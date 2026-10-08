אירופה מקשיחה את החזית מול סין ונערכת להטלת מסי בזק

כבר חמש שנים שאירופה מתמודדת עם הצפה סינית של מוצרים מתקדמים במחירים שוברי־שוק. ההלם הסיני 2.0, כפי שהוא נקרא, כולל מכוניות חשמליות, לוחות סולאריים, רכיבים מתקדמים לתעשייה, כימיקלים, מוצרי אלקטרוניקה, מתכות נדירות ועוד. המצב רק הלך והחמיר מאז שארה"ב הטילה מכסי עתק על סחורה סינית בשנה שעברה ובייג'ינג ניתבה אותה בכמויות הולכות וגדלות לאירופה. האיחוד האירופי, על 27 המדינות החברות בו, זז לאט. יש בו אינטרסים מנוגדים והוא התקשה לגבש תגובה יעילה. התוצאה: סין מוכרת כיום לאירופה סחורה במיליארד אירו יותר מאשר היא קונה ממנה - כל יום.

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כעת הדברים הגיעו לנקודת מפנה, לפי הנציבות האירופית והמנהיגים בברלין ובפריז. שתי הכלכלות הגדולות של האיחוד האירופי, גרמניה וצרפת, הסכימו על השקת מנגנון חדש שאמור להתמודד בדיוק עם חוסר השוויון המובנה שבין האיחוד לבין סין. בעוד שבסין, הממשלה מסוגלת לנווט מדיניות יצוא באופן כמעט מוחלט, עם שליטה על ערך המטבע, כמות הייצור ומחירי הסחורה, האיחוד האירופי מתחבט ודן בהגבלות אפשריות, בוחן מקרי עבר, לוקח בחשבון אינטרסים צולבים, נדרש לרוב פה־אחד או מיוחס - ומתקשה להחליט.

המנגנון החדש יאפשר לאיחוד להטיל מכסי-בזק על סחורה סינית, "בתוך ימים בלבד", והוא תוצאה של הסכמה בין צרפת לגרמניה בנושא. עד כה, הצרפתים היו אלו שדחפו לקדם את הכלי החדש, בין היתר משום שיש להם פחות מה להפסיד. הגרמנים היו תלויים עד לאחרונה במכירות כלי רכב ותעשייה בסין וחששו מתגובה של בייג'ינג להחמרת הגבלות היבוא על סחורה סינית. כעת, אחרי שהמכירות קרסו בעשרות אחוזים, וגרמניה כולה עוברת תהליך של היגמלות מהשוק הסיני, האסימון בברלין נפל לגבי הצורך להעמיד הגנות - לפחות בשוק האירופי הפנימי - בפני היריבים המחסלים מגזרי תעשייה שלמים.

מבלי לציין את סין

עד כה, האיחוד האירופי הסתפק בצעדים חלקיים. הוא השיק "כלי ניטור" של סחורות סיניות ומחיריהן באיחוד האירופי במטרה "לאתר מקרים של ניסיון להשתלט על מגזרי מסחר". כאשר הטיל מכס על מכוניות חשמליות סיניות, ניצלה סין את הפרצה לגבי מכוניות היברידיות ומכרה כמויות גדולות שלהן. כעת, אפילו עם המכסים הקיימים, המכירה של כלי רכב חשמליים משתלמת ליצרנים הסיניים, בשל היתרונות בעלויות הייצור. פערים אלו שלחו את פולקסווגן, למשל, לתוכנית קיצוץ של שישית מכוח העבודה שלה רק בניסיון להשוות את העלויות.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ / צילום: ap, Ebrahim Noroozi

המנגנון החדש "יאפשר תגובה נחרצת ומערכתית וצעדים רבי־עוצמה, עד כדי ניתוק מיידי מהשוק האירופי המשותף במידת הצורך", כתבו נשיא צרפת עמנואל מקרון וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ בפרסום משותף. הם נמנעו מלהזכיר את סין באופן פרטני, אך ציינו כי "ניתן יהיה להשתמש בכלי זה אם שותף מסחרי יערער במכוון את תנאי השוק ההוגן ויעוות את השוק של הגוש המשותף". ההסכמה הפרנקו-גרמנית צפויה לקבל גושפנקא רשמית בפגישה של מנהיגי האיחוד בבריסל בסוף השבוע הבא.

