עדכונים שוטפים

7:39 - ישראל מציינת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר

היום מציינת ישראל את יום הזיכרון ל-7 באוקטובר לציון הטבח. לפני 3 שנים בדיוק פלשו ליישובי וקיבוצי עוטף עזה ולבסיסי צה"ל השונים אלפי מחבלי חמאס טבחו, רצחו ואנסו כמעט 1,200 בני אדם וחטפו לרצועת עזה 251. יום הזיכרון נפתח בדקת דומייה בשעה 6:29 והמשיך בעשרות מיצגים ומחאות ברחבי הארץ

6:15 - החות'ים טוענים: תקפנו בסיס סעודי שבו מוחזקים טילים בליסטיים ורחפנים

6:00 - בציון 3 שנים לפרוץ המלחמה, צה"ל פרסם את רשימת הבכירים שחוסלו במהלכה, לצד שינויים הישגים שבוצעו

מאז תחילת המלחמה, הותקפו כ-100,000 מטרות בגזרות השונות, מתוכן 65,000 ברצועת עזה. בנוסף, מעל ל-31,500 טילים ורקטות נורו לעבר ישראל - בהם כ-10,200 מרצועת עזה וכ-20,000 מלבנון

לגבי פעילות המילואים, צה"ל פרסם כי מצבת מערך המילואים גדלה בכ-36% מפרוץ המלחמה, הוחזרו מפטור כ-22,000 משרתים והיקף שירות המילואים הממוצע ללוחם השנה עמד על 80-100 ימים

3:54 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) בריאיון לרויטרס כי איראן תידרש לבצע צמצום "משמעותי" ביכולת העשרת האורניום שלה, כתנאי להסכם שיביא לסיום המלחמה בין המדינות. לדבריו, ארה"ב לא תסתפק בהבטחות איראניות לצמצום עתידי, אלא היא דורשת צעדים ממשיים בתחום הגרעין.

ואנס אמר כי ארה"ב ואיראן החליפו בשבועות האחרונים הצעות שנועדו להביא לסיום המלחמה ולפתיחה מחודשת של מצר הורמוז, נתיב מרכזי להובלת אנרגיה ברחבי העולם. לדבריו, הנשיא דונלד טראמפ דחה את ההצעה האחרונה שהעבירה טהראן, והזהיר כי הפעילות הצבאית עשויה להתגבר לאחר בחירות האמצע בארה"ב. לקריאת הכתבה.

3:31 - החות'ים בהסלמה נוספת: שיגרו טילים לעבר נמל התעופה הבין-לאומי עדן בתימן, ללא נפגעים

3:04 - הטייס המחבל העומאני, המאם אל-המאמי, שניסה לחטוף ולרסק מטוס נוסעים שהיה בדרכו לישראל, עבר הכשרה מקצועית כטייס בבריטניה, כך דווח ב"טלגרף" הבריטי

1:13 - טראמפ על איראן: "חייבים לסיים את זה. צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד תגלו איך"

פורסם לראשונה ב-N12.