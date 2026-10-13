המשפחה שמכרה תחנת דלק בת 100 שנה בכ-32 מיליון שקל

אקזיט ולא בהייטק: רבקה נוימן, בעלת מתחם תחנת הדלק בצומת נחשון, וילדיה אבשלום ומנחם (המנהלים את התחנה) מכרו אותה לחברות דלק נכסים ודלק ישראל שבשליטת להב אל.אר תמורת 31.5 מיליון שקל. הרוכשות מתכננות להקים במקום מתחם מסחר והסעדה בהיקף של 2,000-1,500 מ"ר.

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תחנת הדלק שבבעלות משפחת נוימן, נוסדה לפני כ-100 שנים בתקופת ארץ ישראל המנדטורית, וישבה בעבר על הדרך הראשית לירושלים עד למלחמת ששת הימים. לאחר המלחמה נסלל כביש 1 והוקמו עליו תחנות דלק נוספות. הציר שעליו יושבת התחנה (כביש 3) ממשיך לשמש עורק תנועה מרכזי באזור. הציר מערבה מוביל לכיוון אשדוד ואשקלון ומזרחה ללטרון ולכביש 1.

כאמור, בכוונת הרוכשות להקים לצד תחנת הדלק מתחם מסחר והסעדה. בין היתר נבחנת הקמת חנות נוחות גדולה של רשת "מנטה" וסניף של מסעדת ברגר קינג (שתיהן של דלק ישראל), סופרמרקט, וייתכן שגם להציע שירותים למטיילים, ובהם מרכז לטיולי אופניים. התוכניות כפופות לקבלת האישורים הנדרשים, ולפי ההערכות הקמת המתחם צפויה להימשך כשנה לאחר קבלת האישורים.

דלק ישראל מפעילה את התחנה במסגרת הסכם שכירות מול משפחת נוימן, שהסתיים לאחרונה. בדרך כלל דלק נכסים היא זו שרוכשת את הקרקעות והתחנות, ואילו דלק ישראל מפעילה אותן. במקרה הנוכחי שתי החברות כאמור רוכשות, לפי הערכות, משיקולים מבניים ותפעוליים הקשורים להיסטוריית ההפעלה של התחנה .

צפויה לגלם לרוכשות תשואה של כ-8.5%

הרוכשות הן שתי חברות אחיות, דלק ישראל הפרטית (העוסקת בהפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות, מחזיקה בעסקי קמעונאות ולאחרונה הפכה לאחת מבעלות חברת הסלולר הוט מובייל) ודלק נכסים (רכישה, השכרה ופיתוח של נדל"ן המשמש את תחנות הדלק וחנויות הנוחות) הנסחרת בבורסה בת"א בשווי של כ-900 מיליון שקל. שתי החברות מוחזקות בידי להב אל.אר, שמובילים אבי לוי ואיליק רוז'נסקי; איש העסקים אורי מנצור; וקבוצת דלק של יצחק תשובה. לפי ההערכות מקורבים לעסקה, היא צפויה לגלם לרוכשות תשואה של כ-8.5% צמודה, בהתבסס על הרווחים מפעילות התחנה.

העסקה משתלבת באסטרטגיה של דלק נכסים, הרוכשת מעת לעת תחנות דלק וקרקעות בצמתים ומפתחת עליהן מתחמי מסחר שכונתיים ואזוריים לצד התדלוק. מדובר בתחום שבו פועלות חברות מעטות בלבד בישראל. כך בדצמבר 2024, רכשה דלק נכסים תמורת כ-26 מיליון שקל את יתרת האחזקות (50%) במתחם תדלוק בצומת מסמיה, סמוך לכביש 40. אותו מתחם משתרע על שטח של כ-6,800 מ"ר וכולל תחנת תדלוק, חנות נוחות, שטחי מסחר ומשרדים.