך.

שי רייכנר, יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה וראש המועצה האזורית נחל שורק, מסר: "אנו מצרים על החלטת הממשלה לאשר תחנת כוח נוספת באשדוד, וזאת למרות ההתנגדות הברורה של האיגוד ושל ראשי הרשויות באזור. אזור אשדוד עמוס בתשתיות לאומיות, ובהן גם תשתיות אנרגטיות - האזור מייצר כבר היום כ-14% מהחשמל של מדינת ישראל, אף שמתגוררים בו כ-4% בלבד מתושביה. את המחיר הבריאותי והסביבתי משלמים התושבים. רק לפני ארבעה חודשים אישרה הממשלה תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר והריח באזור אשדוד. המשרד להגנת הסביבה, האיגוד, הרשויות ומשרדי ממשלה נוספים כבר החלו ביישומה. אי אפשר לצמצם זיהום ביד אחת ולהוסיף תחנת כוח ביד השנייה".