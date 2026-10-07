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משפט מלי וליאל יהלומי נעצרו בנמיביה עם דרכונים מזויפים
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מלי וליאל יהלומי

מלי וליאל יהלומי נעצרו בנמיביה עם דרכונים מזויפים

האם ובתה, שנעלמו באוגוסט ואותרו בתום חיפושים נרחבים בדרום אמריקה, נעצרו הפעם בנמיביה • דבר המעצר הגיע גם למשטרת ישראל, שאינה מעורבת בחקירה המקומית אך מנסה ללמוד את פרטיה • בין היתר נבדק מדוע השתיים נזקקו לדרכונים מזויפים, לאחר שבבדיקה שנערכה להן בארגנטינה לא עלה חשד לפלילים

ברהנו טגניה, N12 09:08
מלי וליאל יהלומי / צילום: שגרירות ישראל בווינה
מלי וליאל יהלומי / צילום: שגרירות ישראל בווינה

התפתחות חדשה בפרשת מלי וליאל יהלומי: האם ובתה, שנעלמו בחודש אוגוסט האחרון ואותרו לאחר חיפושים נרחבים בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן נודע גם למשטרת ישראל, שמנסה כעת ללמוד את פרטי המקרה.

במשטרת ישראל מבהירים כי אינם מעורבים בחקירה המתנהלת בנמיביה. עם זאת, במשטרה מנסים להבין את נסיבות המעצר, ובין היתר מדוע מלי וליאל נזקקו לדרכונים מזויפים.

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השתיים אותרו באוגוסט בארגנטינה, כשבוע לאחר שנותק עמן הקשר במהלך שהותן בחו"ל. נציג משטרת ישראל פגש אותן אז באוטובוס בארגנטינה ותשאל אותן כדי לוודא שלא נשקפת להן סכנה, ושאין חשד לאירוע פלילי. השתיים הבהירו כי ניתקו את הקשר מרצונן.

בהמשך התברר כי ברקע לעזיבתן עמדו חובות של מלי, שהצטברו ליותר מ-200 אלף שקל. גורם המעורה בחקירה סיפר אז כי השתיים לא חיפשו מדינה ללא הסכם הסגרה מתוך כוונה פלילית, אלא בדקו בין היתר כמה כסף מזומן ניתן להוציא מהבנק באופן חוקי כדי להיכנס למדינה אחרת. לדבריו, הן בחרו במדינה שבה המטבע המקומי נמוך יחסית.


ההיעלמות שהובילה למבצע איתור בינלאומי

מלי וליאל יהלומי עזבו את ישראל באוגוסט במהלך שתוכנן מראש, שבסופו ביקשו לנתק קשר ולהתחיל מחדש מחוץ לישראל. השתיים המריאו לפראג, המשיכו ברכבת לוינה, ובהמשך נותק עמן הקשר, והן לא התייצבו לטיסה חזרה לישראל. בני משפחתן, שלא ידעו על תוכניותיהן, החלו לחשוש לגורלן.

בעקבות ההיעלמות פתחה משטרת ישראל במבצע איתור נרחב בשיתוף גורמי אכיפה וביטחון בחו"ל. במהלך החיפושים התברר כי השתיים המשיכו במסען מחוץ לאירופה, עד שלבסוף אותרו בארגנטינה. לאחר שנציג המשטרה פגש אותן, הן מסרו כי עזבו מרצונן, וכי לא נשקפת להן סכנה.

זמן קצר לאחר שאותרו הן אף יצרו קשר עם בני המשפחה בישראל. ליאל, ששוחחה עמם בבכי, אמרה: "אנחנו בסדר, הכול נעשה מרצון. אנחנו מצטערות. לא חשבנו שזה יגיע למצב הזה. נעדכן בהמשך".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12