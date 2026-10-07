לאחר שנפתחה נגדו חקירה במשטרה, ובצל החשד לניפוח קורות חייו, עידן דוד הודיע על סיום תפקידו כדירקטור במועצה להסדר הימורים בספורט. "מודה על האמון שניתן בי ועל הזכות לקחת חלק בפעילות המועצה ובקידום הספורט בישראל", כתב ליו"ר הדירקטוריון שבתאי צור.

"מוקיר את התקופה שבה מילאתי את התפקיד ואת שיתוף הפעולה עם חברי המועצה, ההנהלה וכלל הגורמים", כתב.

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בסוף השבוע האחרון הותר לפרסום כי דוד, לשעבר יו"ר נתיבי איילון, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תצהיר כוזב.

ברקע, לפני כשבועיים פורסם תחקיר "המבקר" בחדשות 12, שבו נטען כי דוד "שיפץ" את קורות-חייו וניפח את ניסיונו הניהולי באופן שיטתי כדי לעמוד בתנאי הסף למשרה בחברה ולייצר מצג שווא שהוא בעל ניסיון ניהולי בכיר. לאחר התחקיר, במשטרה פתחו בחקירה.

במקביל, בממשלה נערכו השבוע לגיבוש תביעה אזרחית נגד דוד. ההערכה היא שהתביעה תהיה בין היתר על קבלת שכר שלא כדין בסך המוערך בכ-300 אלף שקל וכן בפגיעה במוניטין החברה.