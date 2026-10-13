בורסת דרום קוריאה צוללת בעקבות מניות השבבים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

סערה בשווקים הבוקר, לאור מה שנראה כגל מימושים אגרסיבי בסקטור הטכנולוגיה שזולג מוול סטריט אל בורסות המזרח. הדרמה מגיעה לשיאה בקוריאה, בעוד שבוול סטריט המשקיעים ממתינים בדריכות לפתיחת עונת דוחות הבנקים היום, שתספק איתות ראשון לגבי מצב הכלכלה האמריקאית.

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אסיה

הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות שערים, המובלות על ידי התרסקות במדד הקוספי בקוריאה הדרומית, שנאלצה להפעיל הבוקר מנגנון 'Sidecar' ולעצור זמנית את המסחר האוטומטי למשך חמש דקות, לאחר שמדד הקוספי צלל מעל ל-5%. כעת, מדד בקוספי נופל בכ-6.3%. המגמה השלילית שוטפת את רוב היבשת: הניקיי היפני מאבד 2.5% מערכו, מדד שנגחאי בסין רושם ירידה של 0.8% וההאנג סנג בהונג קונג משיל 0.7%.

המוקד של סערת הבוקר באסיה הוא סקטור הטכנולוגיה והשבבים, שחווה מפולת בעקבות זליגה של גל המימושים מאמש בוול סטריט. ענקיות השבבים הקוריאניות רושמות את יום המסחר הגרוע ביותר שלהן מאז חודש אוגוסט ומושכות את המדד המקומי מטה: מניית SK Hynix, ספקית של שבבי זיכרון מתקדמים לבינה מלאכותית, מתרסקת ביותר מ-8%, ומתחרתה סמסונג אלקטרוניקס צוללת ב-7.9%. הפאניקה לא פסחה על יפן, שם קבוצת ההשקעות, סופטבנק, החשופה עמוקות לתעשיית ה-AI הגלובלית, צונחת גם היא בכ-8%. גם ספקיות הציוד והשבבים היפניות סופגות מהלומות כבדות - טוקיו אלקטרון נופלת ב-6.6%, רנסאס מאבדת 5.9%, אדוונטסט משילה 5.4% ולייזרטק יורדת ב-4.8%.

הדרמה בסקטור השבבים מתודלקת ממספר חזיתות, בהן אזהרות מצד מנכ"לי אינטל וברודקום כי קשיי מימון עלולים להעיב על תעשיית ה-AI, לצד דיווחים על פריצת דרך טכנולוגית של יצרנית השבבים הסינית CXMT שעוררה חששות כבדים מתחרות עזה. עם זאת, האנליסטים מנסים להרגיע את הפאניקה בשטח. ויי-סרן לינג מ-UBP מציין ל-CNBC כי "המשקיעים עצבניים ומחפשים תירוצים לממש רווחים", ומדגיש כי ליצרניות הסיניות יש עדיין משוכות טכנולוגיות משמעותיות, במיוחד בתחום הזיכרון המתקדם. פיליפ וול מ-Rayliant מוסיף ל-CNBC כי הבהלה בשוק משקפת בעיקר "עד כמה סנטימנט ה-AI פגיע ברגע זה". לדבריו, תגובת השוק חסרת פרופורציה לאיום האמיתי, שכן החברות הקוריאניות עדיין שולטות ללא עוררין בתחום.

וול סטריט

החוזים העתידיים משקפים גם הם את הלחץ על מגזר הטכנולוגיה ומצביעים על מגמה מעורבת; בעוד חוזי הדאו ג'ונס שומרים על יציבות עם עלייה קלה של 0.2%, חוזי ה-S&P נחלשים ב-0.2% וחוזי הנאסד"ק רושמים ירידה בולטת של 0.8%.

עיני המשקיעים בוול סטריט נשואות הבוקר לפתיחת עונת הדוחות, כאשר ענקיות הבנקאות האמריקאיות יפרסמו את תוצאותיהן הכספיות לפני צלצול הפעמון. על פי נתוני LSEG, הציפיות בשוק גבוהות: ג'יי.פי מורגן ווולס פארגו צפויות להציג צמיחה דו-ספרתית ברווחים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (כאשר בוולס פארגו התחזית עומדת על גידול של מעל 10%); גולדמן זאקס צפויה לדווח על עלייה של 10% בהכנסות וגידול של כ-6% בשורה התחתונה; ואילו סיטיגרופ צפויה להציג זינוק חד ברווחים.

אמש בניו יורק, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 רשם ירידה מזערית של פחות מ-0.1%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.5%. מחירי הנפט טיפסו לאורך רוב יום המסחר, אם כי בסיומו נסחרו במגמה מעורבת (ראו הרחבה תחת סעיף 4); בשוק האג"ח לא התקיים מסחר בשל יום קולומבוס.

