השוק השורי בוול סטריט בן ארבע: ההיסטוריה מעודדת, האג"ח מדאיגות

השוק השורי הנוכחי במדד המניות האמריקאי המוביל S&P 500 מציין ארבע שנים לתחילתו, כשהמדד גבוה ב־118% מרמתו ב-12 באוקטובר 2022, עת הגיע לשפל הנעילה של השוק הדובי. שווי השוק הכולל של המדד עלה בכ-40 טריליון דולר, לפי בארונ'ס.

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המגמה נתמכה בעיקר בצמיחה חזקה של רווחי התאגידים ובהשקעות ענק בתשתיות טכנולוגיה. ובהקשר הזה, מדהים לגלות ששוויה של ענקית השבבים אנבידיה זינק מ-286 מיליארד דולר באוקטובר 2022 לכ-5.8 טריליון דולר כיום.

יום השנה הזה מעורר חשש טבעי כי השוק השורי מתחיל להראות סימני גיל - הם הרי אינם נמשכים לנצח.

עם זאת, ההיסטוריה מספקת תמונה מעודדת לגבי השנה החמישית של שוק שורי. מאז 1957, כל ששת השווקים השוריים במדד S&P 500 שחגגו את יום הולדתם הרביעי, זכו לתקופה שורית נוספת.

מי שחושב כי הראלי בשוק המניות "עדיין ראוי ליהנות מהספק", הוא קית' לרנר, מנהל ההשקעות הראשי ב־Truist Advisory Services. הוא מצא כי העלייה הממוצעת בשווקים שוריים מאז שנות ה־50 עומדת על 184% ב-4 שנים, ושווקים אלה נוטים לרשום את הביצועים החזקים ביותר בתחילת מחזור העליות ובסופו.

אסטרטג ההשקעות הוותיק אד ירדני מספק גם הוא נתונים: שישה שווקים שוריים במדד מאז שהחל להיסחר במתכונתו הכוללת 500 מניות ב־1957, נמשכו לפחות ארבע שנים. השוק השורי שהחל באוקטובר 1957 הסתיים בדצמבר 1961, כשבעה שבועות בלבד לאחר ציון יום השנה הרביעי להיווסדו.

השווקים השוריים שהחלו ב־1982 וב־2002 הסתיימו כמעט בדיוק כשהגיעו לגיל חמש. השוק שהחל ב־1974 נמשך מעט יותר משש שנים, ואילו השווקים שהחלו ב־1987 וב־2009 נמשכו יותר מ־12 שנים וכמעט 11 שנים, בהתאמה. כלומר, כל ששת השווקים השוריים שרדו את "יום הולדתם" הרביעי, וחמישה מהם נמשכו כחמש שנים או יותר.

מ-7% עלייה עד פי 4

גם התשואות לאחר יום השנה הרביעי היו שונות מאוד. לפי יאהו פייננס, מדד S&P 500 עלה בכ־7% מיום השנה הרביעי של השוק השורי שהחל ב־1957 ועד לשיאו, ובכ־16% לאחר יום השנה הרביעי של השוק שהחל ב־2002.

לעומת זאת, בשווקים השוריים שהחלו ב־1974 וב־1982 עלה המדד בכ־37%-38% נוספים לאחר שהגיעו לגיל ארבע. בשוק שהחל ב־2009 הוא אף הכפיל את עצמו ביותר מפי שניים לאחר יום הולדתו הרביעי, ואילו בשוק שהחל ב־1987 הוא עלה בערך פי ארבעה.

מכפיל הרווח הנוכחי, 26.5, גבוה מהממוצע של מדד S&P 500 בעשר השנים האחרונות שעומד על 23.6, לפי נתוני FactSet. עם זאת, כשבוחנים את הרווחים שהחברות צפויות להציג ב־12 החודשים הבאים, המדד נסחר במכפיל קרוב לממוצע העשור האחרון.

במרקטווץ' מעריכים שהתמחורים תומכים באפשרות שהשוק השורי יימשך. בשנה הרביעית לראלי, העליות ב-S&P 500 נבעו מצמיחה ברווחי החברות ולא מהתרחבות המכפילים - מכפיל הרווח העתידי של המדד דווקא ירד מכ־23 לפני שנה לכ־19 כיום.

מקלות בגלגלי הראלי

מה שכן עלול להעיב השנה על השוק הוא המגמה בתשואות האג"ח הממשלתיות לטווח ארוך. זו משפיעה באופן משמעותי על התשואות של מניות לאורך זמן, אמר ג'ורדן ריזוטו, שותף ומנהל השקעות ראשי ב־GammaRoad Capital. "כשהאג"ח מציעות תשואות שעשויות להיות דומות לאלה של מניות, אך בצפי תנודתיות נמוך משמעותית, למשקיעים עשוי להיות תמריץ גדול יותר להעביר כספים ממניות לאפיקים חסרי סיכון", הסביר ריזוטו. "התחרות הזאת על כספי המשקיעים עלולה להתעצם ולהכביד עוד יותר על שוק המניות".

לרנר מונה כמה סיכונים נוספים שעלולים לסיים את השוק השורי לפני יום הולדתו החמישי: הידוק נוסף של התנאים הפיננסיים בעקבות העלאות ריבית של הפדרל ריזרב ועליית תשואות האג"ח; מתיחות גיאו-פוליטית ובעקבותיה מחירי אנרגיה שיישארו גבוהים לאורך זמן; רף ציפיות גבוה מדי לדוחות החברות, שעלול להוביל לאכזבות; תלות יתר במניות הטכנולוגיה, ובפרט בהשקעות בבינה מלאכותית והתרחבות מרווחי האשראי על רקע החשש מהיקף ההשקעות העצום של חברות ה־AI.

אפשר להכיר בחשיבותם של נתוני העבר, אך לא מומלץ להסתמך רק עליהם. וורן באפט אמר את זה טוב מכולם: "אילו ההיסטוריה לבדה הייתה המפתח להצלחה פיננסית, הספרנים היו האנשים העשירים בעולם."