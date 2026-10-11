האם מכשיר הדגל החדש של שיאומי מצדיק את המחיר?

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בשנים האחרונות טיפסו מחירי הסמארטפונים, ובוודאי מכשירי הדגל, לשיאים חדשים. המשמעות היא שמי שרוצה לשים את ידיו על מכשיר עם היכולות המתקדמות ביותר, צריך להיפרד מ-4,500 שקל לכל הפחות - בהתאם לגודל הדגם ושטח האחסון.

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יצרניות הסמארטפונים הסיניות מנסות לייצר את ה-Flagship Killer - מכשירי פרימיום, במחיר נמוך יותר. כעת מנסה שיאומי להחזיר לשולחן את ה-Poco F9 Ultra - שעל הנייר משלב בין רכיבים ברמת דגל, גימור מהודק ותג מחיר נגיש יותר מהמקובל בצמרת. האם היא מצליחה לייצר אלטרנטיבה אמיתית למכשירי הקצה?

החידוש העיקרי: הסוללה

גולת הכותרת של ה-Poco F9 Ultra קשורה לסוללה: מדובר בקיבולת של 8,050 מיליאמפר/שעה - קפיצה משמעותית מה-6,500 מיליאמפר/שעה בדור הקודם. זה מתאפשר הודות למעבר לטכנולוגיית סיליקון-פחמן, המציעה צפיפות אנרגטית גבוהה בהרבה מסוללות ליתיום-יון רגילות, ומאפשרת לדחוס קיבולת גבוהה יותר בלי לנפח את מידות המכשיר.

מדובר במכשיר שמספק בקלות יומיים של עבודה, בלי דאגות. גם חווית הטעינה טובה: המכשיר תומך בטעינה חוטית מהירה בהספק של 100W, שממלאת את המאגר הענק הזה בתוך כשעה וחצי. מדובר בקצב סביר ביחס לנפח, אולם בשוק יש מכשירים הנטענים מהר יותר.

ב-Poco החליטו ליישר קו עם השוק, ולא מצרפים מטען תואם באריזה. ההחלטה לחייב את הצרכן לרכוש מטען ייעודי בנפרד, כדי לנצל את פוטנציאל הטעינה המהירה, היא צעד צרכני שמשתמשים ברחבי העולם הסכימו לקבל מהחברות הגדולות, אך לא בטוח שהם יסכימו לקבל את הצעד הזה מהחברות הסיניות.

היתרון הבולט: המחיר

​עם תג מחיר שמגרד את רף ה-3,800 שקל, ה-Poco F9 Ultra שומר על רמה כמעט זהה לזו של קודמו (כ-3,700 שקל בהשקה). מדובר במחיר נמוך ביחס למפרט שיוצג בהמשך הטור, ובשוק יש היום רק מכשירים בודדים שנותנים הצעה דומה במפרט ובמחיר.

ואולם, כשתג המחיר מתקרב כל כך למכשירי הפרימיום של המותגים המובילים, והפער מצטמצם למאות שקלים בלבד, הצרכן נאלץ להתמודד עם דילמה: האם ההפרש מצדיק ויתור על המותגים המבוססים, מערכי הצילום המוכרים שלהם והתמיכה המוכרת?

המסך: מוצלח בקטגוריה

ה-Poco F9 Ultra מציג מפרט מרשים ביחס למסך: פאנל AMOLED בגודל 6.9 אינץ' עם קצב ריענון דינמי שמגיע עד ל-185 הרץ - נתון חריג לטובה לעומת רף ה-120 הרץ, שהפך לסטנדרט ברוב מסכי ה-OLED כיום.

בכל הנוגע לבהירות, המכשיר מגיע לבהירות שיא של 4,500 ניטים, אם כי ב-Poco מצהירים על נתון קיצון של עד 10,000 ניטים - מספר הגבוה משמעותית מכל מתחרה בשוק. בחברה מבהירים כי הנתון הזה נמדד בתרחישים ספציפיים בלבד של צפייה בתכני HDR ובמתודולוגיה שונה. מעבר למספרים היבשים, המבחן בשטח מוכיח את עצמו: המסך מספק צבעים חדים ושומר על בהירות טובה, גם תחת שמש ישירה. בשורה התחתונה, מדובר במסך מוצלח בקטגוריה.

