50 דירות ב-120 מיליון שקל: ההנחה שקיבל צחי אבו מאזורים

אבו פמילי מגורים, שבשליטת צחי אבו, חתמה על עסקה לרכישת 50 דירות מחברת אזורים בפרויקט במרכז נתניה, תמורת 120 מיליון שקל כולל מע״מ. המחיר הממוצע בעסקה עומד על כ-2.4 מיליון שקל לדירה וההנחה ביחס למחירי עסקאות קודמות בבניין מוערכת בכ-20%-25%. הדירות מיועדות להשכרה וצפויות להימסר לחברה בעוד מספר חודשים.

● עם 78 קומות: המגדל הגבוה בישראל מתחיל להתאכלס, ועירייה אחת תרוויח במיוחד

● רמת גן מציגה: עוד עשרה מגדלים של עד 100 קומות באחד המתחמים הוותיקים

לצד הפער במחיר, יש להביא בחשבון גם אילו דירות נכללות בעסקה. מקבץ שנרכש להשכרה עשוי לכלול דירות שמחירן מלכתחילה נמוך יותר, למשל בקומות נמוכות או במיקום פחות מבוקש בבניין. גם דירות עורפיות עשויות, בהתאם למאפייני הבניין, להימכר במחיר שונה מדירות אחרות בו.

מקבץ הדירות בעסקה כולל 42 דירות ארבעה חדרים ושמונה דירות חמישה חדרים. הפרויקט נמצא ברחוב ויצמן פינת בארי. מדובר על פרויקט פינוי־בינוי של אזורים שהוקף בשיתוף החברה להתחדשות נתניה. הוא כולל שלושה מגדלי מגורים ובהם 292 דירות, לצד כ-700 מ״ר של שטחי מסחר. לפי החברה, הפרויקט עומד לקראת אכלוס.

עבור אזורים, מדובר במכירת 50 דירות לרוכשת אחת במסגרת הסכם אחד. רכישה מרוכזת בהיקף כזה יכולה לאפשר לרוכשת לקבל תנאים שונים מאלו שמקבל מי שקונה דירה בודדת. עבור אבו פמילי מגורים, העסקה מוסיפה מקבץ דירות בעיר שבה היא כבר פועלת, כחלק מהרחבת פעילותה בתחום המגורים להשכרה.

עסקה שלישית השנה בתחום ההשכרה לטווח ארוך

זו העסקה השלישית שעליה מדווחת החברה השנה לרכישת מקבץ דירות בשוק החופשי. בפברואר רכשה 40 דירות מחברת אביסרור בפרויקט בני ברק צפון, תמורת כ-90 מיליון שקל כולל מע״מ. במאי רכשה 50 דירות נוספות בשכונת רוממה בירושלים מהיזם דוד ברין, תמורת 156 מיליון שקל. יחד עם העסקה בנתניה, שלוש הרכישות כוללות 140 דירות.

מנכ״לית אבו פמילי מגורים, חיה קינד, מסרה כי הרכישה בנתניה היא חלק מהרחבת הפריסה הגיאוגרפית של החברה לאזורי ביקוש נוספים. לפי נתוני החברה, תיק הנכסים שלה כולל כיום 1,440 דירות ב-13 מתחמי דיור להשכרה. לצד רכישת דירות בפרויקטים קיימים, החברה פועלת גם ברכישת קרקעות להקמת פרויקטים של מגורים להשכרה לטווח ארוך.

רכישת מקבצי דירות מיזמים אינה ייחודית לאבו פמילי. במאי פורסם בגלובס כי קרן הריט למגורים רנט איט חתמה על עסקה לרכישת 52 דירות מאאורה בפרויקט אאורה סיטי בחדרה, תמורת 108.5 מיליון שקל. גם שם נרכשו הדירות לצורך השכרה ארוכת טווח, בפרויקט שנמצא באותה עת בשלב האכלוס וכלל ארבעה מגדלים ובהם 460 דירות.

לפי ההערכות, רנט איט רכשה את הדירות בהנחה של כ-20% ממחירון אאורה, אך בהנחה של כ-10 ממחירי הדירות שנמכרו בפועל.

בעסקה בחדרה נקבע גם מבנה תשלום שכלל כ-88.5 מיליון שקל במזומן, והיתרה באמצעות הקצאת מניות רנט איט לאאורה. לפי תנאי העסקה, הקצאת המניות נועדה להקנות לאאורה כ־5.87% מהון רנט איט ולהפוך אותה לבעלת מניות מהותית בחברה.