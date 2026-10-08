החוקר שמחפש תרופה לסרטן וזה שמלמד AI לא לשקר: הספר שילהיב ילדים על מדע

איפה שהוא בין הסטארט אפ ניישן לציוני פיז"ה הצונחים, נמצאים ילדי דור האלפא הישראלים, תקוות העתיד של מדינת ישראל. מיהם הגיבורים של התקופה הזו עבורם?

האקדמיה הצעירה למדעים הוציאה לאור ספר חדש שנועד להנגיש תגליות מדעיות לילדים, דרך תעלומות מדע מסקרנות וגם דרך סיפורים אישיים. הספר, "סיפורי תגלית: מדעניות ומדענים בישראל מספרים לילדים על פריצות דרך במדע", רואה אור בהוצאת כנרת, ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית ובתמיכת שבע אוניברסיטאות ישראליות. את הספר כתבה תמי שם-טוב בעקבות שיחות עם המדענים, ואיירה טוהר שרמן-פרידמן.

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ההשתתפות הפעילה של המדענים והמיקוד בסיפוריהם האישיים יוצרים את החידוש המשמעותי בספר הנוכחי. ספרים מנגישי מדע הם חלק מהספרות העברית מראשיתה. אנציקלופדיית תרבות, סדרת "מה זה?", סדרת "מגלים וממציאים" - לכל דור הונגש המדע בדרך שלו, ועם השנים הדגשים הפכו סיפוריים יותר.

הפעם הדגש הוא על מדענים בני זמננו, חברי האקדמיה הצעירה - חוקרים בערך באמצע הקריירה שלהם, שמצד אחד כבר גילו דבר או שניים, ומצד שני עדיין לא כל כך רחוקים מעולמם של הילדים שהם פונים אליהם, אולי אפילו יש להם ילדים בגילים האלה. המדענים חושפים בפני הילדים את התגליות ואת הפיתוחים המתהווים בימים אלה ממש. הם גם מספרים מה בילדותם הוביל אותם לשאול את השאלות הקטנות או הגדולות שהפכו עם הזמן למחקרים.

סיפורי תגלית - מדענים ומדעניות בישראל מספרים לילדים על פריצות דרך במדע | תמי שם-טוב ספורי תגלית / צילום: כריכת הספר הוצאה: כנרת זמורה דביר

ז'אנר: ראשית קריאה ונוער צעיר

מספר עמודים: 92

תאריך יציאה: יולי 2026

היום-יום מלא בזמרים וספורטאים

"ילדים פוגשים בחיי היום-יום ספורטאים, זמרים, משפיעני רשת ודמויות ציבוריות רבות שהם יכולים להזדהות איתן, אבל רק לעתים רחוקות פוגשים חוקרות וחוקרים", אומר פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. "הספר מאפשר לילדים להכיר, באופן מעניין ופוקח עיניים, אנשים שבחרו להפוך את הרצון להבין את העולם לדרך חיים, ואז עבדו קשה והצליחו".

"בכל פעם שטיילנו בטבע הפראי בארץ, ראינו שרידים של יישובים קדומים", מעיד בספר פרופ' ארז בן יוסף מאוניברסיטת תל אביב (בספר מופיעים כל המדענים בשמם בלבד, ללא תואר ושיוך), "ראינו מבנים הרוסים ביער, ערים נטושות במדבר, חרסים במערות - עדות לאנשים שחיו כאן לפנינו במשך אלפי שנים. השרידים האלה סיקרנו אותי. רציתי לדעת איך אנשים חיו פעם. איך הם בנו בתים? איך עיבדו את האדמה? איך בישלו? איך הגנו על עצמם ונלחמו?".

פרופ' אשרף בריק מהטכניון מספר: "אהבתי לשחק כדורגל. חלמתי אז להיות שחקן מקצועי, אבל מתי שהוא הבנתי שהכדור מעניין אותי יותר מהמשחק. רציתי להבין איך הכדור מצליח לשמור את האוויר בתוכו למרות שהוא מקבל כל כך הרבה בעיטות? איך הוא גמיש כל כך? ואיך הוא עמיד למים?". אשרף מספר על חומרים שחקר בעקבות זאת, כולל חומר שעשוי להפוך לתרופה לסרטן. "אני שמח שוויתרתי על החלום להיות שחקן כדורגל והגשמתי חלומות אחרים", הוא מסכם.

פרופ' רג'א ג'יריס מאוניברסיטת תל אביב מספר על דילמה שהייתה לו כמלצר צעיר: האם לספר לבוס שלו ששבר שתי כוסות, או להסתיר זאת. הוא בחר לספר את האמת, והבוס תגמל אותו באמון רב יותר. היום, אומר ג'יריס, התפקיד שלו הוא ללמד בינה מלאכותית לא לשקר. "ובכל זאת כדאי לנו להיות חכמים וזהירים, ולא להאמין לכל דבר שהטלפון או המחשב מספרים לנו", הוא אומר לילדים.

פרופ' מיכל בר אשר סיגל מאוניברסיטת בן גוריון, מספרת כי החלה ללמוד גמרא לאחר שחבר מהשכונה סיפר לה שזהו אחד הספרים החשובים ליהודים, אבל "אסור לבנות". "המורות שלי אמרו שהאיסור הזה כתוב בספרים ואפילו טענו שלאישה אין מוח שיכול להבין את הגמרא! הייתם מאמינים?! החלטתי לבדוק את העניין בעצמי", היא כותבת בספר.

הסיפורים מקיפים את כל תחומי המדע: מדעי החיים, מדעי המחשב ובינה מלאכותית, בלשנות, היסטוריה, חינוך, פסיכולוגיה ומגדר.

"בפרקי הספר מסופר על מדענים ומדעניות יהודים וערבים, דתיים וחילונים, חוקרות וחוקרים ממוסדות אקדמיים שונים ומתחומי מחקר מגוונים, המשקפים את רוחב היריעה של הידע הנוצר בישראל כיום", ציינו מהאקדמיה הצעירה.

להלהיב ילדים מהחתירה לשיפור החיים

הסופרת, תמי שם-טוב, מתמחה בפרוזה המבוססת על דמויות היסטוריות. בין היתר כתבה ספרים על יאנוש קורצ'אק ומארי קירי, את הספר "ואיך קוראים לך עכשיו", המגולל את סיפורה של ניצולת השואה לינק הון דר הודן / נילי גורן, וכן ספר העוסק בדיסלקציה, נושא הקרוב לליבה, בספר "מהפכת התפוזים של מתי".

"כמה טוב עשתה לי הכתיבה על הספר הזה", היא מספרת. "ההיכרות עם המחקרים החדשניים, הדיאלוג עם המדענים והמלאכה של לקחת סיפורים מורכבים ולהפוך אותם לכאלה שכל אחד, גם ילד, יכול להבין. וכשמבינים - אי אפשר שלא להתלהב מהדרכים שבהן המדענים חותרים להפוך את החיים בעולם הזה לטובים יותר. מגיע לילדים עתיד טוב, ומגיע להם לדעת על הדרכים השונות שבהן מדענים שחיים בינינו פועלים כדי להשיג אותו".