ביצועים: מעבד טוב, אך לא חדש

מתחת למכסה המנוע של ה-Poco F9 Ultra קיימת מערכת השבבים Snapdragon 8 Elite Gen 5 של קוואלקום - אותו מעבד מהדור הקודם. אף שקוואלקום צפויה לחשוף את הדור הבא כבר בחודש הקרוב, מדובר במנוע מוכח בשוק.

גרסת הבסיס מגיעה עם 12GB זיכרון RAM, ונפח אחסון של 256GB (יש תצורות גבוהות יותר בתוספת מחיר). במבחן המעשי, המכשיר מתמודד כראוי עם משימות כבדות, עומד בעומסים בלי להשתהות ולא מגמגם. גם סוגיית פליטת החום מטופלת היטב. הפתעה חיובית מגיעה בסאונד: לצד שני רמקולים סטריאופוניים, שיאומי שילבה במכשיר סאב-וופר ייעודי הממוקם בסמוך למערך המצלמות - פיתוח שנעשה בשיתוף עם חברת האודיו Bose. התוצאה היא סאונד עשיר ועמוק.

המצלמה: חיישן של 200 מגה פיקסל

השינוי המרכזי במערך הצילום של ה-Poco F9 Ultra מגיע בחיישן הראשי, שקפץ מ-50 מגה פיקסל בדור הקודם ל-200 מגה פיקסל. לצידו פועלים חיישן אולטרה-רחב של 50 מגה-פיקסל וחיישן טלפוטו של 50 מגה-פיקסל, לצד מצלמת סלפי של 32 מגה-פיקסל.

גם בלי לצלול להגדרות ידניות, במצב האוטומטי המכשיר מספק תמונות חדות ועשירות בפרטים. עם זאת, אלגוריתם עיבוד התמונה נוטה לעיתים לרוויית יתר מורגשת, שלא כולם יאהבו בגלל האפקט המלאכותי. נקודת זכות מובהקת נרשמת לטובת עדשת הטלפוטו, המציעה זום אופטי של פי 5 - יתרון מול מתחרים בקטגוריה שמסתפקים בזום אופטי של פי 3. מנגד, הזום הדיגיטלי מתקשה לשמור על רמה גבוהה: חציית רף ה-10x או ה-30x חושפת מריחות וטשטוש. פשרה דומה קיימת גם בחיישן האולטרה-רחב, שמאבד מאיכותו בתנאי תאורה מאתגרים.

עיצוב: כבד יותר

במבט ראשון, ה-Poco F9 Ultra שומר על קו עיצובי דומה לדור הקודם, כשהבשורה המרכזית מגיעה בצבע ה-Dark Cherry (המזכיר את הצבע החדש של האייפון). מסגרת האלומיניום מעניקה לו אחיזה נוחה ותחושה מסיבית ויוקרתית - שאינה מובנת מאליה במכשיר סיני. גב המכשיר מגיע בגימור מט, שדוחה טביעות אצבע ושומר על מראה נקי.

אחת מנקודות הזכות המפתיעות נוגעת ליציבות: ה-F9 Ultra אינו מתנדנד או רועד כשהוא מונח על השולחן ופניו כלפי מעלה - פרט קטן שממחיש חשיבה עיצובית שירדה לפרטים. מנגד, הפשרה העיקרית מגיעה במשקל: המכשיר שוקל 235 גרם, משקל שעלול לסרבל את השימוש לאורך זמן.

המתחרים העיקריים: מכשירי הדגל, גם מסין בצמרת הגבוהה של המתחרים ניצבים מכשירי הדגל המסורתיים של סמסונג ואפל: ה־Galaxy S Ultra ודגמי ה־iPhone Pro Max. מדובר במכשירים שמחירם 5,000-6,000 שקל ומעלה, המציעים חוויית משתמש מהוקצעת, מערכי צילום עקביים ומדויקים, ומערך תמיכה ומיתוג ששיאומי מתקשה עדיין לספק בסדרת ה־Poco. ברמת המחיר הזו מתחרה גם ה־Find X9 Ultra של חברת OPPO, שמגיע עם תג מחיר דומה של כ־6,000 שקל. הסוללה באזורי ה־7,050 מיליאמפר/שעה ויש שיתוף פעולה במערך הצילום. מכשיר נוסף הוא ה־OnePlus 15 (בתמונה), שנמכר בישראל בכ־3,490 שקל ומציע מפרט כמעט זהה, כולל ערכת השבבים ושיפורים בזיכרון.

גילוי מלא: חברת המילטון, יבואני מוצרי שיאומי, סיפקה לגלובס את המכשיר לצורך הבדיקה