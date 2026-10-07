קבוצת קרסו מוטורוס רוכשת מגרש בשטח של כ-30 דונם בדרך בר יהודה בנשר, בתמורה לכ-100 מיליון שקל. החברה מתכננת להקים במתחם מרכז מכירות ושירות מרכזי של פריסבי (freesbe) לאזור הצפון, בשטח בנוי של כ-15 אלף מ"ר.

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במגרש זכויות בנייה בהיקף כולל של כ-190 אלף מ"ר, הכוללות את השטח המתוכנן למרכז, וייעוד הקרקע הוא למסחר ותעסוקה. יתרת הזכויות מקנה פוטנציאל לפיתוח נדל"ני נוסף במתחם, והקבוצה תבחן את האפשרויות למימושו.

המרכז החדש יציע ללקוחות באזור הצפון מענה מקיף במקום אחד ויכלול אולם תצוגה, מרכז שירות ומשרדים. הוא ירכז את כלל מותגי ושירותי freesbe, ובהם מכירת רכב חדש ומשומש, טרייד-אין, ליסינג, השכרה, מימון, ביטוח ושירותי תחזוקה, כאשר עבודות ההקמה צפויות להתחיל במהלך 2028 ופתיחת המרכז מתוכננת ל-2030.

המותג freesbe הושק בינואר 2023 במסגרת מהלך מיתוג מחדש של קרסו מוטורס, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. במסגרת המהלך אוחדו תחת המותג פעילויות הקבוצה בתחום מכירת כלי הרכב החדשים, שכללו אז 14 מותגים ו־42 דגמים, לצד פעילות הליסינג, המימון, הביטוח וההשכרה ומכירת הרכב המשומש. במקביל הושק אתר האונליין של הקבוצה, freesbe.com, במודל של "הכול תחת גג אחד".

המתחם שבו יוקם המרכז החדש ממוקם באזור המסחר והתעשייה בדרך בר יהודה בנשר, בכניסה המזרחית לחיפה ובסמוך לכביש 75. סביבתו מאופיינת בשימושי מסחר ותעסוקה, לצד מבני תעשייה ושירותי רכב, וכוללת תשתיות מפותחות, כאשר אזור נשר מושך בשנים האחרונות יבואני רכב גדולים.

גם כלמוביל וקבוצת מאיר מגיעות לנשר

כך למשל, כלמוביל משלימה כיום בנשר מתחם משרדים ומסחר. בשלב הראשון, שבו מושקעים כ-100 מיליון שקל, מוקם מרכז לאולמות התצוגה הצפוניים של מותגי הרכב של החברה, בראשם יונדאי ומיצובישי. כיום מפוזרים אולמות התצוגה של הקבוצה על פני מספר מתחמים בחיפה ובסביבותיה.

בשלב השני, זרוע הנדל"ן של הקבוצה תקים במתחם שטחי מסחר ומשרדים בהיקף כולל של 60 אלף מ"ר. כלמוביל זכתה בשנת 2021 במכרז לרכישת 6.8 דונם בנשר תמורת 27.5 מיליון שקל. יחד עם המגרש הסמוך שכבר היה בבעלותה, השטח הכולל הוא 33.5 דונם. הפרויקט נקרא "פאואר סנטר". שלב א' כמעט הושלם והוא כולל קומפלקס אולמות תצוגה וטרייד-אין בשטח של כ-8,000 מ"ר.

גם קבוצת מאיר משלימה כיום את ההקמה של אולם תצוגה חדש בעיר נשר עבור המותג הסיני לינק אנד קו (Lynk & Co). האולם, שנבנה על שטח של 450 מ', בהשקעה של כ-2.5 מיליון שקל, יהווה האולם המרכזי של המותג באזור הצפון. האולם נפתח במיקום אסטרטגי בבניין משרדים חדש על דרך בר יהודה, אחד מצירי התנועה המרכזיים באזור חיפה והצפון. בחברה מציינים כי "בשנים האחרונות הפך אזור העסקים של דרך בר יהודה למוקד מרכזי בענף הרכב בישראל, עם ריכוז הולך וגדל של מותגי רכב מובילים שאליו יצטרף עכשיו גם כאמור המותג לינק אנד קו".