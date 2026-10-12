במשרד האוצר נערכים לבצע קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה כבר לפני הבחירות כדי להוסיף מיליארדי שקלים למערכת הביטחון.

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בשבועות האחרונים, כפי שנחשף בגלובס, הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לפתוח את תקציב המדינה כדי להוסיף עשרות מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון וכן כדי לשריין את תכנית ההתעצמות הצבאית בסך 400 מיליארד שקל לשנים הבאות. ואולם, המהלך לא יצא אל הפועל בין היתר בעקבות התנגדות האופוזיציה והקשירה שעשו בה לוויתור על הכספים הקואליציונים.

כעת נראה שמגובש פתרון אחר, שיוסיף מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון לרכש דחוף. היקף הדרישה הביטחונית עדיין לא ידוע וההערכות הן שהתוספת נועדה לענות על צרכים ביטחוניים דחופים כמו רכישת מסוקי קרב, עסקה שנחשף השבוע בגלובס שנפלה בשל מצוקה תקציבית.

תקציב מערכת הביטחון שולש ביחס להיקפו ערב פרוץ המלחמה. עת אושר התקציב בממשלה בנובמבר האחרון הוא עמד על 111 מיליארד שקלים ובעת אישורו הסופי בכנסת במהלך מבצע "שאגת הארי" הוא זינק ל-143 מיליארד שקלים ובחודש שעבר הועברו עוד 15 מיליארד שקלים שנשמרו ברזרבה להוצאות ביטחוניות.

גורמים במערכת הביטחון אמרו כי מדובר בספין נוסף של האוצר. ״הקיצוץ הרוחבי״ המדובר לא צפוי לעלות על 2 מיליארד ש״ח, והוא טיפה בים, מתוך פער קיים של 40 מיליארד ש״ח בשנת 2026, שהאוצר ממסמס בשיטתיות".

עוד הוסיפו שם כי ל"קיצוץ אין קשר לרכש טייסת האפאצ'י ש"טורפד ע"י האוצר. התשלומים לגביה היו אמורים להתחיל לקראת שנת 2030".