עליות באסיה ובחוזים בניו יורק; מחירי הנפט יורדים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:00

יום המסחר החדש בשווקים הגלובליים נפתח על רקע הירידה החדה שנרשמה אתמול בקרב מניות הטכנולוגיה בוול סטריט (הרחבה מטה).

הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: החוזים על הנאסד"ק מטפסים בכ-0.6%, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.3% והחוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-0.1%. המגמה מגיעה, בין היתר, על רקע ירידות של מעל 1% במחירי הנפט, אחרי שהנשיא טראמפ הצהיר אתמול כי לא יתקוף את איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר.

באסיה, הבורסות פתחו את הבוקר במגמה מעורבת, אך כעת נסחרות בעליות שערים. הניקיי היפני נסחר ביציבות, הבורסה בהונג קונג מטפסת בכ-1.7% ובורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.2%. הבורסה בדרום קוריאה סגורה בשל יום חג.

כאמור, מניות הטכנולוגיה גררו אמש את וול סטריט לירידות, כאשר את המגמה השלילית הובילו שחקניות בולטות בתחום ה-AI כמו אנבידיה , AMD ואורקל . הנאסד"ק נפל בכ-1.3%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5% והדאו ג'ונס החזיק את ראשו מעל למים עם עלייה של כ-0.1%.

הטריגר לירידות היה דיווח של הפייננשל טיימס שחשף כי קצב ההכנסות השנתי המוערך של ענקית הבינה המלאכותית OpenAI נמוך בכ-20 מיליארד דולר מההערכות בשווקים. ב-CNBC אימתו את הפרסום ודיווחו כי החברה אמרה למשקיעים כי בספמבר הקצב עמד על 50 מיליארד דולר, לעומת נתון של 68 מיליארד דולר שדווח בכלי התקשורת בחו"ל בחודש שעבר.

בעקבות הדיווח, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, נפלה בכ-3.3%; וקרן הסל DRAM , אשר עוקבת ספציפית אחר מניות שבבי הזיכרון, איבדה מערכה כ-5%.

למרות זאת, יש מי ששומר על אופטימיות: גיל לוריא, מנהל מחקר טכנולוגיה ב-D.A. Davidson, ציין בראיון למרקטוואץ' כי אינו מודאג, וכי ההכנסות של OpenAI ואנתרופיק יחד, העומדות על קצב של 120 מיליארד דולר מול כמעט אפס לפני שנתיים, מוכיחות שחברות וצרכנים מוכנים לשלם על AI.

בגזרת שוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות חתמו את היום החולף הן חתמו אותו בירידות, אם כי הן נותרות בשיאים של עשרות שנים. התשואה לעשר שנים ירדה ביותר מ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.22%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה ביותר מ-5 נקודות בסיס לרמה של 5.6%. הבוקר, התשואות נסחרות בשינויים קלים בלבד.

כמה אירועים בולטים השפיעו על המסחר באג"ח אתמול:

מושל הפדרל ריזרב כריסטופר וולר, אמר אתמול כי נדרשות העלאות ריבית נוספות כדי למתן את האינפלציה, לאחר יותר מחמש שנים שבהן היא נמצאת מעל יעד ה-2% של הבנק המרכזי, אך רמז כי הריבית אינה חייבת לעלות באופן מיידי. "ההעלאות אינן חייבות להתרחש בפגישות רצופות", אמר וולר בפורום של הבנק המרכזי של טורקיה באיסטנבול. "אבל הן צריכות להתבצע בפרק זמן סביר".

התגובה הראשונית לדבריו של וולר הייתה עלייה של התשואות, אך אלו ירדו בהמשך, לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארה"ב לא תתקוף את איראן עד לאחר בחירות האמצע של חודש נובמבר.

התשואות נסוגו גם בעקבות מכרז חזק ויציב של אגרות חוב ל-30 שנה. מכרז ממשלתי להנפקת אג"ח ל-30 שנה בהיקף של 22 מיליארד דולר זכה לביקושים חזקים, מה שהרגיע את החששות מהיעדר קונים. בעקבות זאת, תשואת האג"ח ל-10 שנים נסוגה לרמה של 5.23%, ותשואת האג"ח ל-30 שנה ירדה ל-5.60%.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.