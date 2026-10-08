ירידות באסיה ויציבות בחוזים בוול סטריט; מחירי הנפט ממשיכים לטפס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

הבורסות באסיה נסחרות הבוקר בירידות קלות. בוול סטריט החוזים נסחרים ללא שינוי אחרי ירידות אתמול, כשהתשואה לעשר שנים הגיעה לשיא של 24 שנה בטרם ירדה מעט ופרוטוקול הפד מצביע על העלאת ריבית נוספת עד סוף השנה. הנפט ממשיך לטפס, והברנט עלה ל-102 דולר לחבית בעקבות דיווח שארה"ב שוקלת מבצע צבאי רחב היקף באיראן.

אסיה

הבורסות באסיה נפתחו הבוקר בירידות, בעקבות הנסיגה בוול סטריט אתמול והזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות לשיא של 24 שנה. בטוקיו, מדד הניקיי 225 יורד ב-0.9%, ובסיאול מדד הקוספי מאבד 1%. בסין ובהונג קונג המניות נסחרות בירידות קטנות.

סמסונג דיווחה הבוקר על זינוק של כמעט פי תשעה ברווח התפעולי ברבעון. יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בעולם רשמה רווח תפעולי של 80 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים בספטמבר - שיא רבעוני חדש. עם זאת, גם התוצאה הזו הייתה מעט מתחת לתחזית הממוצעת של האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב־ 195 טריליון וון , גם הן מתחת לציפיות. מניית סמסונג יורדת הבוקר בכ-1%.

וול סטריט

הבוקר החוזים העתידיים נסחרים כמעט ללא שינוי לאחר שאתמול הראלי נעצר אחרי רצף שיאים. מדד S&P 500 ירד ב-0.2% ונסוג מהשיא שאליו הגיע יום קודם לכן, הדאו ג'ונס איבד 0.7%, ונאסד"ק ירד ב-0.2%. את הירידות הובילו תשואות האג"ח, שפרצו לשיאים חדשים: התשואה לעשר שנים הגיעה ל-5.36%, הגבוהה ביותר מאז אפריל 2002, והתשואה ל-30 שנה טיפסה ל-5.73%.

ברקע עומדים מחירי הנפט, שנעים סביב 100 דולר לחבית ומעוררים חשש שלחצי האינפלציה יובילו את הפד להעלות שוב את הריבית. פרוטוקול הישיבה האחרונה של הפד חיזק את החשש: רוב חברי הוועדה צופים העלאה נוספת עד סוף השנה. "לראשונה מזה עשורים, שוקי המניות מתמודדים עם יריבה אמיתית: האג"ח", אמרה סביטה סוברמניאן מבנק אוף אמריקה.

המבחן הבא של השוק יגיע בשבוע הבא, עם פתיחת עונת הדוחות, שתבחן אם מאות מיליארדי הדולרים שהושקעו בבינה המלאכותית מצדיקים את השיאים.

תל אביב

המניות הדואליות חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' לא משמעותיים - קמטק, נייס וטאואר יעלו בעד כ-1%, פאלו אלטו, נובה ואורמת יאזנו עם ירידה בשיעור דומה.

אתמול נקלעה הבורסה לסערה העולמית שהחלה בבוקר עם העלייה החדה בתשואות האג״ח והדיווחים על ההתפתחויות השליליות במצרי הורמוז. המסחר ננעל בירידות חדות, מדד ת"א 35 רשם את יום המסחר הגרוע ביותר שלו מאז יוני, עם צלילה של 2.4%. ת"א 90 איבד כ-2.1% וירד לשפל של מעל לשנה. בין המדדים הענפיים בלט לשלילה מדד המניות הביטחוניות שצלל ב-4.4%, ואחריו מדד הביטוח (4.3%), הטכנולוגיה (3.6%), הביומד (3%) והפיננסים (2.9%).

עוד משהו שכדאי לדעת

המיליארדר ריי דליו הזהיר שהבינה המלאכותית היא "בועה קלאסית" שמתקרבת לנקודת התפוצצות, בגלל עליית הריבית והצורך להמיר עושר למזומן.

בדבריו בכנס המנכ"לים העולמי של פורבס בסינגפור אתמול, אמר דליו שהיקף עצום של חוב נלקח כדי לממן את ה-AI. כשהריבית ממשיכה לטפס, זו הנקודה שבה הבועה מתחילה להתפוצץ. "אנחנו בחלק של המחזור שלפני זה, אבל מתקרבים לשם", אמר מייסד ברידג'ווטר. "אני חושב שאנחנו קרובים לזה."

דבריו מגיעים בזמן שענקיות הטכנולוגיה מוציאות מאות מיליארדי דולרים על AI, יותר ויותר במימון חוב, והעליות בשוק מתרכזות בקומץ מניות. תשואות האג"ח ברחבי העולם זינקו לרמות הגבוהות ביותר מזה עשורים, וייקרו את עלות המימון של ההשקעה העצומה שנדרשת להקמת תשתיות ה-AI.

ובכל זאת, מכפילי השווי במניות ממשיכים לעלות, כשהאופטימיות סביב רווחי חברות הטכנולוגיה דוחפת השבוע את מדדי S&P 500 ונאסד"ק 100 לשיאים.

דליו, שמזהיר כבר זמן רב מפני בועת AI, אמר שיש גורמים נוספים שעלולים לגרום לקריסתה, ובהם מסי עושר וצעדים אחרים להמרת רווחים שטרם מומשו למזומן.

"כולם אומרים 'אני שווה מיליארד דולר', אבל בסדר, תנסה לבזבז את זה", הוסיף. "כדי לבזבז את זה אתה צריך למכור נכסים כדי לקבל כסף, ובדרך כלל זה מה שמפוצץ את הבועה."

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