את הירידות הוביל מגזר הטכנולוגיה, ובפרט מניות השבבים. ברקע, מניית מיקרון איבדה גובה לאחר שחברת CMXT הסינית הודיעה בסוף השבוע על כוונתה להשיק מוצרי זיכרון שיתחרו באלו שמשווקת מיקרון. נדמה שהסנטימנט השלילי נדבק גם ביתר מניות השבבים, שכן נרשמו ירידות בולטות גם במניות אינטל , AMD , ברודקום , אנבידיה ועוד.

במבט רחב יותר, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, ירדה בכ-2.6% ונכנסה עמוק יותר לשטח של תיקון - כלומר, ירידה של בין 10% ל-20% מהשיא. מאז שיאה האחרון ביוני, אז מחירה עמד על 655 דולר, קרן הסל נפלה בכ-16%.

בצד החיובי, בלטה לחיוב מניית סיילספורס , שזינקה לאחר שבנק אוף אמריקה שדרג את המלצתו עליה פעמיים בבת אחת, מ"תשואת חסר" ל"קנייה" (ראו הרחבה תחת סעיף 5). בבנק מעריכים כי בניגוד לחששות שבינה מלאכותית תשבש את מודל הפעילות של החברה, ה-AI למעשה תעמיק את התלות של הלקוחות בתוכנות שלה.

עוד בלטו לחיוב מניות האנרגיה, על רקע העליות שנרשמו לאורך יום המסחר במחירי הנפט. על רקע זה, סקטור האנרגיה של ה-S&P 500 עלה במהלך היום לשיא חדש של כל הזמנים, כאשר בין המניות שבלטו לחיוב ניתן למצוא את שברון , אקסון מובייל וקונוקו-פיליפס .

נפט

מחירי הנפט ממשיכים להתנהל בתנודתיות תוך מאבק בין החששות הגוברים מפגיעה באספקת האנרגיה במזרח התיכון לבין ניסיונות הרגעה מדיניים. לאחר שאמש זינקו המחירים והנפט מסוג ברנט נסחר ברמות שיא של כ-107 דולר לחבית, הבוקר נרשמת התמתנות קלה: נפט מסוג ברנט נסחר ברמה של כ-105.5 דולר לחבית (ירידה קלה של כ-1.1%), בעוד הנפט האמריקאי (WTI) נסחר סביב 92.7 דולר לחבית. הזינוק החד אמש הגיע בעקבות הסלמה ביטחונית באזור, שכללה מתקפה קטלנית של החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, לצד תקיפות נוספות של מכליות באזור מצר הורמוז - אירועים שהעלו מחדש את החשש משיתוק נתיבי השייט והתשתיות הקריטיות במפרץ הפרסי.

במקביל, הניסיונות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להרגיע את השווקים נתקלים בספקנות רבה מצד האנליסטים. טראמפ הכריז על "הפסקת אש בתחום האנרגיה" בין רוסיה לאוקראינה והודיע על הסכם לאספקת סולר רוסי לשווקים הגלובליים (לצד הסרת סנקציות זמנית), אך בשטח הדיווחים מורים כי מוסקבה דוחה את ההסכם ואף תקפה מתקן להפקת גז באוקראינה - עובדה שהובילה את נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שטען כי רוסיה הפרה את ההבנות. "שוק הנפט לא פועל לפי הצהרות פוליטיות, הוא פועל לפי חביות פיזיות והיכולת להזיז אותן", הבהיר מאט סטנלי, ראש מערך מעורבות שוק בחברת Kpler למרקטוואץ', והוסיף כי הצהרות פוליטיות אינן פותרות את הבעיות הלוגיסטיות בשטח. ספקנות דומה הביעה גם אמריטה סן, מייסדת חברת המחקר Energy Aspects, שציינה לבלומברג כי "הכמויות שטראמפ הודיע שרוסיה תזרים לשוק לא ישנו דבר, ומדובר בצעדים נואשים במיוחד להורדת המחירים".

מעבר למתיחות הביטחונית, השוק מתמודד עם שיבושים לוגיסטיים חסרי תקדים ושחיקה במאגרי החירום. לפי נתוני ג'יי.פי מורגן, עלויות השילוח הימי מפתח המזרח התיכון לסין זינקו מ-3 דולרים לחבית בתחילת השנה ל-35 דולר לחבית כיום, ואף ל-41 דולר לחבית מהמפרץ האמריקאי. בנוסף, רשת הביטחון העולמית הולכת ואוזלת: מאגר נפט החירום האסטרטגי של ארה"ב הצטמק מ-415 מיליון חביות לפני פרוץ הסכסוך לכ-282 מיליון חביות בלבד הבוקר. בוב מקנאלי, נשיא Rapidan Energy Group ויועץ האנרגיה לשעבר בבית הלבן, התריע מריאד כי "שיבוש האנרגיה הגדול ביותר בעולם נראה בדרך להחמיר לפני שיישתפר", כשהוא מצביע על שחיקת הבלמים שהחזיקו את מחיר הנפט עד כה.

