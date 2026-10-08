בתום משא-ומתן מתוח בימים האחרונים בין ממשלת בריטניה לממשלת ישראל, הוחלט לאפשר לדיפלומטים בריטיים לפעול בירושלים מול הרשות הפלסטינית בצורה מצומצמת, אחרי הודעה על סגירה מוחלטת של הקונסוליה הבריטית בירושלים וסילוקם של 21 הדיפלומטים שהוצבו בה.

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לפי הודעת משרד החוץ הבוקר (ה'), שבו נכנסה לפועל סגירת הקונסוליה הבריטית, באותו המבנה יפעלו כעת שבעה דיפלומטים בריטיים בלבד, והמעמד של הקונסוליה יישלל. הנציגות למעשה מנהלת את היחסים של בריטניה עם הרשות הפלסטינית. המשרד פירסם תמונה שבה נראה כי הוסרו הסמלים הרשמיים של בריטניה מדלת הכניסה למבנה.

משרד החוץ הבריטי הציג את ההבנות בצורה אחרת ואמר כי לישראל אין סמכות לסגור את הקונסוליה, וכי מדובר בשינוי שם בלבד. "בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר, ותכונה 'המשלחת הבריטית, ירושלים' מהיום. 'המשלחת הבריטית, ירושלים' היא עצמאית, פעילה, תוסיף להעניק שירותים חיוניים ותמשיך את עבודתנו עם הפלסטינים. הדבר יבטיח שאנחנו נשמר את נוכחותנו רבת-השנים ואת תפקידה של בריטניה בתמיכה בפתרון שתי המדינות". בבריטניה הגדירו את עזיבת הדיפלומטים כ"זמנית".

שינוי מדיניות כולל

שר החוץ גדעון סער הכריז בחודש שעבר על שורת צעדי עונשין כלפי בריטניה בשל ההכרזה שלה עם חרם מוצרים ושירותים פיננסיים על התנחלויות ישראליות. בריטניה הובילה הכרזה עם עוד 11 מדינות נוספות. בנוסף, היא הודיעה על צמצום נוסף של יצוא הנשק לישראל, וכבר אכפה זאת בשטח עם הגדלת מספר הרשיונות המושעים מ-30 ל-80, ושר החוץ שלה התבטא בחריפות נגד "טיהור אתני" שלדבריו מבצעים "מתנחלים אלימים" ביהודה ושומרון.

הצעדים הללו הם חלק משינוי מדיניות כולל בין בריטניה לישראל בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני שמובילה ממשלת הלייבור הנוכחית, בראשות אנדי ברנהאם ושר החוץ אד מיליבנד.

בימים האחרונים דיווחו כלי תקשורת בישראל ובבריטניה כי גורמים שונים נשלחו על-ידי הממלכה המאוחדת לישראל כדי לנסות ולהיאבק בהחלטה לסגור את הקונסוליה ולגרש את הדיפלומטים המוצבים בה. בין היתר איימו הבריטים לגרש באופן דומה יותר מ-20 דיפלומטים ישראלים מהשגרירות בלונדון.

בצד הישראלי אמרו בעבר לגלובס כי ההחלטה "הפתיעה את הבריטים בחריפותה", וכי המטרה שלה היא לפגוע בדיוק ביכולת של הבריטים להיות מעורבים בסכסוך הישראלי-פלסטיני על-ידי גריעת הנציגות הדיפלומטית מהשירות הבריטי.

כעת, עם הכניסה לתוקף של סגירת הקונסוליה, הבהיר שר החוץ סער בהודעה לעיתונות כי הושג הסכם שיאפשר לבריטניה להמשיך את הפעילות המקומית בתנאים מצומצמים, ובתמורה לא יינקטו צעדי תגמול כמו גירוש דיפלומטים ישראלים מבריטניה.

"בשבוע האחרון קיימנו דיאלוג עם ממשלת בריטניה במטרה למנוע הסלמה נוספת ביחסים בין המדינות עקב סגירת הקונסוליה", כתב סער. "אמש הגענו להבנות המבוססות על העקרונות הבאים: 1. כפי שהודעתי - הקונסוליה הבריטית בירושלים סיימה את תפקידה היום. הקונסולית הכללית ו-20 דיפלומטים (כולל הקונסולית הכללית) מסיימים את תפקידם ויעזבו את ישראל. 2. המבנה ששימש את הקונסוליה הוא רכושה של ממשלת בריטניה. אישרנו לממשלת בריטניה להפעיל במבנה, שחדל לשמש היום כקונסוליה, צוות משימה של 7 דיפלומטים בלבד בהיקף פעילות מצומצם מאוד. 3. סיכמנו על המשך דיאלוג בין הממשלות, במסגרתו שני הצדדים יוכלו להעלות את הסוגיות החשובות עבור כל אחת מהן".

פערים בין הצדדים

ההודעה הבריטית, מנגד, חשפה כי עדיין יש פערים רבים בין הצדדים: "היינו ברורים בעמדתנו שאיננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות החוקית לסגור את הקונסוליה הבריטית הכללית בירושלים, שקיימת כבר כמעט 200 שנה. ממשלת בריטניה חוזרת על עמדתה רבת-השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש".

המשרד הודיע כי שינוי השם ל"המשלחת הבריטית, ירושלים" הוא חלק מהבנות עם הצד הישראלי. "ללא ההבנות הללו, לא היו לנו את הערבויות הנחוצות כדי להבטיח את ביטחונם האישי של אנשי הצוות שלנו ואת ההגנות עליהם ועל המתחם. בהתאם, בריטניה העבירה זמנית מספר אנשי צוות ואת בני משפחותיהם, כדי להבטיח את ביטחונם האישי. אנחנו נפעל בחודשים הקרובים כדי לבנות מחדש את נוכחותנו, ולא ננקוט צעדי תגובה בשעה שהשיחות בנושא מתקיימות באופן אמין".

בהודעה חשף סער כי ישראל היא זו שהעבירה לבריטניה מידע בפרשת העצורים בבסיס האוויר הבריטי ב"פיירפורד", שבו לפי החשש הייתה מעורבת איראן בניסיון לפגוע במטוסים ובחיילים המוצבים במקום. "היחסים בין ישראל ובריטניה חשובים והוכיחו שוב ושוב את ערכם גם בהגנה על חייהם ועל האינטרסים של אזרחי בריטניה. רק לאחרונה העבירה ישראל לבריטניה מידע חיוני בפרשת RAF Fairford", נכתב.

"אנחנו מאמינים בדיאלוג, ונמשיך להאמין בדיאלוג. לצערנו, בשנים האחרונות לא התקיים דיאלוג אמיתי עם ממשלת הלייבור. זאת, על אף יחסים טובים עם בריטניה, הבאים לידי ביטוי בין היתר בשיתוף-פעולה ביטחוני ומודיעיני".

השר הוסיף: "אנחנו מעוניינים ביחסים טובים עם כל מדינות העולם. אבל כל מדינה שתפעל נגד ישראל, צריכה לדעת שיהיה לכך מחיר. היא לא תרוויח מכך, אלא להפך. הסתיימה תקופת ההכלה הישראלית - במישור הביטחוני והמדיני כאחד".