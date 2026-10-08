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החידון הכלכלי

מה כוללת תוכניות המיסוי החדשה של האוצר?

שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר: מה קרה מאז למספר התושבים שגרים בישובים שבעוטף עזה • שתי חברות בינה מלאכותית הציגו השבוע הישגים יוצא דופן ודומים. מהם? • וגם: השבוע אושרה תביעה ייצוגית נגד רשת רמי לוי. מה הסיבה? • חושבים שאתם בקיאים בכל מה שקרה השבוע בכלכלה בארץ ובעולם? בואו לבחון את הידע שלכם • החידון הכלכלי של גלובס

ארן הרשלג 18:03