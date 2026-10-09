איגוד עובדי המטען בשדה התעופה שארל דה גול בפאריס מסרב להעלות על טיסת "אל על" מטען שלפי קמפיין פרו-פלסטיני מיועד לחברת אלביט. כך מדווחים היום אתרי חדשות באירופה.

● 79 מיליון שקל בלבד: כמה מעט צריך כדי להפיל קבלן בענף הבנייה

● החל מ-155 אלף שקל: המכונית שנכנסת לפלח שוק צפוף במיוחד

כפי שדווח ב"גלובס" כבר ביום חמישי, קמפיין פרו-פלסטיני איתר מטען מיועד של קופסאות הילוכים לכלי רכב של יצרן צרפתי שככל הנראה מיועד לחברה הישראלית "אלביט", והזהיר את ועדי העובדים - השייכים לצד השמאלי של המפה הפוליטית - שלא לאפשר למטען לעלות לטיסות "אייר פרנס".

הודעות הופצו ברשתות החברתיות בקריאה ל"עירנות" סביב המשלוח המדובר. איגודי העובדים הודיעו כי הם תומכים באיסור והנחו את העובדים שלהם לא להעלות את המטען.

בתחילה אמרו הפעילים הפרו-פלסטיניים כי המטען החשוד היה אמור לעלות את טיסת "אייר פרנס" שהמריאה בבוקר יום חמישי. חברת התעופה הכחישה כי יש איזשהו מטען ביטחוני והטיסה המריאה כמתוכנן. גם היום התקיימו שתי טיסות בנתיב זה של חברת אייר פרנס.

ואולם, כעת טוען הקמפיין הפרו-פלסטיני, וכן ועד העובדים בשדה התעופה, כי בעקבות הפעולות שלהם המטען נשאר בפריז ומשובץ כעת לטיסה מתוכננת מחר של חברת התעופה הישראלית "אל-על". הם הודיעו כי הם מסרבים להעלות את המטען על הטיסה.

מדובר בטיסה LY220 של חברת "אל-על", שאמורה להמריא מחר ב-22:50 (שעון מקומי). ארגונים משפטיים פרו-פלסטיניים פנו למשרד הנשיאות בדרישה להבהיר אם המשלוח קיבל אישור יצוא, בעוד הארגונים קוראים לעובדים על הקרקע למנוע את הטיפול במטען "בשל ההתחייבויות של צרפת בתחום זכויות האדם". משרד החוץ הצרפתי אמר כי הממשלה ממלאת אחרי הוראות איסור הייצוא הביטחוני לישראל.

חברת התעופה הצרפתית מסרה כי היא אינה מעבירה ציוד ביטחוני לישראל כחלק מהמדיניות של ממשלת צרפת. מדיניות זו אינה כוללת חרם על ציוד דו-שימושי, כמו מערכות הילוכים לרכב שעשוי לשמש כחלק ממערכת הגנה אווירית, למשל. "המשלוח נשאר בצרפת אחרי הפעולה המוצלחת ביום חמישי", אמרו גורמים פרו-פלסטיניים לאתר החדשות "ניו אראב", הממומן על ידי קטר.

בעבר אירעו מקרים דומים בהם ועדי עובדים בנמלים איטלקים וספרדים סירבו לאפשר למטענים שהיו חשודים כמיועדים לחברות ביטחוניות ישראליות לעבור בנמלים הנמצאים בשליטתם. בתחילת החודש הושקה יוזמה בקרב ארגוני עובדים צרפתים בדרישה ליישם צעדים דומים.