ביוני 2021 חנך אורי דגמי, מהוותיקים בסוחרי הרכב בישראל, מתחם רכב מפואר בנתניה בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. זו הייתה סוכנות רכב, שכמותה קשה לראות גם באירופה ובארצות הברית: שלוש קומות עם בית קפה, פינת משחקים, בית כנסת, חדר תפילה מוסלמי ואפילו מעלית שקופה, שהורידה כלי רכב מהגג לאולם. אבל בתחילת 2026 החלו להופיע סימנים מעידים על סדקים שנוצרו באימפריה.

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ביי אנד דרייב, שפועלת בענף כבר 30 שנה, מתמחה בשיווק רכבי יוקרה עבור יבואנים, במתן ליסינג לפרטיים וביבוא מקביל. באותה תקופה חצה מחזור הפעילות שלה רף של חצי מיליארד שקל בשנה, היא החזיקה צי של כ־1,100 כלי רכב ומשכה אליה לא רק קונים מאלפיון העליון אלא גם את יבואני הרכב, שראו בה ערוץ הפצה חצי־ממוסד בשוק סחר הרכב המשני, שלרוב נמצא בשוליים. בשנתיים האחרונות היא גם הפכה לצינור חשוב למכירה של רכבי "אפס קילומטר" של יבואנים, שנתקעו עם מלאים שלא מצאו קונה אחרי 12 חודשים, בין השאר בגלל סבבי המלחמה.

בינואר השנה נחשף כי חשבונות בנק של החברה הוגבלו וכך גם קווי האשראי שלה. בבקשה לעיכוב הליכים שהגישה החברה בחודש שעבר היא תולה את המשבר בעלייה חדה בעלויות המימון, ירידה בביקושים, שינויים מבניים בענף הרכב והשלכות המלחמה, שהביאו לשחיקה מהותית ולהפסדים משמעותיים לצד לחץ גובר מהגורמים המממנים.

השפעות המלחמה

החל מסוף שנת 2022 וביתר שאת במהלך שנת 2023, שיעור הריבית במשק עלה באופן חד, באופן שהביא להתייקרויות משמעותיות של עלויות המימון על מלאי כלי הרכב, צי הליסינג וההשכרה ועל נכס המקרקעין של החברה בנתניה. החברה הוסיפה כי השינויים בסביבת הריבית התרחשו במקביל לשינויים מהותיים בשוק הרכב הישראלי, ובכלל זה ירידה בביקושים, שינוי במבנה פעילות הליסינג וההשכרה, כניסתם המואצת של כלי רכב חשמליים ושינויים חדים במחירי כלי הרכב. כתוצאה מכך, החברה נשאה בעלויות מימון גבוהות, אך קצב המכירות והרווחיות הלכו ונשחקו.

טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעקבותיו הובילו לדמורליזציה בקרב הציבור, חשש כלכלי ולירידה חדה בביקוש לרכישת כלי רכב. במועד פרוץ המלחמה החזיקה החברה מלאי בהיקף משמעותי ועל אף הירידה החדה בביקושים המשיכו עלויות המימון והאחזקה לרבוץ על החברה. היא נאלצה ללכת צמצום מהיר של המלאי, לממש כלי רכב במחירים וברווחיות נמוכים יחסית. צי הרכבים של החברה צומצם ל־98 כלי רכב המשמשים לפעילות ליסינג והשכרה וחלקם משמש כמלאי כלי הרכב העומד למכירה.

נסיגה מהירה ואלימה

הנהלת החברה הבינה שלא ניתן להמשיך לקיים את מודל הפעילות, שאפיין את שנות השיא ונדרש שינוי מבני עמוק: צמצום היקף הפעילות, הקטנת המינוף ומימוש נכסים. החברה פנתה למהלך הבראה עצמאי במטרה להגיע ליציבות.

כחלק מהמהלך צומצמה מצבת כוח האדם, הופחתו ההוצאות השוטפות ונתח מתיקי הליסינג שלה נמכרו לגורמים בענף תמורת מיליוני דולרים. במאי השנה חתמה החברה על הסכם למכירת אולם התצוגה בנתניה בסכום של 51 מיליון שקל. מתוכם, 5 מיליון שקל שולמו על חשבון התמורה.

בפועל, זה לא הספיק, ועיקול שהוטל על ידי שלטונות המס, בשל חוב של כ־10 מיליון שקל, ששיתקו את פעילותה, הוביל אותה באמצע ספטמבר להגשת הבקשה לעיכוב הליכים בשל חובות מצטברים של כ־97 מיליון שקל. לחברה מונה מנהל הסדר והיא מבקשת שבית המשפט יאשר את הליך המכירה שכבר יצא לדרך תחת פיקוחו. הסדר החוב המתגבש נועד, על פי החברה, להסדיר את חובות העבר, תוך המשך פעילותה כך שהנושים המובטחים צפויים להיפרע ב־100% ממכירת הנכס.

המקרה הזה, שפרטיו יתבררו מן הסתם בערכאות בחודשים הקרובים, משקף היטב את המבנה המחזורי של ענף הרכב הישראלי ואת היתרונות לגודל של השחקנים המרכזיים, שהוקצנו בשנים האחרונות. בשנים טובות, עם ביקוש רחב וצומח לכלי רכב ותנאי מאקרו נוחים, שיווק רכב בישראל הוא בבחינת אווזה שמטילה ביצי זהב עם רווחיות, שכמותה קשה מאוד לראות בענפים אחרים.

אבל בשנים קשות, הנסיגה יכולה להיות כה מהירה ואלימה, עד שאפילו יבואנים גדולים נאלצים להדק את חגורות הבטיחות ולרתום את הרזרבות, כל שכן שחקנים קטנים ובינוניים שאין להם "גב" ומקורות מימון בלתי נדלים כמו של היבואנים הגדולים.

גורמים בענף טוענים שהפגיעה בביקוש בפלח היוקרה נבעה מתנועה מאסיבית של הון והשקעות לחו"ל על ידי לקוחות האלפיון, שהם הלקוחות הקלאסיים. אחרים טוענים, שהירידה נבעה מתזוזה של לקוחות מערוצי השיווק הרשמיים של היבואנים, שהמכירות בהם מתועדת בטבלאות המסירות, למאות יבואנים זעירים, שצצו בשנים האחרונות ומתמחים בעיקר ברכבי יוקרה. כך או כך, רמת הסיכון בענף סחר הרכב זינקה, במיוחד לחברות שנסמכו על מקורות מימון חיצוניים, וגם עשרות מותגים סיניים הציפו את השוק.

האם המקרה של ביי אנד דרייב הוא מקרה בודד, או שהוא מלמד על מגמה מתהווה? קשה לדעת. בעיקרון, סוחרי הרכב פועלים כמו בנק, מינוס ההזדמנות להשבחת ערך. אפשר אולי ללמוד שני לקחים עיקריים: הראשון הוא ששילוב של אשראי יקר ומלאי גדול הם צירוף מסוכן כשהשוק "מתהפך". השני הוא שנכסי נדל"ן מרשימים אינם בהכרח תחליף לתזרים יציב כאשר הקשיים מתחילים.

מביי אנד דרייב נמסר: "החברה מנהלת את התהליך באחריות ובשקיפות מול הגורמים הרלוונטיים ובהתאם להחלטות בית המשפט, תוך שמירה ככל הניתן על האינטרסים של לקוחותיה, עובדיה ונושיה. החברה מאמינה כי ההליך הנוכחי יאפשר לגבש מתווה שייתן מענה להתחייבויותיה וייצר בסיס יציב להמשך הדרך".