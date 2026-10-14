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שוק ההון והשקעות מפעל אירופי ראשון למערכות התרעת לייזר: מניית אלביט מזנקת
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אלביט מערכות

מפעל אירופי ראשון למערכות התרעת לייזר: מניית אלביט מזנקת ביותר מ-7%

החברה הבת של אלביט בשבדיה תקים כבר בשנה הבאה מרכז ייצור ראשון באירופה למערכות התרעת לייזר, והמניה חוזרת לשווי של יותר מ-100 מיליארד שקל • האנליסט ליאור וידר: "צעד שמעביר את אלביט מסטטוס של ספקית זרה לשחקנית אירופית מקומית"

נתנאל אריאל 14:52
אלביט מערכות / צילום: Shutterstock
אלביט מערכות / צילום: Shutterstock

מניית אלביט מערכות מזנקת במסחר ביותר מ-7% ומחזור המסחר הגבוה בבורסה היום, קרוב ל-150 מיליון שקל. בתוך כך היא חוזרת לשווי שוק של יותר מ-100 מיליארד שקל לאחר הודעת החברה הבת בשבדיה על הקמת מרכז ייצור אירופי למערכות התרעת לייזר (LWS), הראשון שלה בתחום באירופה. אלביט צופה שהמפעל יוקם כבר בשנה הבאה.

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הכוונה היא למערכות פסיביות שמטרתן להות איומי לייזר מוקדם תוך אינטגרציה עם מערכות שו"ב (שליטה ובקרה קיימות). אלביט כבר מספקת כיום מערכות כאלה לצבאות שונים בעולם וכעת מדובר על מערכות "הדור הבא".

המהלך מגיע כדי להקל על אלביט אספקת ציוד לממשלות באירופה, כחלק מההצטיידות הגדולה ביבשת בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה.

לאחר הקמת המפעל תוכל אלביט לשפר את הייצור המקומי, כולל הרכבה, תחזוקה ותמיכה במערכות הלייזר. בחברה מסבירים כי זה "צפוי לתרום לזמינות גבוהה יותר, לקיצור זמני אספקה ולחיזוק התמיכה בלקוחות אירופיים".

החברה הבת, אלביט מערכות שבדיה, פועלת מאז שנת 2020 ומעסיקה יותר מ-100 עובדים.

ליאור וידר, האנליסט ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח" שאף כותב טור בעיתון גלובס מציין כי "הקמת המרכז בשוודיה היא צעד חכם שמעביר את אלביט מסטטוס של ספקית זרה לשחקנית אירופית מקומית לכל דבר. בתעשייה הביטחונית כיום, לקוחות נאט"ו דורשים לא רק טכנולוגיה מתקדמת אלא גם "ריבונות", שרשראות אספקה ויכולות ייצור בתוך היבשת".

עוד הוא מציין כי "הנוכחות הפיזית הזו תעניק לחברה יתרון משמעותי במכרזים עתידיים, ומעבר לכך, היא מספקת פתרון הכרחי לאתגר כושר הביצוע. פיזור עומסי הייצור מישראל למרכזים אזוריים הוא המפתח לתרגום הצבר העצום של החברה להכנסות ולתזרים יציב בשנים הקרובות".