כנס משקיעות הדור הבא: כלים מעשיים ואסטרטגיה פיננסית

כנס גלובס, בשיתוף הפניקס ובנק לאומי, שיעסוק בבניית הון פיננסי ומקצועי וקבלת החלטות בעולם השקעות משתנה.

על אף העלייה במעורבות הנשית בשנים האחרונות, המגזר הפיננסי ושוק ההון עדיין מתאפיינים בפערים מגדריים עמוקים ובייצוג חסר.

נדבר על סיפורי קריירה מעוררי השראה, על מצב השוק וכמובן על סוגיות עומק שונות הקשורות בהשקעות: מדדים מול מניות, תל אביב מול וול סטריט, גיוון, פיזור, טכנולוגיה וחדשנות. במהלך המפגש יוענקו כלים מעשיים לבניית אסטרטגיה אישית, ניהול סיכונים מושכל, זיהוי מגמות שוק ופיתוח מיומנויות להתנהלות מיטבית עם הון ראשוני.

תוכנית הכנס

08:30 התכנסות

09:30 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:45 הדרך ל-28 מיזוגים ורכישות גלובליים

קרן כהן חזון, מנכ"לית תורפז

10:10 כמה עולה לא לקחת סיכון?

רות אליאס, משנה למנכ״ל, סגנית היועץ המשפטי של הפניקס פיננסים

10:30 לפני שהזדמנות הופכת למגמה

יפעת אורון, מנכ"לית בלקסטון ישראל

10:50 תוצאות סקר השקעות

11:00 פאנל השקעות: וול סטריט או תל אביב, מדדים או מניות

רינת אשכנזי, כלכלנית ראשית, הפניקס בית השקעות

ריקי בש, ראש ענף יעוץ בהשקעות, בנק לאומי

אפרת קימלמן, בעלים ומנכ״ל ״מתחת לרדאר״ עסק עצמאי בשוק ההון

11:40 לנווט חברה בעין הסערה

תמר יסעור, יו"ר ישראכרט

12:00 לחשוב כמו משקיעה: פאנל היי־טק והון סיכון

רותי (שמחה) פורמן, שותפה מנהלת בקרן ויולה קרדיט

אליאור זיטלני, משנה למנכ"ל הפניקס ESOP

ספיר הרוש, מנהלת פעילות ההשקעות בישראל, Third Point Ventures

בהנחיית בת-שבע משה, שותפה, קרן A12 ומנהלת השוק הישראלי, קלטורה

12:30 Invest in Your Journey

לינדה כהן רופא, סמנכ"לית אסטרטגיה וטרנספורמציה, קבוצת שטראוס

12:50 להביא את הקול הייחודי שלך לעולם (וגם לעשות מזה כסף)

איריס שור, יזמת סדרתית

13:15 ארוחת צהריים ומינגלינג

14:00 סיום

***גילוי מלא: גילוי מלא הכנס בשיתוף הפניקס ובנק לאומי ובחסות שטראוס