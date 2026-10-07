טורקיש איירליינס הודיעה על השלמת פרויקט "מטרה 12", שכולל התייעלות נרחבת בשכר עובדי החברה - החל מטייסים, דרך דיילים ועד הצוותים הנלווים. במסגרת התוכנית, 39 אלף עובדים חתמו על הסכמה לקיצוץ שכר בשיעור של 10%-20%, החל על שכר הבסיס, מענקים, שעות נוספות, תשלום על שעות טיסה, הוצאות רכב, ביטוחים ותשלומים נוספים.

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ארגוני עובדים טורקיים הקשורים לחברת התעופה ביקרו את התוכנית, אבל בשורה התחתונה - העובדים חתמו על הסכמתם בזה אחר זה, בשל החשש מאובדן מקום עבודתם. כך לפי התקשורת האופוזיציונית במדינה. בכלי תקשורת דוגמת "סוזג’ו", בניגוד לסוכנויות ידיעות של משטר ארדואן או של גורמים המקורבים אליו, תוהים כיצד התנהלה החברה פיננסית במשך שנים באופן שהביא אותה להסכמי קיצוצים כה מסיביים, שייכנסו לתוקף ב־1 בינואר.

49.12% ממניות טורקיש איירליינס מוחזקות בידי ממשלת טורקיה באמצעות קרן העושר המקומית, ואילו 50.88% הנותרים נסחרים בבורסה באיסטנבול. בצל חוסר הוודאות סביב החברה, בשתי היממות שחלפו מאז ההודעה הסופית, מניית טורקיש איירליינס ירדה בבורסה המקומית בכ־1.64%.

טסה למספר המדינות הגדול בעולם

חברת הדגל הטורקית, בדומה למקבילות אליה כמו חברת התעופה פגסוס, לא טסה לישראל בזמן המלחמה - אבל מספר היעדים שלה צמח בכ־6% בחמש השנים האחרונות ואף בכ־19% בעשור האחרון, ל־352 יעדים (50 מתוכם בתוך טורקיה). זאת, לא כולל יעדים שאליהם מפעילה החברה טיסות מטען. אזור שבעשור האחרון נותר יציב, למרות שלא ממש ברור עד כמה הוא רווחי, אם בכלל, הוא אפריקה.

כיום מפעילה טורקיש איירליינס קווים סדירים לכ־53 יעדים באפריקה, לעומת כ־18 יעדים ביבשת ב־2011, למשל. מי שחולף בנמל התעופה העצום באיסטנבול מכיר את המראה של נוסעים מהיבשת ואליה שממתינים לטיסות המשך בטרמינל במשך 24 שעות ואפילו יותר, כי רק החברה הטורקית מגיעה ליעדם.

בסיכומו של דבר, הנתונים משקפים את הסיטואציה שבה שרויה טורקיש איירליינס: מחד גיסא, היא החברה שטסה למספר המדינות הגדול ביותר בעולם (יותר מ־130), אבל במונחי הכנסות היא רק במקום התשיעי בעולם (כ־24.1 מיליארד דולר ב־2025). לצורך ההשוואה, הכנסותיהן של שלוש חברות התעופה האמריקאיות - דלתא, יונייטד ואמריקן - הסתכמו ב־63.3, 59 ו־54.6 מיליארד דולר, בהתאמה. במונחי רווחים, טורקיש איירליינס נמצאת במקום החמישי בעולם עם כ־2.4 מיליארד דולר, לעומת כ־5.4 מיליארד דולר של אמירייטס במקום הראשון וכ־5 מיליארד דולר של דלתא במקום השני.