חשד לניגוד עניינים: המשטרה בודקת את הבכירים במשרד התחבורה

לאחר סערת פליי דובאי והפרסומים אודות העבודות הנוספות של הבכירים במשרד התחבורה, המשטרה החלה לבדוק את הנושא בחשד לניגוד עניינים.

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הבכיר הראשון שנבדק הוא ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, אברי כהן, שבימים האחרונים התגלה כי בנוסף לעבודתו הוא עובד במקביל כ"קב"ט עתודאי" וטס לשדה תעופה בחו"ל כאחראי על האבטחה מטעם חברות התעופה הישראליות.

על הבכיר השני, דביר רובינשטיין, המספק שירותים למשרד התחבורה במיקור חוץ ואחראי על בטיחות התעופה, פורסם בימים האחרונים כי הוא מפעיל חברה פרטית ומספק שירותי ייעוץ והדרכה לחברות תעופה. בתוך כך, אף פורסם כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי.

באשר לאברי כהן - הוא מכהן בעבודתו המקבילה מ-2018, ובמשרד התחבורה טענו בהתחלה כי הוא קיבל לעבודתו המקבילה אישור. לאחר מכן גם הם הודו כי הוא צריך לסיים את עבודתו. "מרגע שנודע להנהלת המשרד כי העובד מועסק בעבודה נוספת, הובהר לו באופן מיידי ובצורה שלא משתמעת לשתי פנים כי עליו להפסיק באופן מיידי כל עבודה נוספת כל עוד לא ניתן היתר כאמור", נכתב בהודעה מלפני מספר ימים.

כך או כך, שני הבכירים עלו לכותרת לאחר טיסת פליי דובאי והגדרת התפקיד של האגף בו הם עובדים: האגף אחראי על "קביעה, פיתוח, התאמה והכוונה של סדרי ביטחון לשירותי תחבורה יבשתיים, אוויריים וימיים בישראל, אליה וממנה, כשהם חופשיים מאיומי טרור, ובין היתר: אבחון ביטחוני של טיסות זרות החוצות/מגיעות לישראל ומתן הנחיות ביטחון לחברות תעופה בהתאם לחלוקת אחריות".

כעת, כאמור, המשטרה כאמור בודקת האם יש חשד לניגוד עניינים.

*** חזקת החפות: אברי כהן ודביר רובינשטיין לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.