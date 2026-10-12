נער בן 14 נהרג ו-24 בני אדם נפצעו היום (ב') בצפון לאחר שנפל התפוצץ בעוצמה באזור מצפה פאר שברכס רמים. הנפגעים הם מורים ותלמידים מהישיבה התיכונית אורט מעלות. לפי תחקיר ראשוני של צה"ל, מדובר ככל הנראה בפצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח מאז המלחמה.

לפי התחקיר הראשוני, אחד התלמידים מצא את הנפל והכניס אותו לתיקו, ובהמשך התפוצצה הפצצה בקרב חברי הקבוצה. המפכ"ל דני לוי אמר כי משרד החינוך אישר את הטיול, וכי נבדק האם התלמידים טיילו במסלול שאושר.

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האסון מעלה מחדש את שאלת האחריות לפינוי נפלים. האחריות לטיפול בנפלים מתחלקת בין צה"ל, המשטרה והרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון, בהתאם לסוג השטח ולנסיבות האירוע.

בדוח משנת 2017 קבע מבקר המדינה כי מנגנון פינוי הנפלים לא סיפק מענה הולם לפינוי בטיחותי ויסודי של שטחים המיועדים לשימוש אזרחי. במאי 2025 התריע המבקר מתניהו אנגלמן כי "הכתובת על הקיר, אסור לחכות לאסון הבא", בדוח שעסק בנפלים בתע"ש ביבנה. גורמים במערכת הביטחון מדגישים כי הדוח עסק במתחמים סגורים ולא בשטחים פתוחים.

הוועדה שאמורה לפקח על הנושא היא ועדת המשנה לפינוי מוקשים ונפלים של ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ ניסים ואטורי. תפקידה לפקח על הרשות לפינוי מוקשים ונפלים, לפעול להקצאת משאבים ולהסרת חסמים לפינוי. בכנסת ה-25 היא התכנסה פעמיים בלבד. אחת הישיבות עסקה במוקשים בפארק קנדה, בעקבות שרפת הענק במקום. אז אמר היו"ר ואטורי: "אם מישהו ייפגע, זה על ראשכם".

מיו"ר הוועדה ניסים ואטורי נמסר בתגובה: "קיימתי עשרות ישיבות ללא כינוס הוועדה. סיירתי בשטח מספר פעמים. השגתי תקציבים לפינוי מוקשים בפארק קנדה. האירוע היום ייבחן, הצבא צריך להציג פתרון לנפלים מהמלחמה שעדיין נמשכת"