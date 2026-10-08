הגירעון בספטמבר עדיין נמוך מהיעד, אבל באוצר לא ממהרים לחגוג

הגירעון המצטבר של הממשלה ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי ועמד גם בחודש ספטמבר על 3.2% תוצר, נמוך משמעותית מיעד הגירעון שנקבע בתקציב המדינה (4.9%). במונחי כסף מדובר בגירעון בסך כ-71.8 מיליארד שקלים.

באותו החודש הכנסות המדינה הסתכמו בכ-47 מיליארד שקל, עלייה של 10% לעומת ספטמבר אשתקד. הוצאות הממשלה באותו חודש עמדו על כ-57 מיליארד שקל.

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ואולם, עוד מוקדם להסיק שהגירעון בסוף השנה ישאר דומה לזה שנרשם ב-12 החודשים האחרונים. באוצר מסבירים כי "המחצית ההשנייה של השנה מתאפיינת בקצב גידול גבוה ביחס למחצית הראשונה". הוצאות הממשלה מקרן הפיצויים עמדו מתחילת השנה על 10 מיליארד שקלים.

את השינויים בהוצאות המשרדים מתחילת השנה ניתן לאפיין בדומיננטיות של מערכת הביטחון, שהוציאה השנה עד כה כמעט 10% יותר מבשנה שעברה, זאת לעומת עלייה זניחה של 0.3% בלבד של המשרדים האזרחיים.

כשבוחנים את ההתפלגות בתוך משרדי הממשלה האזרחיים מגלים שהמשרדים הכלכליים הוציאו 4.7% פחות מבתקופה המקבילה אשתקד, המשרדים החברתיים 0.3% פחות והמשרדים המנהליים הוציאו 4.7% יותר.

כאמור הכנסות המדינה ממסים עלו בחודש ספטמבר באופן ריאלי ב-6% לעומת ספטמבר אשתקד, וזה עוד לא הכל משום שחלק מהמסים שולמו בתחילת אוקטובר בעקבות החגים. הגבייה ממסים ישירים עלתה ב-6% לעומת אשתקד, הגבייה ממסים עקיפים עלתה ב-3% והגבייה מאגרות עלתה ב-27%. העלייה בהכנסות ממסים ישירים נבעה מגידול בהכנסות ממס חברות.