ההסכמה מעניקה קלף חזק לאיחוד האירופי במסגרת המו"מ המתנהל מול סין. האירופים דורשים, בין היתר, יותר גישה לשוק הסיני ומעורבות ממשלתית נמוכה יותר בתחומי יצוא הרגישים להם. הם גם מנסים למנוע שידור חוזר של הפסקת אספקת מתכות נדירות מסין, ששיתקה את התעשייה האירופית בשנה שעברה. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמרה בחודש שעבר כי האיחוד "ישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו כדי לאזן מחדש את מערכת היחסים בינו לבין סין. מילים הן דבר טוב, אך מעשים טובים יותר".

"ישנם מגזרים חשובים בכלכלה שלנו המתמודדים עם עלייה מתמשכת וחריגה ביבוא", אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" בכיר בנציבות האירופית. "סין וחברות סיניות הן הגורם העיקרי לעלייה הזו בייבוא".

מנגנון אמריקאי

מקורות בברלין אמרו לעיתון האמריקאי כי המטרה של המנגנון החדש היא "לחקות" את החוק האמריקאי, המעניק למשרד האוצר של ארה"ב את היכולת להטיל מכסי בזק על סחורה. עד כה, המנגנון החוקי שאימץ האיחוד, שמכונה ACI (ראשי תיבות של Anti-Coercion Instrument) נחשב למוגבל מבחינת יכולת, בעיקר משום שהוא דורש רוב מיוחס של חברות האיחוד. הוא מעולם לא היה בשימוש. המנגנון החדש יאפשר להגיב במכסים על איסור סיני להעברת מתכות נדירות, למשל, ו"לקשור" בין תחומים שונים.

החידוש הגדול, לפי התוכנית, הוא שהסמכות להפעיל את המנגנון תימצא בידי הנציבות האירופיות, ולא תידרש הסכמה כלשהי בין החברות. "אנחנו צריכים כלי אמין שיהיה בידי הנציבות", כתבו שני המנהיגים. בכך, יתאים את עצמו האיחוד לדינמיקה הזריזה של שני גושי הסחר הגדולים האחרים בעולם כיום, סין וארה"ב.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: ap, Stephanie Scarbroug

"איזון" היחסים

ההסכמה הצרפתית־גרמנית עשויה ליצור מתיחות רבה יותר מול סין. נציב הסחר של האיחוד האירופי, מארוש שפצ'וביץ, נמצא בשיחות כעת בבייג'ינג סביב "איזון" היחסים וצמצום של עודף הסחר העצום בין שני גושי הסחר. חברות הרכב בצרפת ובגרמניה דורשות מכסים גבוהים יותר על כלי רכב סיניים והגבלות נוספות, בעוד שסין טרם הגיבה על ההסכמה החדשה. לפי ברלין, המנגנון החדש יאפשר לנציבות להגיב "בתוך ימים בלבד" בנושאי סחר. עם זאת, הדיונים עליו מול הסינים ובתוך האיחוד האירופי צפויים לארוך חודשים ארוכים כעת.

גם אם אירופה תצליח "ליישר את מגרש המשחקים" במלחמות הסחר מול סין וארה"ב, הייצוא הסיני הזול עדיין פוגע בייצוא האירופי למדינות אחרות. תעשיינים גרמנים בתחום הכימיקלים והתעשייה תיארו כיצד היריבים הסיניים שלהם מורידים את המחירים הגלובליים ב־50% בממוצע, כאשר הם מספקים מוצרים באיכות דומה. סין נהנית מאנרגיה זולה יותר, מכוח עבודה זול יותר ומתיאום ממשלתי המנהל את הייצוא, בהשוואה לאירופה. העובדה כי גרמניה כבר לא נהנית מגז זול, וכי גל עליות המחירים שאחרי המלחמה באוקראינה הביא גם להתייקרות משמעותית של העבודה, שחקה את היתרונות התחרותיים שהיו בעבר לתעשייה הגרמנית והיא מתכווצת בחדות.