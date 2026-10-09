עסקת ענק במתחם הבורסה: בסט זכתה במכרז בהיקף של מעל מיליארד שקל

חברת הנדל"ן בסט של משפחת טנוס זכתה במכרז הגדול שלה מאז הנפקת החברה מוקדם יותר השנה. החברה הבת בסט בנייה תשמש כקבלן הראשי של שלב א' בפרויקט "Vertical City" (ורטיקל סיטי) ברחוב מנחם בגין 37 במתחם הבורסה ברמת גן. לפי דיווח החברה לבורסה, היא תקבל תמורת העבודה 1.12 מיליארד שקל לא כולל מע"מ.

במסגרת זו, החברה תקים את שני הבניינים בני 72 ו-64 קומות, מהגבוהים בישראל, אך לא את הבניין הגבוה יותר בן 95 הקומות, שלא היה במסגרת המכרז הזה. בנוסף, תקים בסט את החללים המשותפים בין הבניינים.

התשלום לבסט יוצמד למדד תשומות הבנייה למגורים וישולם בהתאם לקצב התקדמות העבודות. החברה צפויה להתחיל בעבודות בתוך כמה חודשים ולסיים אותו בתוך 64 חודשים, כלומר בשנת 2031.

פרויקט ורטיקל סיטי הוא פרויקט של ישראל קנדה (56%), ב.ס.ר (19.6%) וכלל ביטוח (24.5%) שהצטרפה אליו מאוחר יותר, כולל זכויות בנייה בהיקף של 357 אלף מ"ר. שלב א' של הפרויקט, שעבורו נבחרה בסט, כולל ביצוע עבודות בהיקף של 236 אלף מ"ר.

יצוין כי בשנה שעברה, זכתה חברת הבנייה אלקטרה מקבוצת אלקו של האחים זלקינד בביצוע עבודות הדיפון בפרויקט, תמורת 390 מיליון שקל.

מ־"מגדל 120" ועד לפשרה התכנונית

הקרקע בפרויקט נרכשה באוגוסט 2021, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל ו"דירה להשכיר", בו זכו ישראל קנדה וב.ס.ר בהצעה של 936 מיליון שקל. באפריל 2024, הצטרפה כלל ביטוח כשותפה לאחר שהזרימה 160 מיליון שקל ונטלה חלק מההלוואות בפרויקט. הסיבה להצטרפותה הייתה עליית הריבית במשק שפגעה ביזמים והביאה לירידת ערך.

בתחילת הדרך, תוכנן המגדל המרכזי במתחם להיקרא "מגדל 120", במטרה להקים את המגדל הגבוה בישראל אי פעם, שיתנשא לגובה של כ-520 מטר. עם זאת, בעקבות פשרה תכנונית שהופקדה בוועדה המחוזית באפריל האחרון, הוחלט להגביל את גובהו לעד כ-395 מטר, ובכל זאת הוא אמור להיות המגדל הגבוה בישראל בעת השלמתו.

בסך הכול, צפוי המתחם לכלול שלושה מגדלים: מגדל בן 95 קומות המשלב שטחי תעסוקה, כ-200 יחידות דיור לשוק החופשי וקמפוס אקדמי עבור מכללת שנקר; מגדל בן 72 קומות המיועד להשכרה ארוכת טווח וכולל 400 דירות לצד 350 חדרי מעונות סטודנטים; ומגדל שלישי בן 64 קומות המיועד לתעסוקה.

התמהיל הכולל של המתחם יכיל כ-240 אלף מ"ר משרדים, 14 אלף מ"ר מסחר, כ-600 יחידות דיור (מהן 400 להשכרה לטווח ארוך למשך 20 שנה), מעונות סטודנטים ושטחי ציבור. בנוסף, למרות שהבניינים מוקמים סמוך מאוד לרכבת הקלה, ייבנה במתחם חניון תת־קרקעי של שש קומות עם 900 מקומות חניה בבעלות עיריית רמת גן, שמתוכו ארבע קומות מוחכרות לשימוש דיירי ומבקרי המגדלים.

עבור קבוצת BST, הנמצאת בשליטת משפחת טנוס (כ-67.5%) וקבוצת הפניקס (18%), מדובר באחת ההתקשרויות המשמעותיות מאז השלימה את הנפקת מניותיה הראשונית (IPO) בבורסה בתל אביב ביוני 2026.