עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי בארה"ב נפתחה היום (ג') בקול ענות חלושה שהפכה במהרה לרכבת הרים, כאשר ג'י.פי. מורגן צ'ייס , הבנק הגדול ביותר בארה"ב במונחי נכסים, רשם פספוס נדיר. מניית הבנק הגיבה תחילה בצלילה של כ-3.5% במסחר המוקדם בוול סטריט, אך בהמשך ביצעה פניית פרסה והפכה לחיובית. במקביל, גולדמן זאקס גרופ הפתיע עם דוחות חזקים במיוחד, ווולס פארגו הציג תמונה מעורבת.

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הפספוס הנדיר של ג'יי.פי מורגן - וההתאוששות

ג'יי.פי מורגן נחשב לסמן ימני של הכלכלה האמריקאית, ולרוב נוהג להכות את התחזיות (כפי שעשה ב-16 מתוך 20 הרבעונים האחרונים). אולם הפעם, הבנק פרסם רווח נקי של 15.31 מיליארד דולר, שהם 5.57 דולר למניה. התוצאה החטיאה את קונצנזוס האנליסטים של FactSet, שעמד על 5.90 דולר למניה. גם בניכוי הפסדים של 658 מיליון דולר מניירות ערך, הרווח למניה עמד על 5.75 דולר - עדיין מתחת לצפי.

גם בשורת ההכנסות רשם הבנק אכזבה. ההכנסות צמחו ב-8.1% ל-50.17 מיליארד דולר, אך פספסו את תחזית השוק שעמדה על 51.23 מיליארד דולר. האכזבה נבעה במידה רבה מירידה מפתיעה וראשונה מזה מעל שנתיים (של 4%) בהכנסות ממסחר באג"ח, שהסתכמו ב-10.3 מיליארד דולר, פחות מהצפי שעמד על 10.5 מיליארד דולר. בנוסף, הוצאות הבנק זינקו ב-12% לעומת עלייה של 8% בלבד בהכנסות - דינמיקה שמשקיעים אינם אוהבים לראות.

בהתייחסו לפעילות בוול סטריט, ציין מנכ"ל הבנק ג'יימי דיימון כי פעילות המסחר ובנקאות ההשקעות "התמתנה מעט במהלך הרבעון", איתות לכך שמשקיעים מוסדיים ותאגידים אימצו גישה שמרנית יותר ככל שהרבעון התקדם.

נקודה משמעותית נוספת העולה מהדוחות היא החלטת הבנק להוריד הילוך ברכישות החוזרות של מניותיו. "ההיררכיה של הקצאת ההון שלנו נותרה עקבית לאורך זמן. בהתאם להיררכיה הזו, צמצמנו את הרכישות החוזרות ברבעון הנוכחי", הסביר דיימון. יצוין כי בעבר כבר התבטא דיימון ואמר כי מניית הבנק שלו "יקרה מדי" לטעמו. במבט מאקרו-כלכלי, הוסיף דיימון אזהרה וציין כי "גירעונות פיסקאליים גדולים, אינפלציה דביקה, מחירי נכסים גבוהים, ריביות עולות ותנאים גיאופוליטיים ממשיכים להשתנות מתחת לפני השטח. הכוחות הללו אולי ניתנים לניהול, אך אנו נותרים ערוכים למגוון רחב של תרחישים".

למרות פתיחת הבוקר הצורמת, מניית הבנק ביצעה פניית פרסה ועברה לעלייה של כ-1%. ההתאוששות הגיעה לאחר שהבנק העלה את תחזית הכנסות הריבית נטו (NII) שלו לשנת 2026 ל-106.2 מיליארד דולר (מעל קונצנזוס של 105.4 מיליארד), וצפה NII של כ-28 מיליארד דולר לרבעון הרביעי.

גולדמן זאקס מנפץ את התחזיות

בניגוד לזהירות של ג'יי.פי מורגן, בנק ההשקעות גולדמן זאקס גרופ סיפק חדשות מצוינות למשקיעים ומנייתו מזנקת בכ-3.4% במסחר המוקדם. הבנק ניפץ את התחזיות עם רווח של 17.01 דולר למניה, הרבה מעל צפי האנליסטים שעמד על 12.86-13.02 דולר. ההכנסות הכוללות זינקו ל-18.68 מיליארד דולר - כמעט 2 מיליארד דולר מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-16.71 מיליארד.

