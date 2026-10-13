דובי אמיתי נבחר לכהונה שלישית כיו"ר נשיאות המגזר העסקי

נשיאות המגזר העסקי הודיעה היום (ג') כי היו"ר דובי אמיתי נבחר פה-אחד לכהונה שלישית.

נשיאות המגזר העסקי היא ארגון-הגג של 14 ענפים במשק. אמיתי משמש גם כיו"ר התאחדות האיכרים בישראל.

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אמיתי היה נציגם הבכיר של העסקים בישראל גם בדיונים מול הממשלה מאז פרוץ המלחמה, לרבות גיוס נרחב של עובדים למילואים, מחסור בכוח-אדם ופגיעה בעסקים באזורי הלחימה, וכן עמד מאחורי שינויים שנעשו במתווי הפיצויים למשק במבצעים מול איראן.

בנוסף, בנשיאות מדגישים כי במקביל לפעילותו, אמיתי ביצע כ-600 ימי מילואים בצפון כסגן מפקד חטיבה ב' בחטיבה 769 בדרגת אלוף-משנה במילואים.

בנשיאות ציינו כי בקדנציה האחרונה הארגון פעל להקמת מטה התיאום הלאומי למען הצפון, לחתימת הסכמים קיבוציים לרבות הגנה על משרתי המילואים ובני ובנות זוגם, להגנה על משרתי המילואים ובני משפחותיהם ולחקיקת שיפוי מעסיקי המילואימניקים.

אמיתי מסר היום כי "הפוליטיקאים מדברים לבייס ולקהלים שלהם, אבל הכלכלה היא המקום שבו האינטרס המשותף של כולנו נפגש. המגזר העסקי הוא המנוע שיכול להחזיר את המשק לצמיחה, לייצר השקעות ותעסוקה, ובעיקר לחבר את ישראל מחדש לכלכלה הגלובלית ולהזדמנויות שנפתחות באזור, שלא נמצא את עצמנו במצב שמדלגים עלינו במהלכים דרמטיים שנרקמים בימים אלה".