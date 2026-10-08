ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הגירעון בספטמבר עדיין נמוך מהיעד, אבל באוצר לא ממהרים לחגוג
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
גירעון (עודף) תקציבי

הגירעון בספטמבר עדיין נמוך מהיעד, אבל באוצר לא ממהרים לחגוג

הגירעון התקציבי נותר ללא שינוי ועמד גם בספטמבר על 3.2% תוצר, לעומת יעד של 4.9% תוצר • הכנסות המדינה ממסים הסתכמו בספטמבר בכ-47 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 6% לעומת אשתקד • אך באוצר מזהירים: המחצית השנייה של השנה מתאפיינת בקצב גידול גבוה יותר בהוצאות

אסף זגריזק 13:36
משרד האוצר בירושלים / צילום: Shutterstock
משרד האוצר בירושלים / צילום: Shutterstock

הגירעון המצטבר של הממשלה ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי ועמד גם בחודש ספטמבר על 3.2% תוצר, נמוך משמעותית מיעד הגירעון שנקבע בתקציב המדינה (4.9%). במונחי כסף מדובר בגירעון בסך כ-71.8 מיליארד שקלים.

באותו החודש הכנסות המדינה הסתכמו בכ-47 מיליארד שקל, עלייה של 10% לעומת ספטמבר אשתקד. הוצאות הממשלה באותו חודש עמדו על כ-57 מיליארד שקל.

כריות הביטחון וההייטק הצילו את המשק: המחיר שנשלם על ימי הלחימה
ההטבה שיקבלו בעלי שכר של 30 אלף שקל ומעלה, והמס שישלמו ההייטקיסטים

ואולם, עוד מוקדם להסיק שהגירעון בסוף השנה ישאר דומה לזה שנרשם ב-12 החודשים האחרונים. באוצר מסבירים כי "המחצית ההשנייה של השנה מתאפיינת בקצב גידול גבוה ביחס למחצית הראשונה". הוצאות הממשלה מקרן הפיצויים עמדו מתחילת השנה על 10 מיליארד שקלים.

את השינויים בהוצאות המשרדים מתחילת השנה ניתן לאפיין בדומיננטיות של מערכת הביטחון, שהוציאה השנה עד כה כמעט 10% יותר מבשנה שעברה, זאת לעומת עלייה זניחה של 0.3% בלבד של המשרדים האזרחיים.

כשבוחנים את ההתפלגות בתוך משרדי הממשלה האזרחיים מגלים שהמשרדים הכלכליים הוציאו 4.7% פחות מבתקופה המקבילה אשתקד, המשרדים החברתיים 0.3% פחות והמשרדים המנהליים הוציאו 4.7% יותר.

כאמור הכנסות המדינה ממסים עלו בחודש ספטמבר באופן ריאלי ב-6% לעומת ספטמבר אשתקד, וזה עוד לא הכל משום שחלק מהמסים שולמו בתחילת אוקטובר בעקבות החגים. הגבייה ממסים ישירים עלתה ב-6% לעומת אשתקד, הגבייה ממסים עקיפים עלתה ב-3% והגבייה מאגרות עלתה ב-27%. העלייה בהכנסות ממסים ישירים נבעה מגידול בהכנסות ממס חברות.