המנוע המרכזי מאחורי הרבעון החלומי של גולדמן היה חטיבת המסחר במניות, שהכנסותיה זינקו ב-72% לעומת אשתקד והסתכמו ב-6.44 מיליארד דולר - נתון שעקף את התחזיות הפנימיות בוול סטריט בלא פחות מ-1.42 מיליארד דולר.

בנוסף, הכנסות הבנקאות להשקעות רשמו עלייה מרשימה של 21% והסתכמו ב-3.22 מיליארד דולר (עקיפה של 384 מיליון דולר מהתחזית), וחטיבת ניהול הנכסים והעושר טיפסה ב-14% להכנסות של 5.05 מיליארד דולר (כ-450 מיליון דולר מעל הצפי). נתון פיקנטי נוסף חושף כי הבנק רשם עלייה של פי 8 בעמלות תמריצים, בין היתר בזכות ארגון עסקאות השקעה בחברת SpaceX עבור לקוחות העושר שלו.

מנגד, בדיוק כמו אצל המתחרה ג'יי.פי מורגן, נקודת החולשה היחסית של גולדמן ברבעון הנוכחי הייתה המסחר באג"ח. הכנסות מגזר זה רשמו ירידה קלה של 1% ל-3.47 מיליארד דולר, ופספסו את הציפיות בכ-239 מיליון דולר.

וולס פארגו: הצרכן ממשיך לשדר חוסן

הצלע השלישית היום, בנק וולס פארגו , הציג דוחות מעורבים אך מעודדים מבחינת הכלכלה האמריקאית הרחבה. הבנק הכה את תחזיות הרווח עם 1.87 דולר למניה, אך פספס קלות בהכנסות עם 21.9 מיליארד דולר (צפי ל-22.3 מיליארד).

מנכ"ל וולס פארגו, צ'ארלי שרף, ציין כי הבנק נהנה מחוסנם של הצרכנים והעסקים. "הצרכנים מוציאים יותר, הפיגורים בהלוואות נמוכים, ויתרות הפיקדונות וההשקעות גדלו. לעסקים יש מאזנים חזקים וההפסדים נותרים נמוכים", אמר שרף. הבנק הפריש רק 1.03 מיליארד דולר להפסדי אשראי, פחות מהצפי. עם זאת, שולי הריבית נטו של הבנק עמדו על 2.43%, ללא שינוי מהרבעון הקודם אך בירידה לעומת 2.61% אשתקד, מה שמצביע על האתגר בסביבת הריבית הנוכחית. מניית הבנק נסחרת בירידה קלה.

האנליסטים מזהירים: סוכני ה-AI יבריחו את הפיקדונות?

מעבר למספרים היבשים, האנליסטים בוול סטריט עסוקים בדיון בוער חדש סביב פוטנציאל השיבוש של הבנקים מצד טכנולוגיית הבינה המלאכותית.

טורסטן סלוק, הכלכלן הראשי של ענקית ההשקעות אפולו, מזהיר ב-CNBC מ"אפקט מיוז" (בהתייחס ל-Muse, סוכן ה-AI של מטא). לדבריו, "אם כל משק בית ישתמש בסוכני AI כדי למקסם את התשואה על יתרות המזומן שלו ולהעביר כספים מחשבונות כמעט ללא ריבית לאפיקים מניבים, הבנקים עלולים לאבד נתח גדול מהפיקדונות הזולים שעליהם הם מסתמכים למתן הלוואות". סלוק אף הזהיר כי תרחיש כזה יהווה "בעיה למערכת הפיננסית כולה".

מנגד, אברהים פונוואלה, אנליסט בבנק אוף אמריקה, סבור כי למרות שהבנקים סבלו לאחרונה מעלייה בעלויות הפיקדונות, הם צפויים לפתח ממשקי AI משלהם שיגנו עליהם. עם זאת, הוא מדגיש ב-CNBC כי "המשקיעים ממשיכים לשאול על הפוטנציאל של AI לשבש את הפיקדונות, העמלות ושולי הרווח. בעוד שהתזמון והעוצמה אינם ודאיים, מסקנה אחת הופכת ברורה - בנקים יצטרכו יותר ויותר לבנות שירותים המותאמים עבור סוכן ה-AI, ולא רק עבור הלקוח".