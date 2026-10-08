האנליסט הבכיר שמסביר איך מזהים חברת לונג'ביטי מוצלחת להשקעה

בחברות לונג'ביטי, הטכנולוגיה פחות חשובה מיכולות הביצוע - זאת הטענה הפרובוקטיבית של ד"ר דמיאן נג, אנליסט טכנולוגיות הדור הבא בבנק ניהול העושר יוליוס בר. בחוות דעת שפרסם לאחרונה על עתיד התעשייה, הוא טען שבניגוד לחברות ביוטק קלאסיות, שהצלחתן תלויה במדע שלהן, ההצלחה של חברות לונג'ביטי תלויה בעיקר ביכולתן לנהל היטב משאבים. למעשה, הוא אומר, יכולות הביצוע הן מה שמשקיעים צריכים לחפש.

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השינוי במה שמבדל חברות נובע מכניסת הבינה המלאכותית וההצפה במידע. "הידע המדעי נגיש יותר, ולכן רעיונות טובים נפוצים יותר", כתב. "קל יותר להצביע על חלבון או מסלול ביולוגי מבטיחים. הבידול עובר לאתגר הבא בשרשרת: איך מוכיחים במהירות וביעילות שהרעיון טוב באמת עובד במציאות ויש לו משמעות קלינית. מסלול שנראה מועיל מאוד במעבדה יכול ליצור לפתע תופעות שליליות ברקמה אחרת. ומה שעובד בבעלי חיים או במחשב לא בהכרח יעבוד בבני אדם. החברות יוצאות הדופן הן אלה שיש להן גישה לטכנולוגיה, שיודעות לקבל החלטות קשות ולהקצות נכון את המשאבים".

בראיון בהתכתבות עם גלובס, נג נותן כמה סימני דרך למשקיעים שמעוניינים להיכנס לתחום.

ללכת בעקבות שוקי הענק

איך אפשר לדעת אם חברה אכן מפגינה יכולות ביצוע?

"חברה שמקדמת מוצרים דרך שלבי הבדיקה והניסוי מהר יותר מהמתחרות. חברה שבה הטאלנטים בתחום החישובי מוטמעים בצוותים הביולוגיים ולא עובדים כ'יחידת AI' נפרדת. אלה חברות שעם הזמן מייצרות בהדרגה עוד נכסים מתוך הטכנולוגיה שלהן".

מה שלא מעניין הוא המצגות הנוצצות על יכולות ה־AI. "כמה מדליק או חדשני נראה הכלי - זה פחות מעניין מהביצועים בפועל של הנכסים שפותחו באמצעות הכלים הללו".

אילו חברות לונג'ביטי מעניינות בעיניך כיום?

"Altos Labs גייסו כמה מהחוקרים המובילים בתכנון תאים מחדש. BioAge מצליחה לבסס טיפולים במחלות תלויות גיל על תובנות מתחום מדעי ההזדקנות, וחברות כמו Insilico, שעוסקות בגילוי תרופות באמצעות AI, מסקרנות גם הן כי יש להן פוטנציאל להאיץ את הפיתוח".

עם זאת, נג מסייג ומקפיד לומר שאלה רק דוגמאות להבנת התעשייה ולא המלצות השקעה רשמיות. למשקיעים הוא מציע לחפש את החברות שיש להן פלטפורמה טכנולוגית חדשנית וחזקה שכבר ייצרה כמה אופציות לתרופות. לדעתו, הפוטנציאל שלהן יותר גדול מזה של חברות שמפתחות מוצר אחד או שניים (לדוגמה, חברות עם מוצרים שקיבלו רישיון מאוניברסיטה או שחברת פארמה גדולה ויתרה עליהם).

רבות מהחברות שממוקדות בלונג'ביטי נותרו פרטיות או שהן עדיין קטנות ומסוכנות יחסית להשקעה, הוא אומר. "לכן הייתי ממליץ למשקיעים להביט על חברות הפארמה הגדולות. רוב ההזדמנויות בתחום אריכות הימים יגיעו מטיפולים למחלות תלויות גיל כמו מחלות לב, סרטן, מחלות ניווניות של המוח ומחלות מטבוליות. אלה שוקי ענק, ולכן רוב הטיפולים האלה יעברו כנראה דרך חברות הפארמה הגדולות. להן יש את העוצמה ואת המומחיות בתחום".

נג מציע להביט על האופן שבו פיתוחים שמקורם במדעי הלונג'ביטי יכולים לקדם את חברות הענק, ומתוך המחשבה הזאת לקבל החלטות השקעה בחברות הללו.

מה ההבדל בין חברת לונג'ביטי לכל חברת ביוטק אחרת? האם זה רק מיצוב?

"ההבדל המהותי העיקרי הוא הרצון של חברות הלונג'ביטי לפתור מספר רב של מחלות תלויות זקנה באמצעות גישה מדעית אחת, לעומת חברות הביוטק שבדרך כלל ממוקדות בתחום רפואי מסוים, אבל הגבול די מטושטש לפעמים. בסופו של דבר גם לחברות שממוצבות בתחום הלונג'ביטי יש בדרך כלל מספר נכסים תרופתיים שעוברים ניסויים קליניים כטיפולים במחלות ספציפיות, למשל ניוון מוחי או מחלות מטבוליות".

כמה זמן שוק יכול להתלהב

האם יכול לקרות היום משהו שיצנן את ההתלהבות מלונג'ביטי?

"כמובן, אוסף של כישלונות במוצרים עם פרופיל גבוה עלול לפגוע במידת העניין בתחום, בעיקר אם הכישלונות הללו יערערו גישות מדעיות בסיסיות המזינות את התחום היום. יש גם שאלות רגולטוריות. ההזדקנות עצמה עדיין אינה אינדיקציה רפואית, והחברות מקוות שהיא תתקבל ככזאת, אבל אם רגולטורים כמו ה־FDA יתמהמהו בדיון בנושא הזה, התחום עלול להיפגע.

"חשש נוסף הוא הציפיות הגבוהות. בתחום הזה חידושים דורשים לרוב יותר זמן מכפי שהמשקיעים מצפים. זה מה שקרה בתחומים כמו תרפיה תאית וגנטיקה". כלומר, אם לא תהיה פריצת דרך דרמטית אחרי תקופה ארוכה של התרגשות, התחום יכול להתקרר גם ללא סדרת כישלונות מהדהדים.

"אולם גם במקרים האלה, אחרי כישלונות נרשמת תקופה של רה־קליברציה, ואז מנסים שוב. הדמוגרפיה עדיין דורשת טיפולים למחלות תלויות גיל והארכה של תוחלת החיים הבריאה, ולכן גם אם העניין בתחום יעלה ויירד בטווח הקצר או הבינוני, הצורך יחזיר אותו שוב ושוב למרכז הבמה בטווח הרחוק".

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