הבורסה ליהלומים ורשות המסים חתמו על הסכם מס היסטורי לענף היהלומים, שיחול בשנים 2027-2028, המשית על היהלומנים מס קבוע מראש כאחוז מהמחזור. לפי ההסכם, יהלומן שיבחר להצטרף להסדר יידע כבר בתחילת השנה מה תהיה חבות המס שלו, שכן ההכנסה החייבת תיקבע מראש כשיעור קבוע ונמוך מהמחזור. בנוסף, מבוטלת רצפת ההכנסה המינימלית, שחייבה בעבר יהלומנים לדווח על הכנסה גבוהה גם כשפעילותם הייתה מצומצמת.

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ההסכם מציב את ישראל בעמדה תחרותית מול מרכזי הסחר המובילים בעולם, שהשיתו לאורך השנים מודל מיסוי מבוסס מחזור. בבלגיה למשל עומדת ההכנסה החייבת של סוחרי יהלומים על 2.1% מהמחזור - יותר מפי שלושה מבישראל. לצד זאת, אבני חן ותכשיטים נכנסים לישראל ללא מכס, לעומת 5% בדובאי, ורישום חברה זרה בישראל מהיר ופתוח לכל אזרח זר, בעוד שבדובאי התהליך עשוי להימשך יותר משנה.

ההסכם הוא פרי מהלך שהוביל נשיא הבורסה ליהלומים, ניסים זוארץ, וגובש בעבודת מטה שריכזו סגן נשיא הבורסה ליהלומים, אביעד בשארי, ומנכ"ל הבורסה, נדב שיינברגר, יחד עם ראש המטה של מנהל רשות המסים, כארים כנעאן.

ההסכם מממש גם את התחייבותו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שהצהיר לפני כשנתיים כי יפעל לחיזוק ענף היהלומים.

הייצוא במחצית 2026: 625 מיליון דולר

ענף היהלומים הישראלי, מהוותיקים והמשמעותיים ביצוא המקומי, רושם בשנים האחרונות מגמת ירידה בכל תחומי המס. נתוני המחצית הראשונה של שנת 2026 מצביעים על המשך ההיחלשות בפעילות ענף היהלומים הישראלי, על רקע המשך ההאטה בביקוש ליהלומים טבעיים בישראל ובעולם, אי הוודאות הכלכלית והגיאו-פוליטית בשווקי היעד המרכזיים, היהלומים הסינטטיים המהווים תחרות על כיסו של הצרכן הסופי, ביטולי הטיסות שהיו במחצית השנה הראשונה הנוכחית ואשתקד ויותר מכל אי הוודאות שנוצרה בעקבות שינויים במדיניות המכסים של ארצות הברית שהשפיעו על היקפי הסחר העולמי ועל פעילותם של מרכזי הסחר בענף וכמובן גם בישראל.

במחצית הראשונה של שנת 2026, בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד, נרשמה ירידה בהיקפי הסחר ביהלומים מלוטשים וביהלומי גלם, המשקפת את השפעתן של מגמות אלו על פעילותו של ענף היהלומים הישראלי.

במחצית הראשונה של שנת 2026 הסתכם היצוא נטו של יהלומים מלוטשים ב-625.7 מיליון דולר לעומת 804.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2025 -ירידה של 22.3%. היבוא נטו של יהלומים מלוטשים הסתכם ב-531.3 מיליון דולר לעומת 609 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2025 - ירידה של 12.7%.

בתחום יהלומי הגלם הסתכם היצוא נטו ב-191.2 מיליון דולר לעומת כ-292.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 34.6. היבוא נטו הסתכם ב-208.3 מיליון דולר לעומת כ-324.6 מיליון דולר, ירידה של 35.8%.

ארצות הברית המשיכה להיות יעד היצוא המרכזי של יהלומים מלוטשים מישראל, ואחריה הונג-קונג ובלגיה. ביבוא יהלומים מלוטשים לישראל הובילו הודו, הונג-קונג וארצות הברית. ביצוא יהלומי הגלם, המשיכה הודו להיות יעד היצוא המרכזי ואחריה בלגיה ואיחוד האמירויות והערביות ביבוא יהלומי גלם לישראל בלטו איחוד האמירויות הערביות, בלגיה ובוטסואנה.

נקודת מפנה היסטורית

לדברי ניסים זוארץ, נשיא הבורסה ליהלומים, "חתימת ההסכם מסמנת נקודת מפנה היסטורית לענף היהלומים הישראלי. לאחר שנים של שחיקה בתחרותיות מול המרכזים הבינלאומיים, הצבנו יעד ברור - להשיב לישראל את מעמדה כמרכז סחר מוביל בעולם - והיום אנו מממשים אותו. ההסכם מעניק ליהלומן הישראלי ודאות ויציבות, ומציב את הבורסה ברמת גן בשורה הראשונה לצד אנטוורפן ודובאי. אני מבקש להודות לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', למנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', לראש המטה שלו, כארים כנעאן, ולצוותים המקצועיים, על הבנתם את חשיבותו האסטרטגית של הענף לכלכלה הישראלית ועל שותפותם המלאה במהלך. מכאן אנו יוצאים לשווקים הבינלאומיים עם מסר חד: הבורסה הישראלית פתוחה, ומזמינה את חברות היהלומים המובילות בעולם לבחור בה".

נדב שיינברגר, מנכ"ל הבורסה ליהלומים מוסיף, כי "ההסכם הוא תוצאה של עבודת מטה מקצועית ומעמיקה, שבמסגרתה בחנו יחד עם צוות רשות המסים כל פרמטר מול המודלים הנהוגים בבלגיה ובדובאי. התוצאה היא הסדר פשוט, שקוף ויציב, שמעניק ליהלומן ודאות מלאה מראש ומסיר חסמים שהכבידו על הענף במשך שנים. ברצוני להודות למנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', ולצוותים המקצועיים ברשות, על שיתוף הפעולה הענייני והפתוח לאורך כל הדרך, וכן לנשיא הבורסה, ניסים זוארץ, שהוביל את המהלך. השלב הבא הוא ליישם את ההסדר: נפעל להנגיש אותו ליהלומנים בישראל, ובמקביל נציג אותו לחברות היהלומים המובילות בעולם, ונלווה חברות זרות שיבחרו להקים פעילות בבורסה הישראלית".