במבט קדימה, האנליסטים מעריכים כי פרמיית הסיכון הגיאופוליטית תלווה את השווקים עוד זמן רב. באוקספורד אקונומיקס מעריכים כי מחיר הברנט יישאר מעל 100 דולר לחבית בממוצע עד לרבעון השני של 2027. "המחירים ירדו בהמשך ככל שההיצע יתנרמל, אך החזרה לרמת שיווי המשקל ארוכה מכפי שהערכנו קודם לכן", כתב סטיבן הייר, הכלכלן הראשי לענייני אנרגיה בחברה. גם תים ווטרר, אנליסט ראשי ב-KCM Trade, סיכם ל-CNBC כי למרות ההקלה הזמנית מהזרמת הסולר הרוסי, "השוק עדיין מודאג יותר מהסיכון לפגיעה נוספת בספינות או בצנרת במפרץ הפרסי מאשר מורגע מחביות נוספות - ולכן התוואי הקל ביותר עבור המחירים הוא עדיין כלפי מעלה". במקביל, במזכירות אופ"ק כבר חתכו את תחזית גידול הביקוש הגלובלי לנפט השנה ל-400 אלף חביות ביום בלבד (לעומת 1.4 מיליון בפתח השנה), על רקע הזינוק בעלויות ההובלה והביטוח שהגיעו לכשליש משווי הסחורה עצמה.

תל אביב

לקראת פתיחת יום המסחר בתל אביב, מניות הארביטראז' הדואליות צפויות להעיב קלות על מדד ת"א 35, עם השפעה תיאורטית שלילית משוקללת של 0.11%. הלחץ המרכזי מגיע מכיוונו של סקטור הטכנולוגיה והשבבים, שחוזר מסוף השבוע בוול סטריט עם פערים שליליים בולטים: ענקית התוכנה, נייס , תפתח בפער שלילי של 1.5%, ולצידה חברות השבבים נובה וקמטק שחוזרות עם פער שלילי זהה של 1% כל אחת. אליהן מצטרפת אלביט מערכות שתמשוך דרומה עם פער שלילי של 0.7%.

מנגד, אורמת טכנולוגיות שתפתח בפער חיובי של 0.8% וטבע עם פער של 0.1%, צפויות לספק רוח גבית מתונה שתמתן מעט את הירידות במדד. מחוץ לזירת ת"א 35 נרשמת תנודתיות דרמטית בהרבה: מניית סיאון אינווסטמנט צפויה לזנק עם פער חיובי של 28%, ולצידה ויליפוד שבולטת עם פער של 15.9%. מהעבר השני, מניות כגון אלומיי קפיטל ואלוט יספגו לחץ בפתיחה, בעקבות פערים שליליים של 4.3% ו-4% בהתאמה.

אתמול, יום מסחר הפכפך בבורסת תל אביב ננעל במגמה מעורבת. לאחר פתיחה חיובית שהתחלפה בירידות שערים, השוק התייצב לקראת שעות הצהריים וסיים את היום בתנועות קלות. מדד ת"א 35 ננעל ללא שינוי, בעוד שמדד ת"א 90 רשם עלייה של 0.2%.

עוד משהו שכדאי לדעת

בגולדמן זאקס מזהים הזדמנות בשוקי המניות והאג"ח, על רקע צמיחה חזקה ברווחי החברות והערכתם כי הסיכון למיתון נותר נמוך. כריסטיאן מולר-גליסמן, אסטרטג בבנק, ממליץ להגדיל חשיפה למניות בשלושת החודשים הקרובים, ובמקביל רואה באג"ח הזדמנות השקעה לשנה הקרובה.

לקראת עונת הדוחות לרבעון השלישי, נתוני FactSet מצביעים על צפי לצמיחה של כמעט 30% ברווחי החברות האמריקאיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. "צמיחת הרווחים ממשיכה לתמוך במניות, והירידה האחרונה במכפילי השווי שיפרה את יחס הסיכון-סיכוי לקראת עונת הדוחות", כתב מולר-גליסמן.

באתר אינווסטינג דווח כי בטווח הבינוני, הבנק רואה יותר ערך בתשואות האג"ח הארוכות־טווח, לנוכח תרחיש בסיס לפיו האינפלציה תתמתן (במקור: normalizes) ושציפיות הריבית בארה"ב יהפכו לניציות פחות בהמשך הדרך.

עם זאת, המתיחות במזרח התיכון ומחירי הנפט הגבוהים ממשיכים להוות סיכון, בשל האפשרות שילחצו את האינפלציה ויאלצו את הפדרל ריזרב להעלות ריבית נוספת. לכן, בטווח הקרוב יותר, בגולדמן זאקס עדיין מעדיפים אג"ח קצרות ונותרים 'במשקל־יתר' על מזומן (כלומר, ממליצים להחזיק נתח יחסית גדול מהתיק במזומן).

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