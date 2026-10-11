בת 108 הורישה את הנחלה לבתה, האחים ערערו. מה קבע ביהמ"ש?

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בת 108 נפטרה וילדיה יצאו למאבק על הנחלה במושב. מה קבע בית המשפט? הפסיקה בקצרה: בית המשפט למשפחה ביטל צוואה לטובת אחת מששת ילדיה של בעלת נחלה במושב לאחר שמצא כי הבת התערבה בעריכתה. בית המשפט לענייני משפחה בקריית גת הכריע השבוע בסכסוך ירושה בין שישה אחים שהוריהם נפטרו. הסכסוך עסק בשאלה למי שייכות הזכויות בנחלת ההורים במושב. האב נפטר ב־2010 והאם ב־2018 בגיל 108, שאובחנה עם אלצהיימר וירידה תפקודית. האם ערכה בחייה שתי צוואות: הראשונה עם עדים בשנת 2010 ובה ציוותה את כל רכושה לבנה ב'. בצוואה השנייה שנערכה שלוש שנים לאחר מכן בפני עו"ד, כשהאם בת 103, ציוותה את הזכויות במשק ורכושה לבתה א' בלבד תוך הענקת זכות מגורים אישית לבנים י' וב'. לאחר מותה של האם חתמו ששת הילדים על כתב ויתור על הצוואה הראשונה והזכויות נרשמו על הבת א'. החל משנת 2019 החלו הליכים משפטיים סוערים בין האחים. האח ב' טען שיש לבטל את הצוואה המאוחרת מאחר שנכתבה על ידי אחיו הנהנים בה, כשאמם לא מודעת לתוכנה. האחות א' הכחישה שהייתה מעורבת בעריכתה וטענה כי אמה הייתה כשירה להבין את משמעות מעשיה. השופטת דיאנה פסו־ואגו החליטה לבטל את הצוואה המאוחרת לטובת הבת א', הנהנית העיקרית בצוואה, וקבעה כי הייתה מעורבת בעריכתה ולכן יש לפסול אותה. נקבע כי הכנת נוסח מלא של הצוואה, מסירת הוראות מפורטות לעו"ד, השתתפות פעילה בגיבוש תוכן הצוואה או שליטה בתהליך ההכנה עולות לכדי מעורבות שתביא לפסילה. נקבע כי א' ואחיה י' היו שותפים מלאים בכתיבת הטיוטה, שהועברה לעורך הדין כאשר רובה הוכתבה על ידי א'. זאת כאשר הצוואה כללה הורשה של מלוא רכושה של המנוחה ל־א'. בנוסף, העדות לא תורגמה לאם, שהייתה דוברת ערבית טוניסאית בלבד והבינה קצת עברית. הטענה כי המנוחה הושפעה בצורה בלתי הוגנת נדחתה מאחר שלא הוכח שהמנוחה לא הבינה את סביבתה. לבסוף, נקבע כי הודעת האחים על הסתלקותם מהצוואה הראשונה לא מהווה "הודעת הסתלקות" והאחים חתמו על המסמך מתוך מצג שגוי, שהצוואה המאוחרת כשרה ותקפה והיא אינה. לאחר פסילת הצוואה, נותרה הצוואה הראשונה לטובת הבן ב', שיצטרך לבקש צו קיום. הבת חויבה לשלם לאחיה כ־60 אלף שקל הוצאות משפט. עו"ד שלמה מערבי שייצג את הבת א' מסר שהוא שוקל ערעור: "יש טעויות משפטיות ועובדתיות רבות בפסק הדין". משמעות הפסיקה: מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה, בפרט כאשר יש נסיבות נוספות, תביא לפסילתה. מספר תיק: 37406-07-22 קראו עוד

"הייצוגית לא הועילה לציבור": העליון ביטל חיוב של 120 אלף שקל לרשת סופרמרקט הפסיקה בקצרה: בית המשפט העליון ביטל חיוב של רשת פרשמרקט במסגרת הסתלקות מתוגלמת מתביעה ייצוגית שדרשה כי תציג מחירי מוצרי עישון בגלוי. רשת המרכולים פרשמרקט ערערה לבית המשפט עליון לאחר שחויבה לשלם 120 אלף שקל לקרן תובענות ייצוגיות במסגרת תביעה שטענה כי היא מחויבת לפרסם מחירי מוצרי עישון במקום גלוי. הערעור התקבל והחיוב בוטל. נקבע כי מאחר וטענות הרשת שלפיהן הדרישה אינה חוקית, ואינה לטובת הציבור התקבלו - לא היה מקום לחייב אותה להעביר סכום לקרן, גם אם הסכימה לכך במסגרת ניהול הסיכונים שלה. תחילתה של הפרשה בתביעה ייצוגית שהגישה אישה נגד הרשת, שבבעלות קבוצת פז, בטענה כי לא הציגה את מחירי מוצרי הטבק בסניפים ובכך הפרה את חוק הגנת הצרכן. הרשת טענה כי לא חלה עליה חובה לפרסם את מחירי הטבק אלא קיים חוק האוסר על פרסום מוצרי עישון. הצדדים הציגו בקשה מתוגמלת להסתלקות מהתביעה, שלפיה הרשת תציג מחירי מוצרי העישון במקום בולט, תוזיל את מחירי המוצרים למשך שנתיים ותשלם לתובעת ועורכי דינה 120 אלף שקל. היועצת המשפטית לממשלה התנגדה בנימוק כי החוק אוסר לפרסם מוצרי עישון והוזלת המוצרים תפגע בבריאות הציבור. בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את כל טענות המבקשת. נקבע כי הדרישה להציג מחירים מנוגדת לחוק איסור פרסומת ואין הצדקה לאשר גמול כלשהו למבקשת. עמדת היועמ"שית התקבלה כך שהסכום שהוצע יועבר לקרן תובענות ייצוגית ולא למבקשת. הרשת ערערה לבית המשפט העליון שקיבל את הערעור השבוע. השופטים עופר גרוסקופף, יחיאל כשר ורות רונן קבעו כי ההליך לא הניב תועלת של ממש לחברי הקבוצה או לציבור. "לא הייתה כל הצדקה מבוררת לחייב את פרשמרקט בתשלום כלשהו לחברי הקבוצה, אף לא בתשלום לקרן. התשלום לקרן איננו צדקה או נדבה, אלא תשלום לציבור הרחב עקב התנהלות לקויה של הנתבעת". משמעות הפסיקה: כאשר נקבע שההליך לא הניב תועלת לציבור, אין הצדקה לחיוב החברה בתשלום לקרן תובענות ייצוגית. גם אם במסגרת הסדר הסכימה לשלם סכום מסוים. מספר תיק: 32740-11-25 קראו עוד