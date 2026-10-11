מאגר התכתבויות נרחב של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, דלף לכאורה לרשת. פרסום ההתכתבויות האלו מעורר סערה שלמה ברשתות החברתיות, ובמיוחד ברשת X, במיוחד בקרב עיתונאים ואנשי תקשורת. בין אלפי ההתכתבויות הרבות, ברשתות היו מי ששמו דגש על שיחותיו עם עיתונאי ופרשן חדשות 12, עמית סגל. אוריך איים בתביעות ואף אמר שיש כבר כעשר תביעות שבדרך.

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יתכן כי דליפת ההודעות קשורה לחשיפת עיתון "הארץ", לפיה אוריך בנה באמצעות מנוע ה-AI קלוד כלי לניטור הרשת שמאתר אזכורים של שמות ואירועים ושולח ליוצרו סיכום של כלל האירועים שמופו. הכלי נחשף לאחר שהתגלתה בו פרצת אבטחה, ועל פי דיווחי העיתונאים מדובר בכלי שמקורו באיחוד האמירויות. ככל שנודע אין אישור לאותנטיות של ההודעות הללו.

במרכז ההדלפה נמצא אתר אינטרנט בעיצוב המדמה את אפליקציית טלגרם ואף זהות מפעיליו אינה ידועה. האתר מרכז הודעות ששלח אוריך בחודשים האחרונים לגורמים שונים בסביבת נתניהו. האתר מציג ההתכתבויות בין היתר עם יועץ התקשורת טופז לוק, איש התקשורת יעקב ברדוגו וכיום משוריין במפלגת הליכוד, והעיתונאי עמית סגל (חדשות 12). שמותיהם של בנימין נתניהו, שרה נתניהו ויאיר נתניהו מופיעים אף הם באתר, וזאת לצד דמויות מפתח אחרות כמו יועצו של נתניהו נבו כץ, אך השיחות עמם טרם פורסמו, ולצידן צוין כי הן יעלו בהמשך.

אוריך: תביעות בדרך

כתגובה ראשונה פרסם אוריך ציוץ ובו סרטון AI נגד גדי איזנקוט לצד הכיתוב "פרצו לאיזנקוט". בהמשך פרסם הודעה רשמית מטעם פרקליטיו, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, שבה נמסר: "מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות - ישלם את מלוא המחיר. כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות. מי שעושה זאת עובר עבירה פלילית ותוגש נגדו תביעה אישית".

הודעה בשם עורכי הדין שלי, עמית חדד ונועה מילשטיין: מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות - ישלם את מלוא המחיר. כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות. מי שעושה זאת עובר עבירה פלילית ותוגש נגדו תביעה אישית. - יונתן אוריך (@jonatanu) October 11, 2026

מיד לאחר מכן צייץ כי "בואו נעשה סדר. 10 תביעות בדרך, על הגריל. מעכשיו כל מי שמצייץ מקבל הנחה של 5%, רק בגלל האומץ. תהיו זמינים אני פה", ואף עדכן שחלקם נמחקו. אוריך אף פרסם בטוויטר תביעות ראשונות נגד גורמים שהחליטו לפרסם את האתר עם ההדלפה ואף צילומי מסך שונים מהשיחות.

עמית סגל: "אם היו פרוצים לי לטלפון - הייתי רודף אחרי כל אחד"

גם עמית סגל, ששמו פורסם רבות סביב הפרשה, התייחס לדברים בחדשות 12 בתוכניתה של קרן מרציאנו: "האירוע הוא מאוד פשוט: אני יודע שזה נשמע מוזר ואני הולך לגלות לכם סוד נורא, אבל עיתונאים לא מקבלים מידע בגלל עיני הטורקיז היפות שלהם, בטח לא אני. הם מקבלים מידע במסגרת טנגו מאוד עדין בין מסקר למסוקר, בין מקור לבין עיתונאי. וזה יכול לכלול חילופי מידע. אתה נותן מידע ומקבל מידע, וגם חילופי דעות - כאשר רבים מאנשים שבמהלך השנים סיקרתי נתנו לי טיוטות של נאום, אמרו זה הולך להיות הקמפיין שלנו, מה דעתך".

לשאלת קרן מרציאנו אם נחצה כאן, הוא אמר שלא והוסיף: "אני חושב שיש פריצה לטלפון של מישהו וריקון חייו, אין דבר איום ונורא, פלילי". עוד אמר כי "אני מודיע באופן אישי שאם היו פורצים לי לטלפון ומפרסמים התכתבויות, אני הייתי רודף אחרי כל אחד שמעלה את זה לטוויטר". הוא חתם ואמר: "אני מקווה מאוד שלא יפרצו לאף טלפון אחר של מנהל מטה או קמפיין בבחירות האלה. אבל אם יפרצו אליהם, אני מבטיח לך דבר אחד - הוא לא היחיד. מהמפלגות הערביות ועד החרדיות, מאיזנקוט ועד בן גביר, בכל אחד מאלה שייפרץ ימצאו התכתבויות דומות, אם לא זהות שלי, אם לא חלילה יותר ויותר מרחיקות לכת".