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רכב ותחבורה נהגים, להיכרותכם: מחאות ענק צפויות מחר ברחבי גוש דן וירושלים
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הפגנות

נהגים, להיכרותכם: מחאות ענק צפויות מחר ברחבי גוש דן וירושלים

על רקע מעצרי עריקים חרדים בימים האחרונים, הפלג הירושלמי קורא לקיים מחר ב-16:00 מחאות בירושלים ובגוש דן • בהפגנות צפויות חסימות כבישים ושיבושי תנועה, כאשר מוקד החסימות בגוש דן הוא לרוב באזור כביש 4 • הפעם קיים חשש למחאה רחבה יותר, לאחר שהקריאה הופנתה לכלל הפלג ולא לתת הקבוצה שנוהגת להפגין

אלון פרל 19:49
פקק על כביש 4 / צילום: גיא ליברמן
פקק על כביש 4 / צילום: גיא ליברמן

על רקע מעצר נוסף של עריקים חרדים, הפלג הירושלמי הודיע על מחאות ענק מחר (ה') ב-16:00 בירושלים ובגוש דן. לרוב, החסימות בהפגנות החרדים הקיצוניים מתנקזות במרכז סביב כביש 4, אך לרוב אלו הפגנות של תת הפלג "הרצ"פניקים". הפעם נראה כי מדובר בגל רחב יותר שכולל את כל "הפלג", כך שיש לעקוב אחר המתרחש. בשלב זה, אין פרטים נוספים.

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"בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות בידי שלטונות הצבא בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי, הורה רבינו מרן הגאון רבי עזריאל אוירבך לצאת למחאות ענק ברחבי הארץ, במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה", נכתב בהודעת הארגון. "בפני רבני הוועדה השמיע מרן דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות בידי מי שהצהירו בעבר כי יעמדו לצידם בשעה שכזו. מרן ציין כי המחאה היא גם על חילול שם שמים הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף".

ברקע, השבוע התרחשו הפרות סדר באזור מודיעין, כאשר חיילי המשטרה הצבאית ניסו לעצור עריק חרדי. בסופו של דבר, המשטרה יצאה משם ללא העריק. למעשה, זה מה שנתן את האות למחאות הנוכחיות. עם זאת, בחודשים האחרונים חלות הפרעות תדירות לסדר בכבישים ע"י זרמים בציבור החרדי במחאה על מעצרי עריקים חוזרים ונשנים. לפני כחודשיים עבר במליאת הכנסת חוק לביטול מעצרי עריקים, אך בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא אותו עקב ארבע עתירות שהוגשו נגדו.